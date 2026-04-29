Синоптики сообщили о надвигающихся на Северо-Запад России снегопадах

Tекст: Алексей Дегтярёв

В среду на территории Северо-Запада ожидается существенное ухудшение погодных условий, передает ТАСС.

В Мурманской области и Карелии пройдут снегопады, температура воздуха составит от минус 5 до плюс 8 градусов. В Архангельской области и Ненецком автономном округе прогнозируются осадки и порывистый ветер до 18 м/с.

В Коми и Вологодской области ожидается налипание мокрого снега на провода при северном ветре до 15 м/с. В Псковской области существенных осадков не предвидится, воздух прогреется до 11 градусов тепла.

«Погода в среду в Новгородской области будет пасмурной, но уже не такой суровой: в облаках появятся просветы, ветер стихнет до 5-10 м/с. В ночные часы местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, днем – преимущественно без осадков. Температурный фон ночью опустится до околонулевых значений, в отдельных районах ожидается слабый мороз. Днем прогреет до 4-9 тепла», – сообщает Новгородский гидрометцентр.

В Калининградской области сохранится переменная облачность без осадков при температуре до 7 градусов тепла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фенолог Михаил Любов объяснил апрельские снегопады на северо-западе России приходом циклона с Баренцева моря.