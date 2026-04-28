Стубб заявил о неизбежности возобновления контактов с Россией

Tекст: Алексей Дегтярёв

Возвращение к полномасштабному обсуждению международных вопросов с Москвой является лишь делом времени, сказал Стубб, передает РИА «Новости».

По его словам, западные государства регулярно обсуждают форматы возможного общения с российской стороной.

«В «коалиции желающих» или где-либо еще не бывает дискуссий, в которых мы бы не касались темы того, кто, когда, где и как должен общаться с Россией», – подчеркнул политик.

В настоящий момент Европа делегировала эту роль Вашингтону, однако из-за ближневосточного конфликта процесс замедлился. Стубб согласился с позицией президента Эстонии Алара Кариса о необходимости открыть каналы коммуникации в будущем.

Глава государства напомнил, что Россия навсегда останется соседом Финляндии и Эстонии.

Ранее Стубб обозначал важность коллективной позиции Евросоюза в переговорах с Россией. Также политик выражал надежду на возобновление двусторонних контактов.