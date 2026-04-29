Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в горах Бурятии

Высокая лавинная опасность сохраняется в горах Окинского, Муйского, Кабанского, Северо-Байкальского и Тункинского районов Бурятии, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
В конце апреля в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия.
Синоптики прогнозируют 29 и 30 апреля в Тункинском и Окинском районах снег, переходящий в сильный снегопад ночью. Порывы северного и северо-западного ветра могут достигать 19 метров в секунду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, снежная масса обрушилась на участок горнодобывающего предприятия в Муйском районе Бурятии. Власти Иркутской области попросили жителей региона воздержаться от походов на гору Мунку-Сардык. Глава Бурятии Алексей Цыденов ввел в районе происшествия режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.