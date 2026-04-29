Росавиация пояснила в «Максе», что ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют с целью гарантировать безопасность полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Росавиация также вводила ограничения в некоторых аэропортах.
Путин обратился к участникам открытого диалога в Национальном Центре «Россия»
Президент Владимир Путин обратился к участникам и гостям второго международного форума «Открытый диалог», который проходит в Москве, сообщается на сайте Кремля.
Он отметил, что форум объединил экспертов, бизнесменов и ученых из 120 стран, включая регионы Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Австралии, Северной и Южной Америки.
«Всех авторов, исследователей с разным опытом и взглядами объединила сильная и дерзкая идея: сформировать общее понимание будущего – будущего мира, который вступил в эпоху глубинных, структурных изменений», – заявил президент.
По его словам, события последних лет показывают необратимость изменений во всех сферах – от экономики до технологий и демографии.
«Прежние подходы и устоявшиеся нормы и правила деловой жизни, международных отношений постепенно утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств, которые теряют свои лидерские позиции, уступают место новым центрам роста, странам Глобального Юга», – подчеркнул Путин.
Президент отметил формирование сложной, многополярной архитектуры мирового развития, где всё большую роль играют государства, ценящие национальный суверенитет и самостоятельно определяющие свои приоритеты.
«Конечно, очевидно: ни одна страна не может развиваться в одиночку – за счёт других государств или в ущерб им. Кроме того, современные мировые вызовы требуют совместного ответа, объединённых усилий. А значит, модель глобального развития будет устойчивой и справедливой только в том случае, если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения, будет учитывать интересы всех стран», – заявил Путин.
Глава государства отметил, что форум «Открытый диалог» способствует профессиональному обсуждению без навязывания точек зрения, а его экспертная дискуссия охватывает развитие технологий, торговли, логистики, улучшение среды жизни, а также инвестиции в человека и демографию. Он добавил, что выводы форума будут учтены на Петербургском экономическом форуме.
«Ключевая, центральная тема «Открытого диалога» – это потребности людей в новом, меняющемся мире. Важно ориентировать всю платформу глобального развития на то, чтобы каждый человек в любой точке Земли имел право на успешное будущее, мог выбирать собственный путь и шаг за шагом реализовывать свой выбор», – отметил Путин.
Президент выразил уверенность, что «Открытый диалог» поможет найти эффективные решения для устойчивого экономического роста и повышения качества жизни во всем мире – в мире, где «будет цениться взаимное доверие и готовность разрешать любые конфликты на основе компромиссов».
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы «Соловьев LIVE» принес извинения Виктории Боне. Запись трансляции стала доступна пользователям в социальной сети «ВКонтакте».
«Да, конечно, я должен извиниться. (...) Конечно, я был слишком эмоционален», – заявил ведущий. Он отметил, что ему следовало более строго контролировать свои слова во время прямого эфира.
Журналист также категорически отверг последовавшие обвинения в женоненавистничестве. Соловьев подчеркнул, что считает странным называть его главным мизогином страны, поскольку в его передачах участвует множество женщин, к которым он всегда относится с огромным уважением.
Ранее девушка записала видеообращение к президенту России по вопросам экологии, после чего журналист предложил признать ее иностранным агентом. Соловьев пояснил, что его возмутили слова Бони о страхе россиян перед главой государства. Он подчеркнул, что в действительности народ любит Владимира Путина, а не боится его.
В ходе эфира ведущий также пообещал оказать финансовую поддержку Анапе, где от выбросов нефтепродуктов пострадали сотни птиц. Журналист уточнил, что пожертвует на спасение животных исключительно личные сбережения. Он решил не задействовать ресурсы своего благотворительного фонда, поскольку эта организация и так много помогает.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил внимание властей к видеообращению Виктории Бони.
Ранее на блогера завели административный протокол за пропаганду наркотиков в интернете.
Представители партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии» активно включились в работу по поддержке жителей Туапсе, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Волонтеры помогают с расселением, собирают предметы первой необходимости и занимаются расчисткой дворов и детских площадок. В прибрежной зоне активисты также готовы оказать содействие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, чем сейчас занимаются специалисты МЧС.
«В настоящее время ведётся сбор предметов первой необходимости, продуктов и средств гигиены для людей, покинувших зоны повышенной опасности. Вход в эту зону крайне опасен, поэтому там работают специалисты, которые совершенно иначе экипированы – у них спецодежда, респираторы, а порой и противогазы», – сообщил секретарь Краснодарского регионального отделения партии Николай Гриценко. Он отметил, что волонтерские бригады уже сформированы и приступят к работе в опасных зонах после разрешения краевого штаба.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов добавил, что из бюджета Краснодарского края на помощь пострадавшим уже выделено 5,8 млн рублей. В Молодежном центре Туапсе открыт координационный пункт, где волонтеры собирают вещи для эвакуированных и помогают восстанавливать утраченные документы.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб уточнила, что повторный пожар на нефтеперерабатывающем заводе усложнил ситуацию. В настоящее время готовится к отправке очередная партия гуманитарной помощи для волонтеров, включающая маски, перчатки и специальные моющие средства для уборки территорий.
Политолог Ткаченко: Выдача Бутягина на растерзание Украине не пришлась бы по душе населению Польши
«Александр Бутягин – мой хороший коллега. Он вместе со мной работает в Петербургском университете. Мы за него страшно переживали все эти месяцы», – поделился Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По мнению собеседника, причин, почему Варшава обменяла российского археолога, а не экстрадировала его на Украину, несколько.
Во-первых, Польша в данной ситуации уже выжала максимум из возможной поддержки Киева. Например, развязала информационную кампанию, выпятив вопрос Крыма и археологических раскопок, которые Россия проводит на своем родном полуострове. «Дальнейшая выдача Бутягина на растерзание украинской стороне, где его непременно бы посадили в тюрьму, не пришлась бы по душе самому населению страны», – детализировал он.
Во-вторых, поляки, судя по всему, решили помочь Кишиневу. Политолог напомнил, что Бутягина и еще одну россиянку обменяли на двух офицеров молдавских спецслужб. «Правительство Майи Санду искало по всему миру задержанных граждан России, чтобы вернуть своих разведчиков. Москва же, видимо, сочла такой ход вполне приемлемым», – уточнил спикер.
Эксперт также обратил внимание, что обмен российского археолога произошел через Белоруссию, хотя Россия граничит с Польшей в Калининградской области. «Скорее всего, Варшаве хотелось избежать прямого диалога с Москвой, чтобы снизить репутационные потери среди западных государств. Может, им также не хотелось подчеркивать принадлежность данного региона к нашему государству. Поэтому включение Минска в переговорный процесс стало разумным компромиссом для всех сторон», – отметил спикер.
Украина, тем не менее, на произошедшее отреагирует негативно. «Я допускаю, что Киев может выразить Варшаве дипломатический демарш. Офис Владимира Зеленского рассчитывал на долгую серьезную информационную кампанию. Не исключено, что они сами в будущем хотели обменять Бутягина на кого-то из ВСУ. Но такая возможность выскользнула у них из рук», – заключил политолог.
Ранее в ФСБ сообщили, что археолог Александр Бутягин вернулся в Россию в рамках обмена, который прошел на границе Белоруссии с Польшей. Ведомство также заявило о возвращении на Родину супруги российского миротворца, находившегося в Приднестровье. Женщину задержали в Кишиневе в 2025 году, ей был вынесен приговор по сфальсифицированному делу о даче взятки.
Россиян обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы, которые прибыли в Россию в 2025 году по документам, оформленным на вымышленные данные, «с целью проведения разведывательных мероприятий».
По данным «БелТА», всего в обмене участвовали десять человек. Польше были переданы граждане, задержанные в Белоруссии и России по подозрению в шпионаже. В Минск же отправились граждане стран СНГ, арестованные на территориях различных стран ЕС, отмечает агентство.
В ФСБ заявили, что возвращение россиян «стало возможным благодаря многоэтапной операции, проведенной Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с КГБ Республики Беларусь».
Напомним, Бутягина задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу украинской стороны. Киев обвиняет его в проведении «незаконных» археологических работ в Крыму и уничтожении объектов культурного наследия с ущербом более 200 млн гривен. 18 марта польский суд первой инстанции принял решение экстрадировать археолога на Украину.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД юристы отмечали, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением даже на Украине.
Половина городов Китая станет не нужна к концу XXI века, заявил Максим Орешкин во время выступления на Втором открытом диалоге «Будущее мира. Новая площадка глобального роста», передает ТАСС.
«Китай в 2030–2035 году пройдет пик своего городского населения, а к концу XXI века половина китайских городов будет не нужна для жизни, половина китайских городов просто опустеет», – сказал Орешкин, отметив, что подобные тенденции уже наблюдаются в некоторых регионах страны.
Он добавил, что это отражает глобальные процессы: урбанизация в отдельных странах подходит к своему пределу, после чего часть городов теряет актуальность и население. Орешкин объяснил, что ситуация в Китае – наглядный пример того, к чему может прийти мир в целом, если проанализировать демографические и экономические тренды.
Также Орешкин во время форума сообщил, что Китай, Индия и Россия вошли в пятерку лидеров глобальной экономической структуры. По его словам, страны G7 утрачивают влияние, а государства БРИКС начинают «агрессивно доминировать». Он подчеркнул, что сейчас Китай занимает первое место, Индия – третье, а Россия – четвертое.
По мнению Орешкина, именно представители большой «семерки» лидировали в мировой экономике, однако ситуация существенно изменилась. Экономический центр тяжести, отметил он, все больше смещается в сторону стран БРИКС, что трансформирует расстановку сил на глобальном уровне.
Песков заявил журналистам, что ведется напряженная работа по недопущению атак киевского режима на нефтеперерабатывающие заводы и города Российской Федерации, передает РИА «Новости».
Песков, комментируя недавнюю атаку на нефтекомплекс в Туапсе, отметил: «Ведется напряженная работа в этом направлении».
Ранее на территории НПЗ в Туапсе вспыхнул пожар из-за падения фрагментов сбитого беспилотного аппарата.
Для тушения пожара губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил 164 человека.
Обломки передовой американской ракеты AIM-120C-8 были обнаружены на месте российского авиаудара по Днепропетровску, что свидетельствует о применении ВСУ одной из самых современных версий ракеты AMRAAM, передает TWZ.
Фотография с маркировкой AIM-120C-8 появилась в Сети, став первым подтверждением поставок Киеву именно этой модификации, наряду с более ранними AIM-120A/B.
AIM-120C-8 запускается либо с истребителей F-16, либо с наземных комплексов NASAMS, которые используют те же ракеты без серьезных доработок.
Эксперты отмечают, что «важность AMRAAM для F-16 трудно переоценить». Украинские пилоты давно добивались поступления таких ракет, а после исчерпания запасов более дешевых Sidewinder основным вооружением для воздушных боев остаются AMRAAM и 20-миллиметровая пушка Vulcan.
AIM-120C-8 превосходит предыдущие версии по дальности, наведению и сопротивлению помехам, благодаря постоянным доработкам. Хотя точные характеристики засекречены, считается, что эта ракета способна поражать цели на расстоянии 120–160 км, что позволяет частично нивелировать преимущество России с ракетой Р-37М.
Обломки могли остаться как после воздушного пуска с F-16, так и после запуска с наземного NASAMS. При этом поставки новых версий ракет могут говорить о том, что старые запасы A/B и ранних C-модификаций у Украины практически исчерпаны.
Использование AIM-120C-8 дает Украине более современное вооружение для защиты от российских атак, однако растущий спрос на такие ракеты может усилить напряженность среди западных партнеров по поставкам, учитывая мировую нехватку современных боеприпасов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США одобрили передачу киевскому режиму вооружения для истребителей F-16, включая ракеты класса «воздух–воздух» AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X.
Переданные Украине первые истребители F-16 несут ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM и малой дальности AIM-9 Sidewinder и оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил о планах использовать F-16 для защиты авиационных мощностей и усиления ПВО украинских городов с применением ракет AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder.
Путин: Российская служба скорой помощи уникальна
По его словам, система работает оперативно и бесплатно, а также соблюдает единые стандарты и алгоритмы оказания помощи, передает ТАСС.
«Российская служба скорой помощи поистине уникальна. Она работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам и алгоритмам. Выезжает к больным и пострадавшим в кратчайшие сроки, независимо от времени суток», – отметил Путин.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах.
В январе в России установили норматив приезда скорой помощи.
Российский археолог Александр Бутягин покинул польскую тюрьму благодаря состоявшемуся обмену заключенными между Польшей и Белоруссией, передает РИА «Новости». Информацию об освобождении ученого подтвердил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Один из людей, которых мы обменяли, это российский историк, который находился в процессе выдачи Украине», – сказал глава польского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопросы журналистов о деталях проведенного обмена.
В Центре общественных связей ФСБ России подтвердили успешное возвращение соотечественников, ранее незаконно удерживаемых в недружественных странах.
Вместе с ученым в Россию вернулась супруга военного, проходящего службу в составе миротворческого контингента в Приднестровье.
Подготовка к этому событию потребовала сложного взаимодействия на международном уровне. По данным агентства БелТА, в закрытых переговорах между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши приняли участие спецслужбы семи государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польские спецслужбы задержали российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины в декабре 2025 года. МИД России выразил решительный протест послу Польши из-за этого инцидента. Позже суд Варшавы одобрил экстрадицию ученого киевским властям.
В сообщении WAM подчеркивается, что этот шаг продиктован стратегическими и экономическими интересами страны, а также долгосрочными планами развития энергетического сектора Эмиратов, передает РИА «Новости».
Власти Эмиратов объяснили, что страна по-прежнему намерена оставаться ответственным и надежным производителем, ориентированным на будущее мировых энергетических рынков.
«Мы переживаем беспрецедентный период, когда стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня», – говорится в сообщении.
В марте страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти на 206 тыс. баррелей в апреле.
Каллас призвала Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти
Евросоюз призывает страны Юго-Восточной Азии отказаться от российских энергоресурсов. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас после переговоров с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств региона (АСЕАН) в Брунее. Она подчеркнула, что Европа поддерживает диверсификацию ресурсов и их поиск вне России, сообщает Reuters.
«Мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не из России», – заявила Каллас. Она не уточнила, обсуждался ли этот вопрос во время самих переговоров с представителями АСЕАН.
Каллас также отметила, что Евросоюз выступает за прекращение конфликта на Украине. Вопрос энергетической безопасности и альтернативных поставщиков для государств региона остается одним из ключевых на фоне продолжающихся ограничений против России.
Ранее Каллас заявила, что лидеры Евросоюза стремятся снять некоторые прежние «красные линии» при подготовке 21-го пакета санкций против России.
Она также сообщила, что Евросоюз готовится ввести санкции и против Грузии, причем 26 стран поддерживают это решение, но одна страна его блокирует. Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Евросоюз уже подготовил 90 тыс. бойцов для вооруженных формирований Украины.
Ученые: Гигантский континент в Арктике помог динозаврам захватить планету
Около 200 млн лет назад в Арктике существовал гигантский континент, размеры которого втрое превышали Антарктиду, пишет New Scientist.
По мнению палеонтолога Пола Олсена из Колумбийского университета, эта территория состояла из земель, ныне принадлежащих Сибири и Китаю.
Ранее считалось, что в мезозойскую эру почти вся суша была объединена в суперконтинент Пангея, а фрагменты современного Китая дрейфовали в океане Панталасса.
Недавний анализ геологических пород позволил ученым сделать вывод, что китайские фрагменты были соединены с Пангеей. Более того, расположение континентов было таким, что Сибирь и Китай заполняли большую часть Северного полярного круга. Это открытие объясняет многие климатологические и биологические загадки того времени.
В конце триасового периода Пангея начала распадаться, что сопровождалось мощной вулканической активностью. Выбросы аэрозолей привели к похолоданию, а огромный арктический континент, покрытый снегом и льдом, отражал солнечное тепло.
Накопление льда в Арктике привело к падению уровня моря, а резкое похолодание вызвало массовое вымирание многих крупных животных. Однако некоторые динозавры, жившие на арктическом континенте, смогли выжить благодаря эволюционному приобретению – утепляющему слою перьев. Когда вся планета остыла, они оказались готовы к мировому господству.
Российские силовики распространили видеоролик с иностранными шпионами, передает РИА «Новости». На опубликованных кадрах запечатлено, как сотрудники ведомства ведут разведчиков под руки и сажают в микроавтобус.
Известно, что переданные иностранцы являлись кадровыми офицерами молдавской спецслужбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский археолог Александр Бутягин покинул польскую тюрьму в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Ранее польские спецслужбы задержали ученого по запросу Украины.
Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность двух агентов разведки Молдавии в Москве.
«В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ», – сообщил оперативный штаб в «Максе».
В результате инцидента никто не пострадал. Для ликвидации последствий происшествия привлекли 122 специалиста и 39 единиц специальной техники, в том числе расчеты регионального управления МЧС России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черном море после атаки дронов ВСУ образовалось огромное нефтяное пятно. На прошлой неделе сообщалось, что в Туапсе зафиксировали превышение ПДК бензола и сажи из-за пожара на морском терминале.
МИД сообщил о погибших в рядах российского Африканского корпуса в Мали
Борисенко, выступая на заседании международного комитета Совета Федерации, отметил, что нападения произошли 25 апреля и одновременно затронули различные части Мали, в результате имеются жертвы с «нашей стороны», передает РИА «Новости».
Также дипломат сообщил, что во время атак весь персонал посольства России, включая женщин и детей, был оперативно собран внутри здания. Сотрудники «Африканского корпуса» присоединились к ним для оказания поддержки, а местная полиция оцепила территорию вокруг дипмиссии для обеспечения безопасности.
Ранее российские военнослужащие из Африканского корпуса отбили масштабную атаку боевиков в Мали.
Посольство России в африканской республике решительно осудило подлые нападения террористических группировок.
Бойцы Африканского корпуса совместно с частями президентской гвардии удержали государственные здания в столице страны.