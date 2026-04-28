Юрист описал правовые сложности с ЭКО для вдов участников СВО

Юрист КСВО: Добиваемся права женщины распоряжаться эмбрионом, если отец погиб на СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Юристы проекта «КСВО. Право» столкнулись с проблемой, когда вдова участника СВО не может воспользоваться эмбрионом, созданным с согласия погибшего супруга, из-за формального требования клиники предоставить повторное информированное согласие.

«Люди в браке решили завести ребенка, но по тем или иным причинам не могут этого сделать. Они обращаются в клинику, сдают биоматериал, затем получается эмбрион. Эмбрион уже подсаживается женщине и соответственно рождается ребенок. Вот теперь представьте себе, что на каждом этапе нужно получить информированное согласие супруга», – пояснил он.

«У нас сейчас случай, который рассматривается в Самаре: ребята давно хотели ребенка, он заключил контракт, ушел на СВО, перед этим они сдали биоматериал, он дал информированное согласие. Вот сейчас нужно подсаживать эмбрион, а он [военнослужащий] погибает. И клиника говорит: «Принесите нам информированное согласие». Мы говорим: «Как мы можем его принести, если он погиб», – рассказал юрист.

При этом военнослужащий давал такое согласие ранее, он сам пришел в клинику, сам сдал биоматериал и изъявлял желание быть отцом. Он не отменял этого согласия, уточнил эксперт, а в клинике его требуют, ссылаясь на приказ Минздрава.

«Мы – Комитет семей воинов Отечества – сейчас предъявили иск в суд, уже было первое судебное заседание по этому поводу, мы хотим разрешить женщине распоряжаться эмбрионом без наличия информированного согласия в случае, если военнослужащий погиб на СВО», – сказал Терновцов. По словам эксперта, в Государственную думу внесен законопроект, в котором тем же правом наделяются вдовы участников СВО.

«А что мы будем делать с теми вдовами с 2022 по 2026 год, которые тоже имеют желание стать матерью, родить от любимого человека, если участник СВО уже погиб? У нас очень много таких обращений. Если я раньше думал, что это единичные случаи, то чем больше ты начинаешь этой темой заниматься, тем больше ты видишь, что она очень актуальна», – добавил юрист.

По словам эксперта, также возникают вопросы о механизмах подтверждения отцовства, если брак не зарегистрирован, а мужчина ушел на СВО.

«В такой ситуации, если лица не состоят в зарегистрированном браке, по закону отцовство подтверждается заявлением отца, если он на СВО, то мы всем рекомендуем взять такое заявление заранее. Никто не запрещает оформить такое заявление заранее, еще до рождения ребенка, и подать его в ЗАГС после того, как ребенок родится. И тогда органы ЗАГС должны будут внести сведения об отце на основании этого заявления», – объяснил Терновцов.

Если отец погибает или считается пропавшим без вести, отцовство подтверждается через суд, зачастую на основании свидетельских показаний родственников или переписки. Суд может назначить ДНК-экспертизу при отсутствии других доказательств.

Терновцов также рассказал о трудностях с признанием детей, зачатых при жизни военнослужащего, но родившихся после его гибели, членами семьи, имеющими право на меры поддержки. По его словам, финансовое управление Минобороны формально определяет состав семьи на дату гибели, и юристы добиваются изменений этой практики.

