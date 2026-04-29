Ростех создал камеры для всех типов беспилотников России

Дмитрий Зубарев

Специалисты холдинга «Росэл» государственной корпорации «Ростех» разработали новую линейку оптико-электронных камер для наземных, воздушных и надводных беспилотников, сообщает РИА «Новости». Новое оборудование способно обнаруживать как подвижные, так и стационарные цели в любое время суток.

В корпорации уточнили, что некоторые модификации камер оснащены нейросетями, которые позволяют автоматически распознавать типы объектов и тем самым снижать нагрузку на операторов. В линейку входит семь моделей, различающихся по массе, размерам и дальности обнаружения. Все устройства экономичны и построены на гиростабилизированной платформе с поворотом по двум осям, что обеспечивает стабильное изображение в движении.

Устройства работают в видимом диапазоне, а часть моделей дополнительно оснащена инфракрасными каналами для работы в условиях слабого освещения. Изображение выводится в стандартном видеоформате, что облегчает интеграцию с существующими системами наблюдения.

По словам представителей Ростеха, наиболее компактные камеры предназначены для установки на беспилотные летательные аппараты, средние – для наземных роботизированных платформ, а самые крупные могут использоваться на безэкипажных катерах и боевых кораблях. Разработчики отмечают, что новое оборудование подойдет не только для военных задач, но и для мониторинга дорожного движения, а также для наблюдения за лесами и обнаружения очагов пожаров.

