    Молдавские шпионы послужили интересам России
    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК
    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю
    Минобороны Ирана назвало условие открытия Ормузского пролива
    Путин поручил жестко пресекать провокации на выборах
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти
    Польша оставила под арестом телефон и ноутбук Бутягина
    Украинцев запланировали принудительно отправлять на строительство линии обороны
    В Госдуму внесен проект закона о реестре домашних животных
    29 апреля 2026, 06:48 • Новости дня

    Reuters заявило о переходе власти в Иране к КСИР

    Reuters заявило о переходе власти в Иране к КСИР
    Tекст: Антон Антонов

    После гибели аятоллы Али Хаменеи реальная власть в Иране сконцентрировалась в руках сторонников жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции, передает Reuters.

    По данным Reuters, роль нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи преимущественно сводится к легитимизации политических шагов, предпринимаемых военными.

    Высокопоставленный представитель правительства Пакистана пожаловался, что «иранцы мучительно медлительны в своих ответах». Он добавил, что из-за изменений в структуре командования реакция Тегерана иногда занимает два или три дня.

    Аналитики подчеркивают, что главным препятствием для сделки с США остаются разногласия между предложениями Вашингтона и требованиями иранских силовиков. Несмотря на давление, спустя девять недель конфликта в стране не наблюдается признаков раскола системы или массовых уличных протестов.

    Аналитики считают, что происходит смещение власти от духовенства к сектору безопасности, реальная власть принадлежит лидерам военного времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи после тяжелого ранения делегировал принятие ключевых решений иранским генералам. Существенное влияние на управление государством сохранило руководство Корпуса стражей исламской революции. При этом гибель предыдущего лидера страны в начале конфликта не подорвала боеспособность иранской армии.

    28 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК

    Экономист Юшков: Выход ОАЭ из ОПЕК может быть элементом сделки между Эмиратами и США

    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК
    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Абу-Даби выйти из ОПЕК выглядит нелогичным в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе. Дело в том, что государство не может увеличить объемы добычи и экспорта нефти, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Он предположил, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США, которые таким образом пытаются снизить цены на топливо перед парламентскими выборами.

    «Объем добычи нефти Объединенными Арабскими Эмиратами определялся не квотами ОПЕК и ОПЕК+, а экспортными возможностями», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Собеседник напомнил, что в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе ОАЭ экспортируют сырье только по одному маршруту – через порт Фуджейра, используя нефтепровод ADCOP, который напрямую доставляет нефть на восточное побережье. Его пропускная способность ограничена 1,8 млн баррелей в сутки.

    По мнению аналитика, решение Абу-Даби нелогично: государство не может увеличить объемы добычи и экспорта. Юшков допускает, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США. Как напомнил эксперт, ранее появились сообщения о том, что Эмираты запросили финансовую помощь у Штатов. Возможно, Вашингтон выдвинул условием – выход Абу-Даби из ОПЕК.

    «Администрации Дональда Трампа принципиально важно сбить мировые котировки на нефть и тем самым сдержать цены на топливо на внутреннем рынке. Известно, что чем дороже бензин и дизель в США – тем ниже поддержка со стороны избирателей. То есть республиканцы рискуют проиграть в Конгрессе», – пояснил спикер.

    Как бы то ни было, решение ОАЭ – болезненное и для ОПЕК, и для ОПЕК+. «Есть риск, что организация стран – экспортеров развалится. Например, другие участники могут заявить о нежелании сдерживать добычу или посчитать, что Абу-Даби пользуется результатами их усилий по удержанию цен на нефть, и тоже выйти из соглашения», – рассуждает Юшков.

    По его оценкам, в случае реализации такого сценария в условиях открытого Ормузского пролива на мировом рынке начнется перепроизводство, а цены упадут. «Это негативно скажется и на России. При падении котировок на нефть нужно будет сокращать расходы бюджеты», – заключил собеседник.

    Ранее ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Как сообщает местное издание WAM, решение принято на фоне истощения мировых запасов нефти и роста спроса на энергоресурсы. Таким образом, Эмираты планируют свободно нарастить уровень добычи, минуя жесткие ограничения организаций.

    При этом, как напоминает Reuters, ОАЭ остаются одним из крупнейших нефтедобытчиков в регионе и их формальный уход ослабляет ОПЕК и ОПЕК+ как структуры координации. Потеря такого давнего партнера может привести к хаосу и ослабить группу, которая обычно стремилась демонстрировать единство даже в самые сложные геополитические моменты.

    Тем не менее, Эмираты заявляют о приверженности ответственной нефтяной политике с фокусом на стабильность глобального рынка. Страна, несмотря на выход из ОПЕК и ОПЕК+, намерена продолжить инвестиции в развитие энергетических цепочек поставок и инфраструктуры для обеспечения надежности экспорта.

    Формально решение вступает в силу 1 мая 2026 года, после чего ОАЭ прекратят участие в заседаниях, дискуссиях и соглашениях по квотам ОПЕК и ОПЕК+. Директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила, что Эмираты тем не менее продолжат тесно сотрудничать и укреплять взаимодействие с партнерами.

    28 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Минобороны Ирана назвало условие открытия Ормузского пролива

    Иран пообещал открыть Ормуз в случае отсутствия угроз безопасности страны

    Минобороны Ирана назвало условие открытия Ормузского пролива
    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Минобороны Ирана генерал Реза Талаи-ник сообщил, что движение торговых судов через Ормузский пролив возобновится только при условии отсутствия угрозы для безопасности страны.

    «Беспрепятственное движение торгового флота (через Ормузский пролив) после окончания войны будет осуществляться в том случае, если не возникнет угрозы безопасности Ирана», – заявил генерал, его цитирует агентство Tasnim, передает ТАСС.

    Ранее Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз.

    Президент Франции Эммануэль Макрон решил договориться с Ираном об открытии Ормузского пролива.

    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    28 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном
    Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном
    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об унижении США иранскими лидерами.

    Канцлер Фридрих Мерц заявил: «США унижаются иранскими лидерами», передает Bloomberg.

    Политик отметил, что президент США с трудом пытается договориться о прекращении войны.

    Журналисты подчеркивают, что подобные комментарии рискуют усилить раскол в трансатлантических отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    Американская делегация перенесла поездку в Пакистан до получения предложений от Тегерана. Позже глава Белого дома отменил визит своих спецпредставителей на эти переговоры.

    28 апреля 2026, 10:25 • Новости дня
    Bloomberg заявил о тревоге за ключевой торговый путь Азии
    Bloomberg заявил о тревоге за ключевой торговый путь Азии
    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке заставило мир задуматься о безопасности Малаккского пролива, через который проходит более пятой части всей глобальной морской торговли.

    Сбои в Ормузском проливе вызвали опасения по поводу уязвимости другого критически важного морского коридора на другом конце света, передает Bloomberg

    Малаккский пролив, узкий участок воды между Индонезией и Малайзией, является самым загруженным узким местом в мире.

    Пролив оказался в центре внимания после фактического закрытия Ормуза Ираном в ответ на военные атаки США и Израиля. Хотя Малаккский пролив регулируется международными правилами, гарантирующими свободный проход, беспокойство распространилось после того, как высокопоставленный индонезийский чиновник ненадолго выдвинул идею введения платы за транзит. Позже официальные лица в регионе подтвердили, что пролив останется открытым и бесплатным.

    В 2025 году через пролив прошло более 102,5 тыс. судов, по данным Морского департамента Малайзии. В первой половине того же года через него ежедневно перевозилось около 23,2 млн баррелей нефти, что превышает объем, прошедший через Ормузский пролив за тот же период.

    Ширина пролива в самом узком месте составляет всего 2,7 километра, что увеличивает риск столкновений. Ситуация усложняется тем, что этот маршрут критически важен для Китая, крупнейшего в мире импортера нефти. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн заявил в этом месяце: «Американские силы будут активно преследовать суда, пытающиеся оказать материальную поддержку Ирану, в том числе перевозящие иранскую нефть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть резко подскочили на фоне эскалации конфликта в Ормузском проливе

    Крупнейшие морские перевозчики перенаправили свои суда на более длинный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды.

    28 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    США ввели новые санкции против Ирана

    США ввели санкции против 17 физических лиц и 18 организаций Ирана

    США ввели новые санкции против Ирана
    Tекст: Вера Басилая

    Минфин США принял решение о введении новых антииранских санкций в отношении 17 граждан и 18 компаний, в том числе из Китая.

    Санкции были введены против 17 физических лиц и 18 организаций, среди которых есть структуры из Китая, передает РИА «Новости». Решение принято американским Минфином в рамках ужесточения антииранского давления.

    В этот раз ограничения затрагивают не только иранские, но и китайские предприятия, связанные с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Тегерану новыми мерами воздействия в случае провала переговоров.

    Неделей ранее американские власти ввели ограничительные меры против восьми уроженцев Ирана и авиаперевозчика Mahan Air.

    28 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Politico: Конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к войне с Россией

    Politico: Конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к войне с РФ

    Politico: Конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к войне с Россией
    Tекст: Вера Басилая

    Противостояние на Ближнем Востоке продемонстрировало серьезные проблемы Североатлантического альянса в сфере противоракетной обороны, военно-морских сил и политического единства, сообщает Politico.

    Конфликт между Ираном и Израилем выявил пять ключевых уязвимостей в обороне НАТО, которые могут стать критическими в случае «прямого столкновения с Россией», пишет Politico. Европейские военные чиновники предупреждают о необходимости срочного повышения боеготовности.

    Издание отмечает, что альянс столкнулся с острой нехваткой боеприпасов: США израсходовали около половины запасов ракет Patriot, а Франция заявила о дефиците ракет Aster и Mica уже в первые недели конфликта. Эксперты призвали НАТО инвестировать в более дешевые перехватчики и укреплять пассивную защиту аэродромов.

    Проблемы с обеспечением воздушного превосходства проявились на фоне неспособности коалиции предотвратить серию из более чем 5 тыс. ракетных и дроновых атак со стороны Ирана. Аналитики считают, что НАТО следует пересмотреть подход к воздушным операциям и нарастить закупки дальнобойных ракет.

    Кроме того, война выявила слабость военно-морских сил альянса. Примером стал британский эсминец HMS Dragon, который был вынужден вернуться в порт из-за технических проблем. Менее половины флота Канады находится в строю, а военные эксперты подчеркивают недостаточную готовность НАТО к морским операциям против России.

    На фоне конфликта усилились разногласия между США и европейскими странами относительно поддержки друг друга. По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, европейские столицы должны выстраивать отношения с Вашингтоном на прагматичной основе, связывая военную помощь с гарантиями поддержки альянса со стороны США.

    Особое место занимает роль Украины, чьи специалисты по дронам были направлены в страны Ближнего Востока для помощи в отражении атак. НАТО усилила сотрудничество с Киевом, развивая совместные технологические программы и укрепляя оборонные связи, чтобы создать пояс противодроновых систем у российских границ.

    Иранский кризис выявил серьезные слабости Европы и НАТО.

    Страны Европы опасаются дефицита снарядов из-за военной операции против Ирана.

    Соединенные Штаты истощили запасы дорогостоящих перехватчиков Patriot и THAAD.

    В МИД заявили, что Европа готовится к войне с Россией.

    28 апреля 2026, 10:29 • Новости дня
    Иранские нефтяные танкеры скопились у линии американской блокады

    Tекст: Мария Иванова

    Танкеры с иранской нефтью массово скапливаются у порта Чабахар вблизи линии американской блокады, отмечает Bloomberg.

    Танкеры с иранской нефтью скапливаются у порта Чабахар, находящегося за пределами Персидского залива, но вблизи линии американской блокады, передает Bloomberg.

    В конце прошлой недели в водах Оманского залива простаивали от шести до восьми супертанкеров, а также несколько судов меньшего размера.

    По оценкам компании Vortexa, около 155 млн баррелей иранской нефти находятся в пути или в плавучих хранилищах по всему миру. Скопление судов свидетельствует о том, что Тегеран продолжает отгрузку сырья, однако американская блокада эффективно препятствует доставке топлива покупателям.

    Движение через Ормузский пролив практически остановилось. Вскоре Ирану, возможно, придется сократить добычу из-за нехватки свободных мощностей для хранения. США усиливают давление, перехватывая танкеры в Индийском океане и накладывая санкции на китайских покупателей.

    Отмечается возвращение в строй старых судов. 30-летний супертанкер вместимостью 2 млн баррелей, не использовавшийся три года, недавно был замечен на пути к острову Харк, главному центру экспорта иранской нефти.

    Ранее сообщалось что иранский Корпус стражей исламской революции выставил дополнительные мины в Ормузском проливе.

    Военно-морские силы США задержали подозреваемый в тайной перевозке нефти танкер Tifani в Индийском океане.

    28 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    Иранский снукерист сенсационно победил Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Спортсмен из Ирана Хоссейн Вафаей сенсационно обыграл лидера мирового рейтинга Джадда Трампа и пробился в четвертьфинал чемпионата мира по снукеру.

    Иранский снукерист Хоссейн Вафаей одержал сенсационную победу над лидером мирового рейтинга англичанином Джаддом Трампом на чемпионате мира по снукеру в Шеффилде, передает Politico. Иранец выиграл матч со счетом 13:12 и вышел в четвертьфинал турнира.

    Перед тем как встретиться с первым номером мирового рейтинга, спортсмен успешно преодолел несколько отборочных раундов. Вафаей стал первым профессиональным игроком в снукер из Ирана.

    «Я никого не боюсь, и все они это знают», – заявил победитель после завершения напряженного поединка. Стоит отметить, что в текущем первенстве не участвуют представители Соединенных Штатов Америки.

    Ранее бывший глава ЦРУ Уильям Бернс назвал ошибки США в ходе конфликта с Ираном.

    28 апреля 2026, 22:25 • Новости дня
    Зеленского заподозрили в перевозе «черного нала» во время турне в Эр-Рияд и Баку

    Спецслужбы заподозрили Зеленского в провозе «черного нала» в Эр-Рияд и Баку

    Зеленского заподозрили в перевозе «черного нала» во время турне в Эр-Рияд и Баку
    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский во время недавней поездки в Эр-Рияд и Баку использовал неизвестный VIP-самолет, где предположительно могли перевозиться значительные суммы наличными, сообщили в российских силовых структурах.

    Владимир Зеленский летал в Саудовскую Аравию и затем в Азербайджан неизвестным VIP-бортом в сопровождении ограниченного круга лиц. По данным российских силовых структур, на чартерном рейсе могли перевозиться значительные суммы наличных денег, а также некое конфиденциальное имущество, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе Зеленский провел турне по странам Ближнего Востока, посетив Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Иорданию. В ходе поездки он предлагал государствам Персидского залива украинские системы перехвата дронов, которые, по мнению источников, не обеспечивают надежной защиты даже в Киеве. Взамен он просил поставить Украине американские ракетные комплексы Patriot.

    Ранее Зеленский заявил о договоренностях по военному сотрудничеству с Саудовской Аравией и ОАЭ на фоне своей поездки в регион.

    По оценке военного эксперта Александра Анпилогова, поездка Зеленского в арабские страны преследовала цель получения денег от местных государств.

    28 апреля 2026, 11:56 • Новости дня
    TNI сообщил о кошмаре для ВВС США из-за иранских ракет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран активно использует недорогие зенитные ракеты с инфракрасным наведением, которые оказываются эффективными против американских самолетов благодаря скрытности и массовости применения. пишет The National Interest.

    Иранские зенитные ракеты с тепловым наведением представляют серьезную угрозу для ВВС США, сообщает The National Interest.

    Издание отмечает, что такие ракеты выгодно отличаются дешевизной производства, простотой эксплуатации и большой эффективностью против американских самолетов.

    Существует три основных типа зенитных ракет: с инфракрасным/тепловым наведением, радиолокационные и управляемые оператором по радиоканалу. Современные системы, как правило, могут использовать разные режимы наведения в зависимости от боевой задачи. Особое внимание The National Interest уделяет ракетам с тепловым наведением, так как они обеспечили Ирану асимметричное преимущество в операции «Эпическая ярость».

    «В отличие от ракет с радиолокационным наведением, подобные системы не выдают себя излучением, а работают в пассивном режиме, оставаясь незаметными для противника», говорится в публикации. Это означает, что противник не знает о запуске ракеты до самого момента попадания, тогда как при радиолокационном наведении пилот может попытаться уйти от атаки.

    По данным издания, у Ирана в арсенале имеются тысячи подобных ракет, и страна способна быстро нарастить их выпуск в случае необходимости. Благодаря низкой стоимости и массовой доступности иранские военные могут использовать тактику одновременного пуска большого количества ракет, чтобы преодолеть системы защиты и увеличить шансы на поражение целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты назвали иранские комплексы 359 и AD-08 Majid вероятными системами, повредившими американский истребитель F-35.

    Иранские зенитные ракеты 358 представляют угрозу для американских самолетов и лишают США привычного воздушного господства.

    Серия масштабных иранских атак уничтожила критически важные американские радиолокационные станции и продемонстрировала уязвимость системы раннего предупреждения США.

    28 апреля 2026, 14:38 • Новости дня
    RS: Война против Ирана показала цену агрессии против богатых ресурсами стран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ход конфликтов на Украине и Ближнем Востоке показал, чем чревата агрессия против государств, богатых нефтью, пишет Responsible Statecraft.

    Ход конфликтов на Украине и Ближнем Востоке показал, насколько опасна попытка агрессии против стран, обладающих крупными нефтяными ресурсами, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Responsible Statecraft.

    В статье подчеркивается, что Россия и Иран обладают значительными природными ресурсами, которые позволяют им получать значительные денежные потоки для поддержания своей деятельности в условиях противостояния с Западом.

    Издание отмечает, что обе страны продемонстрировали: военные конфликты с такими государствами неизбежно приводят к резкому росту цен на нефть. Это оказывает влияние не только на экономику самих противников, но и на мировой рынок энергоресурсов в целом.

    Особое внимание авторы публикации уделили дипломатической активности Ирана. В статье говорится, что несмотря на отсутствие на мирных переговорах в Исламабаде спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи продолжает дипломатические усилия, посетив Оман и Петербург.

    В публикации подчеркивается, что Россия и Иран удивили мировое сообщество своей стойкостью перед лицом западных санкций и эмбарго, продемонстрировав способность адаптироваться к новым экономическим и политическим условиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия не исключила передачи сообщения США после встречи Владимира Путина и Аббаса Аракчи.

    Аббас Аракчи заявил, что США просят о переговорах с Ираном из-за ослабления позиций Вашингтона на Ближнем Востоке.

    Владимир Путин сообщил о получении послания от верховного лидера Ирана.

    28 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о первом проходе газовоза с СПГ через Ормуз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мониторинговые ресурсы впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке два месяца назад зарегистрировали проход танкера-газовоза со сжиженным природным газом через Ормузский пролив, передает Bloomberg.

    Танкер-газовоз со сжиженным природным газом впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке прошёл через Ормузский пролив, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

    Судно под названием Mubaraz было загружено на предприятии Abu Dhabi National Oil Co на острове Дас в начале марта, а затем перестало передавать сигналы 31 марта. Вновь о себе оно напомнило только 27 апреля у побережья Индии.

    Как сообщил экипаж, конечным пунктом назначения танкера является Китай, куда Mubaraz должен прибыть к 15 мая. Эксперты Bloomberg поясняют, что отключение транспондеров при пересечении Ормузского пролива – распространенная мера предосторожности для таких судов, чтобы избежать обнаружения.

    Также уточняется, что в начале апреля через пролив прошёл другой СПГ-танкер, однако он шел без груза. Несколько судов с катарским СПГ подходили к проливу, но не решались его пересечь. До начала конфликта через Ормузский пролив ежедневно проходили в среднем три танкера с СПГ, а на этот маршрут приходилось 20% мировых поставок сжиженного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газовоз под управлением оманской компании Oman Ship Management стал первым СПГ-танкером, прошедшим Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

    Японские СМИ сообщили о первом с начала конфликта успешном проходе через Ормузский пролив двух танкеров с сжиженным природным газом.

    В период с 4 по 5 апреля через Ормузский пролив прошло 22 судна.

    28 апреля 2026, 22:16 • Новости дня
    Власти ОАЭ объяснили решение покинуть ОПЕК и ОПЕК+

    Представитель МИД ОАЭ аль-Хамели: Выход из ОПЕК является стратегическим решением

    Tекст: Антон Антонов

    Решение ОАЭ покинуть ОПЕК и ОПЕК+ стало целенаправленным шагом ради повышения гибкости использования энергетических мощностей, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели.

    Аль-Хамели заявила, что ОАЭ сделали «суверенный, стратегический выбор, основанный на их долгосрочном экономическом видении», передает РИА «Новости».

    «Это целенаправленный шаг по повышению гибкости в использовании энергетических мощностей, укреплению национального развития, повышению доверия к рынку и поддержке глобальной энергетической стабильности», – заявила она.

    Дипломат добавила, что подобная мера отражает эволюцию взаимодействия государства с международными рынками энергии. Выбранная политика учитывает продвижение ответственной независимости и позволяет стране сохранить статус надежного партнера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Экономист Игорь Юшков назвал этот шаг возможным элементом сделки с США для снижения цен на топливо перед американскими выборами.

    29 апреля 2026, 03:51 • Новости дня
    Reuters сообщило о попытках США оценить последствия объявления победы над Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом поручил разведке США просчитать последствия одностороннего объявления о победе над Тегераном, сообщает Reuters.

    Американские спецслужбы анализируют, «как Иран отреагировал бы», если бы США «объявили в одностороннем порядке о победе». Главная цель проверок заключается в оценке политических рисков для республиканцев перед грядущими промежуточными выборами, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В Белом доме опасаются серьезного поражения Республиканской партии из-за непопулярности военной кампании и роста цен на топливо. Окончательное решение пока не принято. Быстрая деэскалация способна снизить давление на Белый дом, даже если Тегеран восстановит ядерную программу.

    Три источника отмечают, что в Вашингтоне полностью осознают политическую цену продолжения боевых действий. Внутриполитическое давление с целью скорейшего завершения конфликта собеседники агентства называют колоссальным. Власти сохраняют планы точечных ударов по иранскому руководству, однако масштабное наземное вторжение теперь маловероятно.

    За время перемирия, начавшегося 8 апреля, Тегеран успел извлечь из-под завалов значительное количество вооружений, включая беспилотники и ракетные установки. Возобновление полномасштабной операции обойдется Вашингтону значительно дороже, чем в первые дни прекращения огня, сообщает Reuters.

    ЦРУ и Национальная разведка США отказались комментировать ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран предложил США разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия. Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    28 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Bloomberg: Страны Азии столкнулись с затяжным энергетическим кризисом

    Bloomberg: Азия борется с дефицитом топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Государства Азиатско-Тихоокеанского региона экстренно перестраивают энергетическую политику на фоне затянувшегося кризиса на Ближнем Востоке и проблем с судоходством в Ормузском проливе, отмечает Bloomberg.

    Страны Азиатско-Тихоокеанского региона столкнулись с угрозой затяжного энергетического кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает Bloomberg.

    Ормузский пролив остается практически закрытым для судоходства, что вынуждает государства использовать все доступные инструменты.

    Правительства вынуждены увеличивать субсидии для сдерживания цен, ограничивать потребление топлива и переводить чиновников на удаленную работу. «Субсидии, экспортные ограничения и требования работать из дома смягчают первоначальную боль, но не предотвратят более глубоких проблем, если перебои затянутся», – заявила Алисия Гарсия-Эрреро, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону в Natixis.

    Страны ищут альтернативные источники нефти и газа, в том числе закупая энергоносители в России. Ситуация обнажила зависимость Азии от ближневосточного топлива, что может отразиться на всем: от цепочек поставок чипов на Тайване до урожая риса.

    Китай диверсифицирует источники поставок, Индия закупает нефть в Венесуэле и России, а Япония распечатала резервы и возобновляет работу угольных станций. Пакистан столкнулся с отключениями электричества до 14 часов из-за отсутствия поставок СПГ из Катара.

    Накануне в Совбезе спрогнозировали продовольственный кризис из-за Ормузского пролива.

    Ранее ООН предупредила о рисках для продовольственной безопасности из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предупредил о риске продовольственного и сельскохозяйственного кризиса из-за возможных перебоев с поставками удобрений через Ормузский пролив.

