В Госдуму внесен проект закона о реестре домашних животных

В Госдуму внесен проект закона о создании реестра домашних животных

Tекст: Тимур Шайдуллин

Законодательное собрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект об обязательной маркировке и регистрации домашних животных. Документ предусматривает создание специального реестра, в который будут попадать сведения о питомцах. Перечень животных, подлежащих обязательной регистрации и маркировке, планируется определить на уровне правительства России, передает ТАСС.

Согласно пояснительной записке, создание единого реестра домашних животных позволит упростить поиск владельцев в случае потери питомца, а также установить принадлежность животного конкретному человеку, если животное нанесло ущерб третьим лицам. В документе отмечается: «Принятие проекта федерального закона позволит создать единый реестр домашних животных Российской Федерации, что позволит упростить поиск владельца животного в случае его потери или установление принадлежности животного конкретному лицу в случае причинения животным ущерба третьим лицам».

Правительство России в своем отзыве указало, что ранее уже поддерживало аналогичный законопроект при условии доработки и рекомендовало продолжить работу по данной теме на основе ранее внесённого документа. Этот законопроект был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной в сентябре 2025 года и предусматривает обязательную маркировку определённых видов домашних животных.

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал данный законопроект к принятию в первом чтении. В целом, инициатива направлена на совершенствование системы учёта и ответственности владельцев домашних животных в России.

Ранее в СПЧ разработали инициативу о создании федерального реестра домашних собак с обязательной регистрацией и чипированием.

До этого в Госдуму внесли межфракционный законопроект о регламентации деятельности по разведению домашних животных для защиты животных и обеспечения гуманного обращения. Также депутаты предлагали создать фотобанк потерявшихся животных на портале Госуслуг.



