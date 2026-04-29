Исследование выявило самые безопасные города Арктики для жизни

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гаджиево в Мурманской области, Надым и Губкинский в Ямало-Ненецком округе названы жителями Арктики наиболее безопасными населенными пунктами региона, пишет РИА «Новости». К такому выводу пришли эксперты центра «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА) по итогам обширного социологического опроса о качестве жизни, проведенного в ноябре-декабре 2025 года.

По словам аналитика ПОРА Олега Адамовича, наивысший уровень ощущения безопасности зафиксирован в Гаджиево – 95,3% жителей отметили, что чувствуют себя защищенными. В Надыме этот показатель составил 94%, а в Губкинском – 92,7%. В первую десятку попали также поселок Белоярский в ХМАО, Тазовский в ЯНАО и Нарьян-Мар.

В то же время самыми небезопасными места кажутся жителям Сегежа в Карелии, Усть-Цильма в Коми и Игарка в Красноярском крае, где уровень субъективного чувства безопасности не превышает 72,7%. Эксперт пояснил, что эти данные не зависят непосредственно от уровня преступности, а отражают именно личные ощущения людей.

«Это психологическая оценка. Исследование показало, что безопаснее всего себя чувствуют жители маленьких населенных пунктов – поселков, сел или даже деревень. Объясняется это просто – в деревне все друг друга знают, многие являются родственниками, там большое количество социальных связей», – отметил Адамович.

В крупных городах социальные связи ослабевают, приехавших больше, и чувство защищенности ниже. Специалисты сделали вывод: поддержка социальных контактов и создание общественных пространств, например обустройство дворов и зон для встреч, значительно способствуют ощущению безопасности у жителей Арктики. Опрос охватил более 13,3 тыс. респондентов в 382 населенных пунктах 10 арктических регионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, усилия последних лет привели к миграционному приросту населения в Арктике и созданию более 21 тыс. рабочих мест.

