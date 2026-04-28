Аппараты были уничтожены в период с 8.00 до 20.00 мск над территориями Белгородской, Курской областей, Крыма и над акваторией Черного моря, сообщило ведомство в Max.
Ранее в Белгородской области три человека погибли при атаке дронов ВСУ.
Минобороны: Средства ПВО России сбили 22 дрона за 12 часов
Политолог Ткаченко: Выдача Бутягина на растерзание Украине не пришлась бы по душе населению Польши
«Александр Бутягин – мой хороший коллега. Он вместе со мной работает в Петербургском университете. Мы за него страшно переживали все эти месяцы», – поделился Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По мнению собеседника, причин, почему Варшава обменяла российского археолога, а не экстрадировала его на Украину, несколько.
Во-первых, Польша в данной ситуации уже выжала максимум из возможной поддержки Киева. Например, развязала информационную кампанию, выпятив вопрос Крыма и археологических раскопок, которые Россия проводит на своем родном полуострове. «Дальнейшая выдача Бутягина на растерзание украинской стороне, где его непременно бы посадили в тюрьму, не пришлась бы по душе самому населению страны», – детализировал он.
Во-вторых, поляки, судя по всему, решили помочь Кишиневу. Политолог напомнил, что Бутягина и еще одну россиянку обменяли на двух офицеров молдавских спецслужб. «Правительство Майи Санду искало по всему миру задержанных граждан России, чтобы вернуть своих разведчиков. Москва же, видимо, сочла такой ход вполне приемлемым», – уточнил спикер.
Эксперт также обратил внимание, что обмен российского археолога произошел через Белоруссию, хотя Россия граничит с Польшей в Калининградской области. «Скорее всего, Варшаве хотелось избежать прямого диалога с Москвой, чтобы снизить репутационные потери среди западных государств. Может, им также не хотелось подчеркивать принадлежность данного региона к нашему государству. Поэтому включение Минска в переговорный процесс стало разумным компромиссом для всех сторон», – отметил спикер.
Украина, тем не менее, на произошедшее отреагирует негативно. «Я допускаю, что Киев может выразить Варшаве дипломатический демарш. Офис Владимира Зеленского рассчитывал на долгую серьезную информационную кампанию. Не исключено, что они сами в будущем хотели обменять Бутягина на кого-то из ВСУ. Но такая возможность выскользнула у них из рук», – заключил политолог.
Ранее в ФСБ сообщили, что археолог Александр Бутягин вернулся в Россию в рамках обмена, который прошел на границе Белоруссии с Польшей. Ведомство также заявило о возвращении на Родину супруги российского миротворца, находившегося в Приднестровье. Женщину задержали в Кишиневе в 2025 году, ей был вынесен приговор по сфальсифицированному делу о даче взятки.
Россиян обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы, которые прибыли в Россию в 2025 году по документам, оформленным на вымышленные данные, «с целью проведения разведывательных мероприятий».
По данным «БелТА», всего в обмене участвовали десять человек. Польше были переданы граждане, задержанные в Белоруссии и России по подозрению в шпионаже. В Минск же отправились граждане стран СНГ, арестованные на территориях различных стран ЕС, отмечает агентство.
В ФСБ заявили, что возвращение россиян «стало возможным благодаря многоэтапной операции, проведенной Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с КГБ Республики Беларусь».
Напомним, Бутягина задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу украинской стороны. Киев обвиняет его в проведении «незаконных» археологических работ в Крыму и уничтожении объектов культурного наследия с ущербом более 200 млн гривен. 18 марта польский суд первой инстанции принял решение экстрадировать археолога на Украину.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД юристы отмечали, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением даже на Украине.
Путин: Российская служба скорой помощи уникальна
«Российская служба скорой помощи поистине уникальна. Она работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам и алгоритмам. Выезжает к больным и пострадавшим в кратчайшие сроки, независимо от времени суток», – отметил Путин.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах.
В январе в России установили норматив приезда скорой помощи.
МИД сообщил о погибших в рядах российского Африканского корпуса в Мали
Борисенко, выступая на заседании международного комитета Совета Федерации, отметил, что нападения произошли 25 апреля и одновременно затронули различные части Мали, в результате имеются жертвы с «нашей стороны», передает РИА «Новости».
Также дипломат сообщил, что во время атак весь персонал посольства России, включая женщин и детей, был оперативно собран внутри здания. Сотрудники «Африканского корпуса» присоединились к ним для оказания поддержки, а местная полиция оцепила территорию вокруг дипмиссии для обеспечения безопасности.
Ранее российские военнослужащие из Африканского корпуса отбили масштабную атаку боевиков в Мали.
Посольство России в африканской республике решительно осудило подлые нападения террористических группировок.
Бойцы Африканского корпуса совместно с частями президентской гвардии удержали государственные здания в столице страны.
Каллас призвала Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти
Евросоюз призывает страны Юго-Восточной Азии отказаться от российских энергоресурсов. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас после переговоров с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств региона (АСЕАН) в Брунее. Она подчеркнула, что Европа поддерживает диверсификацию ресурсов и их поиск вне России, сообщает Reuters.
«Мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не из России», – заявила Каллас. Она не уточнила, обсуждался ли этот вопрос во время самих переговоров с представителями АСЕАН.
Каллас также отметила, что Евросоюз выступает за прекращение конфликта на Украине. Вопрос энергетической безопасности и альтернативных поставщиков для государств региона остается одним из ключевых на фоне продолжающихся ограничений против России.
Ранее Каллас заявила, что лидеры Евросоюза стремятся снять некоторые прежние «красные линии» при подготовке 21-го пакета санкций против России.
Она также сообщила, что Евросоюз готовится ввести санкции и против Грузии, причем 26 стран поддерживают это решение, но одна страна его блокирует. Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Евросоюз уже подготовил 90 тыс. бойцов для вооруженных формирований Украины.
Роспотребнадзор приостановил продажу минеральной воды «Джермук» в России
Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» на территории России. Ограничения касаются продукции с датами изготовления: 17 февраля, 5 марта, 13 марта, 12 января, 19 февраля, 27 марта, 10 января 2026 года, 18 ноября, 24 ноября, 22 ноября, 23 октября 2025 года, сообщает ведомство.
Там объяснили, что «продукция не соответствует информации, указанной в маркировке, что является нарушением», – говорится в официальном сообщении. Также установлено превышение содержания гидрокарбоната-ионов, хлоридов и сульфатов в воде.
Роспотребнадзор отметил, что некорректная маркировка и недостоверная информация о лечебных свойствах воды могут привести к неэффективному лечению и даже ухудшению здоровья потребителей. В связи с этим информацию о временном запрете направили в Центр развития перспективных технологий для блокировки реализации воды «Джермук» через систему обязательной маркировки.
Ранее в Северной Осетии возобновили расследование обстоятельств смерти мужчины после употребления минеральной воды «Джермук».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2024 года житель республики скончался в больнице после госпитализации с ожогом пищевода, который получил после глотка из бутылки «Джермук». Семья погибшего подала иск к производителю напитка на 1,5 млрд рублей.
Экономист Лизан: Украина следит за российским зерном с помощью спецагентов
«Определить, из каких российских регионов в израильские порты доставляется зерно, можно только методом визуального наблюдения. Для этого на Украине с 2022 года при поддержке спецслужб действует целый ряд НКО. Они отслеживают – по мере возможности – экономическую деятельность РФ в Донбассе и Новороссии», – пояснил экономист Иван Лизан.
«В рамках этой деятельности в отечественных портах и прибрежных городах вербуются специальные агенты, которые тайно сотрудничают с противником. Они следят за прибытием и погрузкой зерновых, сопоставляют маршруты движения судов и всю полученную информацию направляют на Украину», – продолжил собеседник.
«Украинские НКО и спецслужбы, в свою очередь, оценивают весомость собранных доказательств. Если они считают, что зерно действительно было собрано в новых регионах России, профильные общественные деятели пытаются донести информацию до украинских и европейских госорганов, а также до максимального числа международных некоммерческих структур», – детализировал собеседник.
«У украинцев и их агентов на российской территории нет других способов определить родину зерна. Документы могут быть сделаны какие угодно, а транспондеры на судах отключают, что затрудняет их отслеживание. Пшеница же сама по себе ничем не различается – те же 12,5% белка, что приходится на зерно из Херсонской области, есть и в кубанских сортах», – подчеркнул он.
«Впрочем, Украине и не нужно юридических доказательств для создания шумихи вокруг поставок российского зерна на экспорт. Далее все зависит от того, какой «хор» подключится к созданному ажиотажу. Если к критике Тель-Авива присоединится тяжеловесная евробюрократия, вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, то Израилю, конечно, придется ответить что-то дежурное, но от закупок продовольствия он вряд ли откажется», – спрогнозировал экономист.
Он также допустил, что Киев может попробовать использовать эту схему для шантажа и давления на другие страны, обвиняя их в получении зерна из Донбасса и Новороссии. «Но это не увенчается успехом. Тем не менее, какие-то минимальные дипломатические проблемы для Москвы подобные выходки создать могут», – резюмировал Лизан.
Ранее представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни сообщил изданию Haaretz, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении израильских физических и юридических лиц, причастных к поставкам из России пшеницы, выращенной в Донбассе и Новороссии.
По данным СМИ, в минувшее воскресенье судно Panormitis зашло в акваторию Хайфы и ожидало разрешения на вход в порт. На фоне инцидента МИД Украины вызвал посла Израиля. Глава дипведомства Андрей Сибига заявил, что Киев еще 15 апреля обращался к Тель-Авиву из-за аналогичной проблемы. Тогда в Израиле объяснили, что задержать судно уже было невозможно, поскольку оно покинуло порт.
Украина также готовит санкционный пакет против лиц и компаний, которые причастны к поставкам, заявил Владимир Зеленский. «Покупка украденного в любых нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», – пояснил он.
Российская сторона не будет вмешиваться в дипломатический конфликт Киева и Тель-Авива, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мировой кризис продовольствия является цепной реакцией углеводородной ломки.
Обмен прошел на границе между Белоруссией и Польшей, где Бутягина встретили представители белорусских властей и передали ему приветствие от президента Белоруссии и всего белорусского народа, передает ТАСС.
«Мне еще трудно их (ощущения) передать, мне еще в это не верится. Самочувствие прекрасное», – отметил ученый на записи. Бутягин подчеркнул, что медицинская помощь ему не требуется, и заверил, что чувствует себя хорошо.
Напомним, в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией из-под стражи освобожден российский археолог Александр Бутягин. Вместе с ученым в Россию вернулась супруга военного, проходящего службу в составе миротворческого контингента в Приднестровье.
Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, почему Польша отпустила российского археолога.
Сериал «Метод 3» удален из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора
Сервисы «Кинопоиск» и «Иви» удалили сериал «Метод 3» по требованию Роскомнадзора. В пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» сообщили ТАСС, что основанием для удаления стало предписание, в котором Минкультуры официально указало на наличие в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и/или пропагандирующих их отрицание.
«В соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» сервис обязан удалить контент в течение 24 часов после получения официального требования», – заявили в пресс-службе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскомнадзор направил уведомление отечественным онлайн-кинотеатрам о наличии нарушений в сериале «Алиса не может ждать». После этого платформы убрали проект сервиса Start из своих каталогов.
Глава региона доложил президенту, что сейчас нет серьезных угроз для жителей и объектов, несмотря на последствия беспилотной атаки, передает ТАСС.
На совещании, посвященном безопасности на выборах, Путин отметил, что удары беспилотников по гражданской инфраструктуре со стороны киевских властей происходят все чаще. Президент подчеркнул, что подобные атаки несут экологическую опасность: «Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные».
По его словам, губернатор Кондратьев находится на месте ЧП и заверил, что ситуация под контролем, а местные службы успешно справляются с возникшими вызовами.
Напомним, в Туапсинском округе Кубани ввели режим ЧС.
Ранее глава МЧС Куренков прибыл на место тушения пожара на НПЗ в Туапсе.
Казахстан направил 260 тыс. тонн нефти через Россию вместо прокачки по «Дружбе»
Казахстан перераспределяет экспортные объемы нефти из-за корректировки графика транзита по трубопроводу «Дружба» в Германию в мае 2026 года. Всего 260 тыс. тонн нефти будут перенаправлены по альтернативным маршрутам через Россию: 100 тыс. тонн направят в порт Усть-Луга, еще 160 тыс. тонн – через систему Каспийского трубопроводного консорциума, передает ТАСС.
В сообщении казахстанского Минэнерго отмечается, что корректировка не повлияет на годовой план добычи в стране, а альтернативные маршруты позволяют полностью обеспечить стабильность экспорта и поставок сырья на мировые рынки.
Ранее глава Минэнерго Ерлан Аккенженов сообщал, что в 2026 году Казахстан планирует добыть 96-98 млн тонн нефти и газоконденсата, что ниже ранее заложенного в экономическом плане показателя 100,5 млн тонн. По словам министра, снижение связано с атаками украинских дронов на инфраструктуру КТК в прошлом году и инцидентом на месторождении Тенгиз, где добычу приостанавливали из-за возгорания на электростанции. Аккенженов подчеркнул, что о точных прогнозах на 2026 год говорить пока рано.
Агентство Reuters анонсировало прекращение поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая.
Позже министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов подтвердил невозможность майского транзита сырья по этому маршруту.
Вице-премьер России Александр Новак объявил о перенаправлении данных объемов на другие логистические направления.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».
В Кузбассе возбудили уголовное дело на учителя после избиения ученика
Уголовное дело в отношении учителя одной из школ Междуреченска возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. Следователи начали расследование после появления в социальных сетях видеозаписи конфликта между педагогом и учеником на уроке.
По данным следствия, инцидент произошел в понедельник. В ходе урока учитель применил физическую силу к учащемуся, причинив ему телесные повреждения. Следователи добавили, что действия педагога квалифицируются как ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Отдельно следователи собираются дать правовую оценку действиям руководства образовательного учреждения.
Ранее в Воронеже начали расследовать возможные сексуальные контакты между учителем физкультуры и несколькими ученицами школы №104.
До этого в Екатеринбурге обвинили учителя музыки в покушении на убийство детей. А в Ленинградской области возбудили уголовное дело против учительницы, подозреваемой в сексуальных домогательствах к ученику четвертого класса.
По его словам, подрывная деятельность международных террористических организаций и различных радикальных группировок продолжается и принимает все более опасные формы, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что киевский режим и его западные покровители, не сумев остановить продвижение российских войск, начали открыто прибегать к террористическим методам. «Мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли к открытым террористическим методам. Причины очевидны, они для всех понятны: противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения», – заявил глава государства.
Ранее Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму.
Песков: Киев ударами по Туапсе дестабилизирует мировые энергорынки
«В данной ситуации важно отметить, что киевский режим в очередной раз нанес удар по нефтехранилищам, нефть в которых предназначалась для экспортных операций, то есть для выполнения обязательств по экспортным контрактам», – сказал он, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что подобные действия Киева лишь усугубляют дефицит нефти на мировом рынке.
Он добавил, что атаки ведут к еще большей нестабильности на мировых энергетических рынках и могут негативно сказаться на выполнении экспортных обязательств России.
Ранее падение обломков дрона вызвало пожар на НПЗ в Туапсе. На тушение НПЗ в Туапсе направили 164 человека.
ФАС предложила ввести единый понижающий тариф на электроэнергию для СНТ
Федеральная антимонопольная служба предложила ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ), независимо от их местоположения и способа заключения договора. Ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства, сообщает его пресс-служба.
Новый тариф будет распространяться как на коллективные договоры СНТ, так и на тех потребителей, кто самостоятельно заключает договор с гарантирующим поставщиком. Местоположение участка значения иметь не будет – правила будут действовать и в городе, и в селе, и на межселенных территориях.
Сейчас понижающие коэффициенты к тарифу получают только те, кто заключил коллективный договор в СНТ. Если же владелец участка оформляет договор напрямую, то электроэнергия оплачивается как для городского или сельского населения, по более высокой ставке.
Инициатива ФАС направлена на повышение прозрачности отношений между поставщиками и потребителями электроэнергии. В сообщении службы отмечается: «Если сейчас потребитель оплачивает электроэнергию по большему тарифу как для городского или сельского населения, при принятии изменений стоимость электроэнергии будет рассчитываться для него по меньшему тарифу как для жителя СНТ».
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 3 апреля в России вступили в силу федеральные законы, усиливающие государственный контроль над тарифами на коммунальные услуги и расширяющие полномочия ФАС.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС представить дополнительные меры по устранению нарушений в сфере тарифов ЖКХ. До этого ФАС пообещала проверить навязывание определенных видов счетчиков гражданам управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.
В ФНС озвучили причины снижения прибыли российских компаний в 2025 году
Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассказал об основных причинах снижения прибыли российских компаний в 2025 году, передает РИА «Новости».
По его словам, «максимально уменьшает финансовый результат две величины – расходы на оплату труда и выплаты по долговым обязательствам».
Егоров подчеркнул, что именно эти статьи расходов значительно выросли, что и сказалось на финансовом результате компаний по всей стране. Он отметил, что такие тенденции характерны для экономики в целом. По информации Росстата, сальдированный финансовый результат российских организаций за 2025 год в действующих ценах составил 27,1 трлн рублей, что на 3,9% ниже уровня 2024 года.
Ранее ФНС разъяснила порядок блокировки счетов россиян за долги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в России начал работать закон о внесудебном взыскании налоговых долгов с граждан. Новый порядок позволяет списывать задолженности по транспортному и имущественному налогам.