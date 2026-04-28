Историк рассказала о первых лидерах Черноморского казачьего войска

Историк Старченко рассказала о первых лидерах Черноморского казачьего войска

Tекст: Валерия Городецкая

В 1792 году Екатерина II подписала указ о пожаловании Черноморскому казачьему войску острова Фанагории с прилегающими землями между Кубанью и Азовским морем, что стало решающим моментом для судьбы черноморских казаков, рассказала старший преподаватель кафедры истории России ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет» Наталья Старченко. С этого времени казаки начали активно осваивать кубанские земли, а ключевая роль в этом процессе принадлежала кошевым атаманам, возглавлявшим воинов и строившим новую жизнь на новых территориях, рассказала Старченко, сообщается на сайте Российского казачества.

Традиционно основателями нового казачьего войска считаются Сидор Белый, Антон Головатый и Захарий Чепига. Белый и Головатый были состоятельными запорожскими старшинами-реформаторами, а Чепига воплощал образ традиционного отца-атамана. Первый кошевой атаман Черноморского войска, Сидор Белый, происходил из старинного казачьего рода, получил образование в Киево-Могилянской академии и был избран военным есаулом благодаря своим способностям.

Свою репутацию Белый заработал в походах на Дунай и в Крым, а также в Русско-турецкой войне 1768-1774 годов, где проявил незаурядную храбрость и был удостоен золотой медали, чина секунд-майора и ордена Святого Георгия. «В этом чине Сидор Белый участвовал во многих морских и сухопутных походах на Дунай и в Крым. На Сечи он быстро стал одним из влиятельных старшин – военным есаулом, «правой рукой Калнышевского», по приказу которого присутствовал в ликвидации гайдамацких отрядов», – отмечает историк. В 1788 году, несмотря на преклонный возраст, Белый руководил казачьей флотилией в сражении с турецкими кораблями и был смертельно ранен, после чего был похоронен с воинскими почестями.

Преемником Белого стал Захарий Чепига, происходивший, по версии некоторых исследователей, из семьи украинского старшины. При нем Черноморское войско закрепилось на новых землях, а сами казаки были расселены по трем основным округам: Березанскому, Поднестрянскому и Кинбурнскому. Старченко подчеркивает, что Чепига был выдающимся воином и руководителем, при котором войско выдержало ряд тяжелейших сражений с турками.

В 1788 году за храбрость и самоотверженность казаки были переименованы в Черноморское казачье войско, а в 1794 году Чепига возглавил два полка в Польском походе и был награжден орденом Владимира II степени. Он умер в 1796 году, оставив после себя сильное и сплоченное войско.

Антон Головатый, третий из знаменитых лидеров, был ярким организатором, опытным администратором и одаренным дипломатом. Он получил образование, владел несколькими иностранными языками и был известен как талантливый музыкант и автор песен. После смерти Чепиги казачье войско избрало Головатого атаманом, но он не успел занять этот пост – весть о его избрании пришла уже после его смерти в Персии.

Вклад Белого, Чепиги и Головатого оказался фундаментальным для становления и развития кубанского казачества. На их примере формировалась уникальная казачья культура, которая до сих пор остается важной частью исторического наследия юга России.