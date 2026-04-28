    Молдавские шпионы послужили интересам России
    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК
    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю
    Минобороны Ирана назвало условие открытия Ормузского пролива
    Путин заявил о планах Киева сорвать выборы в Донбассе
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти
    Ученый Бутягин заявил о хорошем самочувствии после обмена
    Украинцев запланировали принудительно отправлять на строительство линии обороны
    В Госдуму внесен проект закона о реестре домашних животных
    28 апреля 2026, 21:16 • Новости дня

    Власти ОАЭ объяснили решение покинуть ОПЕК и ОПЕК+

    Решение ОАЭ покинуть ОПЕК и ОПЕК+ стало целенаправленным шагом ради повышения гибкости использования энергетических мощностей, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели.

    Аль-Хамели заявила, что ОАЭ сделали «суверенный, стратегический выбор, основанный на их долгосрочном экономическом видении», передает РИА «Новости».

    «Это целенаправленный шаг по повышению гибкости в использовании энергетических мощностей, укреплению национального развития, повышению доверия к рынку и поддержке глобальной энергетической стабильности», – заявила она.

    Дипломат добавила, что подобная мера отражает эволюцию взаимодействия государства с международными рынками энергии. Выбранная политика учитывает продвижение ответственной независимости и позволяет стране сохранить статус надежного партнера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Экономист Игорь Юшков назвал этот шаг возможным элементом сделки с США для снижения цен на топливо перед американскими выборами.

    28 апреля 2026, 00:40 • Новости дня
    Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна

    Глава МИД Израиля Саар отверг претензии Киева по теме российского зерна

    Претензии украинских властей относительно закупок зерна, собранного, по данным Киева, в новых регионах России, не подкреплены доказательствами, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

    Руководитель дипломатического ведомства указал своему украинскому коллеге Андрею Сибиге на недопустимость выстраивания межгосударственных отношений через социальные сети и средства массовой информации, передает РИА «Новости».

    «Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены. Вы даже не обратились за юридической помощью, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям», – подчеркнул израильский министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы. Сибига сообщил, что МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.

    28 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    ОАЭ объявили о решении покинуть ОПЕК и ОПЕК+ с мая
    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+, начиная с 1 мая 2026 года, пишет эмиратское агентство WAM.

    В сообщении WAM подчеркивается, что этот шаг продиктован стратегическими и экономическими интересами страны, а также долгосрочными планами развития энергетического сектора Эмиратов, передает РИА «Новости».

    Власти Эмиратов объяснили, что страна по-прежнему намерена оставаться ответственным и надежным производителем, ориентированным на будущее мировых энергетических рынков.

    «Мы переживаем беспрецедентный период, когда стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня», – говорится в сообщении.

    В марте страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти на 206 тыс. баррелей в апреле.

    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    28 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном
    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об унижении США иранскими лидерами.

    Политик отметил, что президент США с трудом пытается договориться о прекращении войны.

    Журналисты подчеркивают, что подобные комментарии рискуют усилить раскол в трансатлантических отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    Американская делегация перенесла поездку в Пакистан до получения предложений от Тегерана. Позже глава Белого дома отменил визит своих спецпредставителей на эти переговоры.

    28 апреля 2026, 10:25 • Новости дня
    Bloomberg заявил о тревоге за ключевой торговый путь Азии
    Обострение ситуации на Ближнем Востоке заставило мир задуматься о безопасности Малаккского пролива, через который проходит более пятой части всей глобальной морской торговли.

    Сбои в Ормузском проливе вызвали опасения по поводу уязвимости другого критически важного морского коридора на другом конце света, передает Bloomberg

    Малаккский пролив, узкий участок воды между Индонезией и Малайзией, является самым загруженным узким местом в мире.

    Пролив оказался в центре внимания после фактического закрытия Ормуза Ираном в ответ на военные атаки США и Израиля. Хотя Малаккский пролив регулируется международными правилами, гарантирующими свободный проход, беспокойство распространилось после того, как высокопоставленный индонезийский чиновник ненадолго выдвинул идею введения платы за транзит. Позже официальные лица в регионе подтвердили, что пролив останется открытым и бесплатным.

    В 2025 году через пролив прошло более 102,5 тыс. судов, по данным Морского департамента Малайзии. В первой половине того же года через него ежедневно перевозилось около 23,2 млн баррелей нефти, что превышает объем, прошедший через Ормузский пролив за тот же период.

    Ширина пролива в самом узком месте составляет всего 2,7 километра, что увеличивает риск столкновений. Ситуация усложняется тем, что этот маршрут критически важен для Китая, крупнейшего в мире импортера нефти. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн заявил в этом месяце: «Американские силы будут активно преследовать суда, пытающиеся оказать материальную поддержку Ирану, в том числе перевозящие иранскую нефть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть резко подскочили на фоне эскалации конфликта в Ормузском проливе

    Крупнейшие морские перевозчики перенаправили свои суда на более длинный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды.

    28 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Politico: Конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к войне с Россией

    Противостояние на Ближнем Востоке продемонстрировало серьезные проблемы Североатлантического альянса в сфере противоракетной обороны, военно-морских сил и политического единства, сообщает Politico.

    Конфликт между Ираном и Израилем выявил пять ключевых уязвимостей в обороне НАТО, которые могут стать критическими в случае «прямого столкновения с Россией», пишет Politico. Европейские военные чиновники предупреждают о необходимости срочного повышения боеготовности.

    Издание отмечает, что альянс столкнулся с острой нехваткой боеприпасов: США израсходовали около половины запасов ракет Patriot, а Франция заявила о дефиците ракет Aster и Mica уже в первые недели конфликта. Эксперты призвали НАТО инвестировать в более дешевые перехватчики и укреплять пассивную защиту аэродромов.

    Проблемы с обеспечением воздушного превосходства проявились на фоне неспособности коалиции предотвратить серию из более чем 5 тыс. ракетных и дроновых атак со стороны Ирана. Аналитики считают, что НАТО следует пересмотреть подход к воздушным операциям и нарастить закупки дальнобойных ракет.

    Кроме того, война выявила слабость военно-морских сил альянса. Примером стал британский эсминец HMS Dragon, который был вынужден вернуться в порт из-за технических проблем. Менее половины флота Канады находится в строю, а военные эксперты подчеркивают недостаточную готовность НАТО к морским операциям против России.

    На фоне конфликта усилились разногласия между США и европейскими странами относительно поддержки друг друга. По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, европейские столицы должны выстраивать отношения с Вашингтоном на прагматичной основе, связывая военную помощь с гарантиями поддержки альянса со стороны США.

    Особое место занимает роль Украины, чьи специалисты по дронам были направлены в страны Ближнего Востока для помощи в отражении атак. НАТО усилила сотрудничество с Киевом, развивая совместные технологические программы и укрепляя оборонные связи, чтобы создать пояс противодроновых систем у российских границ.

    28 апреля 2026, 10:29 • Новости дня
    Иранские нефтяные танкеры скопились у линии американской блокады

    Танкеры с иранской нефтью массово скапливаются у порта Чабахар вблизи линии американской блокады, отмечает Bloomberg.

    В конце прошлой недели в водах Оманского залива простаивали от шести до восьми супертанкеров, а также несколько судов меньшего размера.

    По оценкам компании Vortexa, около 155 млн баррелей иранской нефти находятся в пути или в плавучих хранилищах по всему миру. Скопление судов свидетельствует о том, что Тегеран продолжает отгрузку сырья, однако американская блокада эффективно препятствует доставке топлива покупателям.

    Движение через Ормузский пролив практически остановилось. Вскоре Ирану, возможно, придется сократить добычу из-за нехватки свободных мощностей для хранения. США усиливают давление, перехватывая танкеры в Индийском океане и накладывая санкции на китайских покупателей.

    Отмечается возвращение в строй старых судов. 30-летний супертанкер вместимостью 2 млн баррелей, не использовавшийся три года, недавно был замечен на пути к острову Харк, главному центру экспорта иранской нефти.

    Ранее сообщалось что иранский Корпус стражей исламской революции выставил дополнительные мины в Ормузском проливе.

    Военно-морские силы США задержали подозреваемый в тайной перевозке нефти танкер Tifani в Индийском океане.

    28 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    CNN заявил об обсуждении США и Ираном возвращения к довоенному статус-кво
    Обсуждаемое потенциальное соглашение США и Ирана может касаться возвращения к довоенному статус-кво, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    По данным CNN, «переговоры сосредоточены на поэтапном процессе, в рамках которого первая часть потенциального соглашения будет посвящена возвращению к довоенному статус-кво и открытию Ормузского пролива без ограничений и пошлин», передает РИА «Новости».

    Вопрос, касающийся иранской ядерной программы, участники диалога планируют рассмотреть позднее. Несмотря на отмену второго раунда профильных встреч в Пакистане, между сторонами продолжается активное дипломатическое взаимодействие, передает СNN.

    Посредники оказывают серьезное давление на участников процесса для скорейшего достижения компромисса. Ожидается, что ближайшие несколько дней станут особенно важными для судьбы будущих договоренностей. Стороны, по версии СNN, не так далеки друг от друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив, прекратить боевые действия и предложил отложить обсуждение своей ядерной программы. По данным СМИ, в Белом доме с сомнением отнеслись к предложенному Ираном трехэтапному плану переговоров.

    28 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК

    Экономист Юшков: Выход ОАЭ из ОПЕК может быть элементом сделки между Эмиратами и США

    Решение Абу-Даби выйти из ОПЕК выглядит нелогичным в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе. Дело в том, что государство не может увеличить объемы добычи и экспорта нефти, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Он предположил, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США, которые таким образом пытаются снизить цены на топливо перед парламентскими выборами.

    «Объем добычи нефти Объединенными Арабскими Эмиратами определялся не квотами ОПЕК и ОПЕК+, а экспортными возможностями», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Собеседник напомнил, что в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе ОАЭ экспортируют сырье только по одному маршруту – через порт Фуджейра, используя нефтепровод ADCOP, который напрямую доставляет нефть на восточное побережье. Его пропускная способность ограничена 1,8 млн баррелей в сутки.

    По мнению аналитика, решение Абу-Даби нелогично: государство не может увеличить объемы добычи и экспорта. Юшков допускает, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США. Как напомнил эксперт, ранее появились сообщения о том, что Эмираты запросили финансовую помощь у Штатов. Возможно, Вашингтон выдвинул условием – выход Абу-Даби из ОПЕК.

    «Администрации Дональда Трампа принципиально важно сбить мировые котировки на нефть и тем самым сдержать цены на топливо на внутреннем рынке. Известно, что чем дороже бензин и дизель в США – тем ниже поддержка со стороны избирателей. То есть республиканцы рискуют проиграть в Конгрессе», – пояснил спикер.

    Как бы то ни было, решение ОАЭ – болезненное и для ОПЕК, и для ОПЕК+. «Есть риск, что организация стран – экспортеров развалится. Например, другие участники могут заявить о нежелании сдерживать добычу или посчитать, что Абу-Даби пользуется результатами их усилий по удержанию цен на нефть, и тоже выйти из соглашения», – рассуждает Юшков.

    По его оценкам, в случае реализации такого сценария в условиях открытого Ормузского пролива на мировом рынке начнется перепроизводство, а цены упадут. «Это негативно скажется и на России. При падении котировок на нефть нужно будет сокращать расходы бюджеты», – заключил собеседник.

    Ранее ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Как сообщает местное издание WAM, решение принято на фоне истощения мировых запасов нефти и роста спроса на энергоресурсы. Таким образом, Эмираты планируют свободно нарастить уровень добычи, минуя жесткие ограничения организаций.

    При этом, как напоминает Reuters, ОАЭ остаются одним из крупнейших нефтедобытчиков в регионе и их формальный уход ослабляет ОПЕК и ОПЕК+ как структуры координации. Потеря такого давнего партнера может привести к хаосу и ослабить группу, которая обычно стремилась демонстрировать единство даже в самые сложные геополитические моменты.

    Тем не менее, Эмираты заявляют о приверженности ответственной нефтяной политике с фокусом на стабильность глобального рынка. Страна, несмотря на выход из ОПЕК и ОПЕК+, намерена продолжить инвестиции в развитие энергетических цепочек поставок и инфраструктуры для обеспечения надежности экспорта.

    Формально решение вступает в силу 1 мая 2026 года, после чего ОАЭ прекратят участие в заседаниях, дискуссиях и соглашениях по квотам ОПЕК и ОПЕК+. Директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила, что Эмираты тем не менее продолжат тесно сотрудничать и укреплять взаимодействие с партнерами.

    27 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    Россия не исключила передачи США сообщения после встречи Путина и Аракчи

    Российская сторона намерена тщательно проанализировать сигналы, полученные от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, а также от США и Израиля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Москва «проанализирует» слова Аракчи и «сигналы» со стороны американцев и израильтян. «И потом тоже посмотрим, что делать», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он добавил: «Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран. Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий.

    28 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    США ввели новые санкции против Ирана

    Минфин США принял решение о введении новых антииранских санкций в отношении 17 граждан и 18 компаний, в том числе из Китая.

    В этот раз ограничения затрагивают не только иранские, но и китайские предприятия, связанные с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Тегерану новыми мерами воздействия в случае провала переговоров.

    Неделей ранее американские власти ввели ограничительные меры против восьми уроженцев Ирана и авиаперевозчика Mahan Air.

    28 апреля 2026, 02:50 • Новости дня
    Стармер заявил об угрозе роста цен в Британии из-за войны в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Рост цен в Соединенном Королевстве на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке может вынудить британцев пересмотреть свои привычки и планы на отдых, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    «Я могу сказать, что если будут продолжаться негативные последствия, то люди могут изменить привычки, куда они отправляются в путешествие в этом году, что они покупают в супермаркете, подобные вещи», – приводит слова Стармера ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Обсуждение экономических и социальных последствий ближневосточного кризиса станет главной темой предстоящего заседания чрезвычайного правительственного комитета Cobra. Мероприятие запланировано на 28 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Кир Стармер отказался втягивать Лондон в широкомасштабную войну с Ираном. Политик обвинил президентов России и США в колебаниях сумм коммунальных счетов британцев. Британские чиновники отработали сценарии летней нехватки продуктов в супермаркетах.

    28 апреля 2026, 05:15 • Новости дня
    Вэнс поставил под сомнение информацию Пентагона о ходе конфликта с Ираном

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выражает недоверие к информации американского оборонного ведомства о ходе войны с Ираном, пишет Atlantic со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Белого дома.

    По данным Atlantic, «на закрытых встречах Джей Ди Вэнс неоднократно ставил под сомнение то, как министерство обороны описывает конфликт вокруг Ирана, и не занижает ли Пентагон масштабы, по всей видимости, резкого сокращения запасов американских ракет», передает РИА «Новости».

    Издание уточняет, что вице-президент пока лишь делится собственными опасениями. Он не выдвигает прямых обвинений в адрес руководства Пентагона в намеренном введении администрации США в заблуждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты запланировали закупку более трех тысяч ракет Patriot из-за истощения запасов на фоне конфликта с Ираном. В апреле американская делегация во главе с Вэнсом провела переговоры с иранской стороной в Исламабаде. Ранее вице-президент США выступал против прямого участия Вашингтона в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    28 апреля 2026, 04:26 • Новости дня
    Рубио пригрозил Ирану усилением давления при отказе от сделки с США

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон готов применить новые меры воздействия против Ирана в случае провала возможных переговоров об урегулировании конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Давление на Иран является экстраординарным, и я думаю, что его можно еще больше усилить», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой Fox News.

    Глава внешнеполитического ведомства не стал раскрывать детали возможных ограничений. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по условиям потенциального соглашения будет принимать президент США.

    По словам дипломата, Иран оставался бы угрозой для американских интересов даже без учета ядерной программы из-за попыток установить региональное господство.

    «Ядерный вопрос – это причина, по которой мы вообще в это ввязались. Если бы Иран был просто радикальной страной, управляемой радикалами, это все равно оставалось бы проблемой...» – заявил Рубио.

    Тем не менее в Вашингтоне считают, что иранское руководство всерьез пытается найти выход из текущего кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал контроль над мировыми проливами экономической альтернативой ядерному арсеналу. Тегеран направил американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика.

    28 апреля 2026, 03:31 • Новости дня
    Рубио заявил, что у Ирана осталась половина ракетного арсенала

    Тегеран располагает половиной своего довоенного ракетного арсенала, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «На данный момент у них осталась половина ракет», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    При этом интенсивный расход американских вооружений привел к серьезному дефициту в арсеналах Пентагона. На полное восполнение запасов, включая крылатые ракеты Tomahawk, Соединенным Штатам может потребоваться до шести лет, пишет Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США полностью потратили запас новейших баллистических ракет PrSM. Директор агентства по противоракетной обороне США Хит Коллинз предсказал многолетнее восстановление истраченных запасов вооружений Пентагона.

    28 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Bloomberg: Страны Азии столкнулись с затяжным энергетическим кризисом

    Государства Азиатско-Тихоокеанского региона экстренно перестраивают энергетическую политику на фоне затянувшегося кризиса на Ближнем Востоке и проблем с судоходством в Ормузском проливе, отмечает Bloomberg.

    Ормузский пролив остается практически закрытым для судоходства, что вынуждает государства использовать все доступные инструменты.

    Правительства вынуждены увеличивать субсидии для сдерживания цен, ограничивать потребление топлива и переводить чиновников на удаленную работу. «Субсидии, экспортные ограничения и требования работать из дома смягчают первоначальную боль, но не предотвратят более глубоких проблем, если перебои затянутся», – заявила Алисия Гарсия-Эрреро, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону в Natixis.

    Страны ищут альтернативные источники нефти и газа, в том числе закупая энергоносители в России. Ситуация обнажила зависимость Азии от ближневосточного топлива, что может отразиться на всем: от цепочек поставок чипов на Тайване до урожая риса.

    Китай диверсифицирует источники поставок, Индия закупает нефть в Венесуэле и России, а Япония распечатала резервы и возобновляет работу угольных станций. Пакистан столкнулся с отключениями электричества до 14 часов из-за отсутствия поставок СПГ из Катара.

    Накануне в Совбезе спрогнозировали продовольственный кризис из-за Ормузского пролива.

    Ранее ООН предупредила о рисках для продовольственной безопасности из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предупредил о риске продовольственного и сельскохозяйственного кризиса из-за возможных перебоев с поставками удобрений через Ормузский пролив.

    Главное
    Путин: Удар ВСУ по Туапсе грозит серьезными последствиями для экологии
    США ввели новые санкции против Ирана
    Мадьяр сообщил о планах встретиться с Зеленским
    Роскомнадзор перенаправил в Минкультуры вопрос о блокировке сериала «Метод-3»
    Роспотребнадзор приостановил продажу минералки «Джермук» в России
    В Минобороны Украины признали дефицит продуктов в ВСУ
    Кучеров вошел в тройку финалистов на приз лучшему игроку НХЛ