Житель Красноярска убил женщину после ее отказа встречаться

Tекст: Дмитрий Зубарев

Житель Красноярска жестоко убил свою знакомую после того, как она объявила о желании прекратить их отношения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета по региону. Преступление произошло 26 апреля 2026 года в Емельяновском муниципальном округе, где мужчина пришёл к женщине для разговора о будущем их отношений.

По информации следствия, в процессе беседы женщина заявила мужчине о намерении расстаться. Подозреваемый агрессивно отреагировал на слова женщины: он сдавил ей шею, а затем несколько раз ударил ножом. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

После совершения убийства мужчина скрылся, но затем сам позвонил в полицию и признался в произошедшем, говорится в официальном сообщении ведомства. В отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Он задержан и находится под стражей, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

