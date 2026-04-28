  • Новость часаПутин заявил о переломном историческом моменте для России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Молдавские шпионы послужили интересам России
    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК
    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю
    Минобороны Ирана назвало условие открытия Ормузского пролива
    Путин заявил о планах Киева сорвать выборы в Донбассе
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти
    Ученый Бутягин заявил о хорошем самочувствии после обмена
    Украинцев запланировали принудительно отправлять на строительство линии обороны
    В Госдуму внесен проект закона о реестре домашних животных
    28 апреля 2026, 20:12 • Новости дня

    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти

    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас после встречи с министрами АСЕАН озвучила позицию ЕС по отказу региона от российской нефти.

    Евросоюз призывает страны Юго-Восточной Азии отказаться от российских энергоресурсов. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас после переговоров с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств региона (АСЕАН) в Брунее. Она подчеркнула, что Европа поддерживает диверсификацию ресурсов и их поиск вне России, сообщает Reuters.

    «Мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не из России», – заявила Каллас. Она не уточнила, обсуждался ли этот вопрос во время самих переговоров с представителями АСЕАН.

    Каллас также отметила, что Евросоюз выступает за прекращение конфликта на Украине. Вопрос энергетической безопасности и альтернативных поставщиков для государств региона остается одним из ключевых на фоне продолжающихся ограничений против России.

    Ранее Каллас заявила, что лидеры Евросоюза стремятся снять некоторые прежние «красные линии» при подготовке 21-го пакета санкций против России.

    Она также сообщила, что Евросоюз готовится ввести санкции и против Грузии, причем 26 стран поддерживают это решение, но одна страна его блокирует. Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Евросоюз уже подготовил 90 тыс. бойцов для вооруженных формирований Украины.


    28 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Польша отпустила российского археолога

    Политолог Ткаченко: Выдача Бутягина на растерзание Украине не пришлась бы по душе населению Польши

    Политолог объяснил, почему Польша отпустила российского археолога
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Польша понимала, что Александра Бутягина на Украине ждет тюремное заключение. Подобное обращение с ученым не понравилось бы многим жителям республики. Поэтому Варшава и приняла решение пойти с Москвой на компромисс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, также являющийся коллегой Бутягина. Напомним, задержанный в Польше археолог Александр Бутягин вернулся в Россию.

    «Александр Бутягин – мой хороший коллега. Он вместе со мной работает в Петербургском университете. Мы за него страшно переживали все эти месяцы», – поделился Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По мнению собеседника, причин, почему Варшава обменяла российского археолога, а не экстрадировала его на Украину, несколько.

    Во-первых, Польша в данной ситуации уже выжала максимум из возможной поддержки Киева. Например, развязала информационную кампанию, выпятив вопрос Крыма и археологических раскопок, которые Россия проводит на своем родном полуострове. «Дальнейшая выдача Бутягина на растерзание украинской стороне, где его непременно бы посадили в тюрьму, не пришлась бы по душе самому населению страны», – детализировал он.

    Во-вторых, поляки, судя по всему, решили помочь Кишиневу. Политолог напомнил, что Бутягина и еще одну россиянку обменяли на двух офицеров молдавских спецслужб. «Правительство Майи Санду искало по всему миру задержанных граждан России, чтобы вернуть своих разведчиков. Москва же, видимо, сочла такой ход вполне приемлемым», – уточнил спикер.

    Эксперт также обратил внимание, что обмен российского археолога произошел через Белоруссию, хотя Россия граничит с Польшей в Калининградской области. «Скорее всего, Варшаве хотелось избежать прямого диалога с Москвой, чтобы снизить репутационные потери среди западных государств. Может, им также не хотелось подчеркивать принадлежность данного региона к нашему государству. Поэтому включение Минска в переговорный процесс стало разумным компромиссом для всех сторон», – отметил спикер.

    Украина, тем не менее, на произошедшее отреагирует негативно. «Я допускаю, что Киев может выразить Варшаве дипломатический демарш. Офис Владимира Зеленского рассчитывал на долгую серьезную информационную кампанию. Не исключено, что они сами в будущем хотели обменять Бутягина на кого-то из ВСУ. Но такая возможность выскользнула у них из рук», – заключил политолог.

    Ранее в ФСБ сообщили, что археолог Александр Бутягин вернулся в Россию в рамках обмена, который прошел на границе Белоруссии с Польшей. Ведомство также заявило о возвращении на Родину супруги российского миротворца, находившегося в Приднестровье. Женщину задержали в Кишиневе в 2025 году, ей был вынесен приговор по сфальсифицированному делу о даче взятки.

    Россиян обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы, которые прибыли в Россию в 2025 году по документам, оформленным на вымышленные данные, «с целью проведения разведывательных мероприятий».

    По данным «БелТА», всего в обмене участвовали десять человек. Польше были переданы граждане, задержанные в Белоруссии и России по подозрению в шпионаже. В Минск же отправились граждане стран СНГ, арестованные на территориях различных стран ЕС, отмечает агентство.

    В ФСБ заявили, что возвращение россиян «стало возможным благодаря многоэтапной операции, проведенной Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с КГБ Республики Беларусь».

    Напомним, Бутягина задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу украинской стороны. Киев обвиняет его в проведении «незаконных» археологических работ в Крыму и уничтожении объектов культурного наследия с ущербом более 200 млн гривен. 18 марта польский суд первой инстанции принял решение экстрадировать археолога на Украину.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД юристы отмечали, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением даже на Украине.

    Комментарии (22)
    28 апреля 2026, 17:12 • Новости дня
    Путин заявил об уникальности бесплатной скорой помощи России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии открытия модульных скоропомощных приемных отделений подчеркнул уникальность отечественной службы скорой помощи.

    По его словам, система работает оперативно и бесплатно, а также соблюдает единые стандарты и алгоритмы оказания помощи, передает ТАСС.

    «Российская служба скорой помощи поистине уникальна. Она работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам и алгоритмам. Выезжает к больным и пострадавшим в кратчайшие сроки, независимо от времени суток», – отметил Путин.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах.

    В январе в России установили норматив приезда скорой помощи.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 12:37 • Новости дня
    МИД сообщил о жертвах среди российского Африканского корпуса в Мали

    @ AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате скоординированных атак, осуществленных 25 апреля террористическими группами, связанными с «Аль-Каидой» (признана террористической, запрещена в России), и туарегскими сепаратистами, в Мали зафиксированы жертвы среди сотрудников российского Африканского корпуса, заявил замглавы МИД Георгий Борисенко.

    Борисенко, выступая на заседании международного комитета Совета Федерации, отметил, что нападения произошли 25 апреля и одновременно затронули различные части Мали, в результате имеются жертвы с «нашей стороны», передает РИА «Новости».

    Также дипломат сообщил, что во время атак весь персонал посольства России, включая женщин и детей, был оперативно собран внутри здания. Сотрудники «Африканского корпуса» присоединились к ним для оказания поддержки, а местная полиция оцепила территорию вокруг дипмиссии для обеспечения безопасности.

    Ранее российские военнослужащие из Африканского корпуса отбили масштабную атаку боевиков в Мали.

    Посольство России в африканской республике решительно осудило подлые нападения террористических группировок.

    Бойцы Африканского корпуса совместно с частями президентской гвардии удержали государственные здания в столице страны.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 09:09 • Новости дня
    Эстония пообещала «жесткий» 21-й пакет санкций ЕС против России
    @ IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз готовит 21-й пакет пакет антироссийских мер, который будет сфокусирован на ограничениях в сфере энергоносителей и обещает стать особенно жестким, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

    Новый, 21-й пакет антироссийских санкций, который готовит Евросоюз, будет сосредоточен на сфере энергоносителей, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что эта мера станет «довольно жесткой, особенно в отношении энергоносителей». Такое заявление он сделал в интервью национальному гостелерадио ERR.

    Ранее послы ЕС утвердили финансирование на Украину в размере 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России после отмены вето Венгрии и Словакии.

    Европейская комиссия отказалась включать запрет на перевозку российской нефти в 20-й пакет санкций.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что лидеры ЕС стремятся снять некоторые прежние «красные линии» в ходе подготовки 21-го пакета санкций против России.

    МИД обвинил Евросоюз в грубом нарушении международного права в связи с введением санкций.


    Комментарии (15)
    28 апреля 2026, 01:31 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о решимости добиться перемен в Европе
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность провести реформы для повышения глобальной конкурентоспособности после ультиматума немецких консерваторов, пишет Politico.

    По данным Politico, после закрытого заседания в Берлине с депутатами консервативного блока ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером Фридрихом Мерцем, руководитель ЕК заявила о «решимости добиться перемен, чтобы в Европе получилось быстрее и эффективнее создать среду, в которой компании могли бы расти и развивать глобальную конкурентоспособность, в которой они нуждаются», передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие консерваторы подготовили главе Еврокомиссии ультиматум с требованием сократить бюрократию. Фон дер Ляйен обещала представить стратегию ЕС по повышению конкурентоспособности.

    Комментарии (8)
    28 апреля 2026, 18:36 • Новости дня
    Роспотребнадзор приостановил продажу минералки «Джермук» в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России временно запретили ввоз и продажу минеральной воды «Джермук» из-за несоответствия продукта заявленной на маркировке информации и нарушений состава, сообщили в Роспотребнадзоре.

    Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» на территории России. Ограничения касаются продукции с датами изготовления: 17 февраля, 5 марта, 13 марта, 12 января, 19 февраля, 27 марта, 10 января 2026 года, 18 ноября, 24 ноября, 22 ноября, 23 октября 2025 года, сообщает ведомство.

    Там объяснили, что «продукция не соответствует информации, указанной в маркировке, что является нарушением», – говорится в официальном сообщении. Также установлено превышение содержания гидрокарбоната-ионов, хлоридов и сульфатов в воде.

    Роспотребнадзор отметил, что некорректная маркировка и недостоверная информация о лечебных свойствах воды могут привести к неэффективному лечению и даже ухудшению здоровья потребителей. В связи с этим информацию о временном запрете направили в Центр развития перспективных технологий для блокировки реализации воды «Джермук» через систему обязательной маркировки.

    Ранее в Северной Осетии возобновили расследование обстоятельств смерти мужчины после употребления минеральной воды «Джермук».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2024 года житель республики скончался в больнице после госпитализации с ожогом пищевода, который получил после глотка из бутылки «Джермук». Семья погибшего подала иск к производителю напитка на 1,5 млрд рублей.


    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю

    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев и Брюссель не могут предоставить четких доказательств, что Россия торгует с миром зерном, выращенным именно на территории новых регионов. Поэтому попытки Украины спекулировать на теме вывоза продовольствия из Донбасса и Новороссии будут малоэффективны, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Киев возмутился поставкой в Израиль зерна из новых регионов России.

    «Определить, из каких российских регионов в израильские порты доставляется зерно, можно только методом визуального наблюдения. Для этого на Украине с 2022 года при поддержке спецслужб действует целый ряд НКО. Они отслеживают – по мере возможности – экономическую деятельность РФ в Донбассе и Новороссии», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «В рамках этой деятельности в отечественных портах и прибрежных городах вербуются специальные агенты, которые тайно сотрудничают с противником. Они следят за прибытием и погрузкой зерновых, сопоставляют маршруты движения судов и всю полученную информацию направляют на Украину», – продолжил собеседник.

    «Украинские НКО и спецслужбы, в свою очередь, оценивают весомость собранных доказательств. Если они считают, что зерно действительно было собрано в новых регионах России, профильные общественные деятели пытаются донести информацию до украинских и европейских госорганов, а также до максимального числа международных некоммерческих структур», – детализировал собеседник.

    «У украинцев и их агентов на российской территории нет других способов определить родину зерна. Документы могут быть сделаны какие угодно, а транспондеры на судах отключают, что затрудняет их отслеживание. Пшеница же сама по себе ничем не различается – те же 12,5% белка, что приходится на зерно из Херсонской области, есть и в кубанских сортах», – подчеркнул он.

    «Впрочем, Украине и не нужно юридических доказательств для создания шумихи вокруг поставок российского зерна на экспорт. Далее все зависит от того, какой «хор» подключится к созданному ажиотажу. Если к критике Тель-Авива присоединится тяжеловесная евробюрократия, вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, то Израилю, конечно, придется ответить что-то дежурное, но от закупок продовольствия он вряд ли откажется», – спрогнозировал экономист.

    Он также допустил, что Киев может попробовать использовать эту схему для шантажа и давления на другие страны, обвиняя их в получении зерна из Донбасса и Новороссии. «Но это не увенчается успехом. Тем не менее, какие-то минимальные дипломатические проблемы для Москвы подобные выходки создать могут», – резюмировал Лизан.

    Ранее представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни сообщил изданию Haaretz, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении израильских физических и юридических лиц, причастных к поставкам из России пшеницы, выращенной в Донбассе и Новороссии.

    По данным СМИ, в минувшее воскресенье судно Panormitis зашло в акваторию Хайфы и ожидало разрешения на вход в порт. На фоне инцидента МИД Украины вызвал посла Израиля. Глава дипведомства Андрей Сибига заявил, что Киев еще 15 апреля обращался к Тель-Авиву из-за аналогичной проблемы. Тогда в Израиле объяснили, что задержать судно уже было невозможно, поскольку оно покинуло порт.

    Украина также готовит санкционный пакет против лиц и компаний, которые причастны к поставкам, заявил Владимир Зеленский. «Покупка украденного в любых нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», – пояснил он.

    Российская сторона не будет вмешиваться в дипломатический конфликт Киева и Тель-Авива, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мировой кризис продовольствия является цепной реакцией углеводородной ломки.

    Комментарии (4)
    28 апреля 2026, 18:54 • Новости дня
    Ученый Бутягин заявил о хорошем самочувствии после обмена
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры с ученым Александром Бутягиным, который был освобожден в результате обмена.

    Обмен прошел на границе между Белоруссией и Польшей, где Бутягина встретили представители белорусских властей и передали ему приветствие от президента Белоруссии и всего белорусского народа, передает ТАСС.

    «Мне еще трудно их (ощущения) передать, мне еще в это не верится. Самочувствие прекрасное», – отметил ученый на записи. Бутягин подчеркнул, что медицинская помощь ему не требуется, и заверил, что чувствует себя хорошо.

    Напомним, в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией из-под стражи освобожден российский археолог Александр Бутягин. Вместе с ученым в Россию вернулась супруга военного, проходящего службу в составе миротворческого контингента в Приднестровье.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, почему Польша отпустила российского археолога.

    Комментарии (2)
    28 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Politico: Конфликт на Ближнем Востоке показал неготовность НАТО к войне с Россией

    @ Elizabeth Fraser/Arlington National Cemetery/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Противостояние на Ближнем Востоке продемонстрировало серьезные проблемы Североатлантического альянса в сфере противоракетной обороны, военно-морских сил и политического единства, сообщает Politico.

    Конфликт между Ираном и Израилем выявил пять ключевых уязвимостей в обороне НАТО, которые могут стать критическими в случае «прямого столкновения с Россией», пишет Politico. Европейские военные чиновники предупреждают о необходимости срочного повышения боеготовности.

    Издание отмечает, что альянс столкнулся с острой нехваткой боеприпасов: США израсходовали около половины запасов ракет Patriot, а Франция заявила о дефиците ракет Aster и Mica уже в первые недели конфликта. Эксперты призвали НАТО инвестировать в более дешевые перехватчики и укреплять пассивную защиту аэродромов.

    Проблемы с обеспечением воздушного превосходства проявились на фоне неспособности коалиции предотвратить серию из более чем 5 тыс. ракетных и дроновых атак со стороны Ирана. Аналитики считают, что НАТО следует пересмотреть подход к воздушным операциям и нарастить закупки дальнобойных ракет.

    Кроме того, война выявила слабость военно-морских сил альянса. Примером стал британский эсминец HMS Dragon, который был вынужден вернуться в порт из-за технических проблем. Менее половины флота Канады находится в строю, а военные эксперты подчеркивают недостаточную готовность НАТО к морским операциям против России.

    На фоне конфликта усилились разногласия между США и европейскими странами относительно поддержки друг друга. По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, европейские столицы должны выстраивать отношения с Вашингтоном на прагматичной основе, связывая военную помощь с гарантиями поддержки альянса со стороны США.

    Особое место занимает роль Украины, чьи специалисты по дронам были направлены в страны Ближнего Востока для помощи в отражении атак. НАТО усилила сотрудничество с Киевом, развивая совместные технологические программы и укрепляя оборонные связи, чтобы создать пояс противодроновых систем у российских границ.

    Иранский кризис выявил серьезные слабости Европы и НАТО.

    Страны Европы опасаются дефицита снарядов из-за военной операции против Ирана.

    Соединенные Штаты истощили запасы дорогостоящих перехватчиков Patriot и THAAD.

    В МИД заявили, что Европа готовится к войне с Россией.

    Комментарии (2)
    28 апреля 2026, 06:30 • Новости дня
    Китай пригрозил контрмерами на новый закон ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство коммерции КНР предупредило Европейский союз о возможных ответных мерах в случае причинения ущерба китайским компаниям из-за нового закона «Сделано в Европе», пишет «Синьхуа».

    Закон «Сделано в Европе» направлен на поддержку европейских производителей и усиление конкуренции с импортными товарами, он обязывает компании, претендующие на государственное финансирование в стратегических отраслях, выполнять минимальные требования к комплектующим из ЕС, передает РБК со ссылкой на «Синьхуа».

    В Пекине уверены, что инициатива приведет к дискриминации иностранных инвесторов и нарушит честную конкуренцию. В случае игнорирования позиции Пекина Китай будет вынужден принять контрмеры, подчеркнули в ведомстве.

    По данным Financial Times, закон ограничивает инвестиции из стран, контролирующих более 40% мирового производства в секторах аккумуляторов, солнечной энергетики и атома. Для проектов стоимостью свыше 100 млн евро вводятся жесткие требования: не менее 50% сотрудников должны быть из ЕС, обязательно участие европейских компаний и передача технологий. Брюссель планирует увеличить долю промышленности в ВВП до 20% к 2035 году.

    Евросоюз рассматривает законопроект как ответ на политику Китая по субсидированию промышленности и принудительной передаче технологий. По оценкам экспертов, объем государственной поддержки в КНР значительно превышает показатели развитых стран. Пекин, в свою очередь, категорически отвергает обвинения в избыточных производственных мощностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал ограничительные меры Евросоюза вредными для деловой репутации региона. Власти Китая пообещали принять решительные меры для защиты законных прав бизнеса.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 18:20 • Новости дня
    Сериал «Метод 3» убрали из онлайн-кинотеатров по требованию РКН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Третий сезон сериала «Метод» был снят с крупнейших российских онлайн-платформ после предписания надзорных органов из-за нарушений законодательства.

    Сервисы «Кинопоиск» и «Иви» удалили сериал «Метод 3» по требованию Роскомнадзора. В пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» сообщили ТАСС, что основанием для удаления стало предписание, в котором Минкультуры официально указало на наличие в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и/или пропагандирующих их отрицание.

    «В соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» сервис обязан удалить контент в течение 24 часов после получения официального требования», – заявили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскомнадзор направил уведомление отечественным онлайн-кинотеатрам о наличии нарушений в сериале «Алиса не может ждать». После этого платформы убрали проект сервиса Start из своих каталогов.

    Комментарии (2)
    28 апреля 2026, 08:44 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 111 долларов за баррель

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки контрактов на североморскую марку впервые с начала апреля достигли рекордных значений в ходе торгов на лондонской бирже ICE.

    Утренние торги на лондонской площадке продемонстрировали уверенный рост энергетических контрактов, передает ТАСС.

    В начале сессии стоимость фьючерса на марку Brent с поставкой в июле 2026 года поднялась на 2%, составив 110,4 доллара за баррель.

    Спустя несколько минут положительная динамика ускорилась. Цена актива прибавила 2,81% и достигла уровня 111,27 доллара за баррель. Подобные показатели зафиксированы впервые с седьмого апреля 2026 года.

    Одновременно подорожали американские энергоносители. Стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в июне 2026 года выросла на 2,48%. В результате цена контракта составила 98,76 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 109 долларов за баррель.

    Мировые котировки увеличились после отмены второго раунда переговоров США и Ирана. Несколькими днями ранее цена июньских контрактов на лондонской бирже ICE достигла 107 долларов.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК

    @ REUTERS/Dado Ruvic

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Абу-Даби выйти из ОПЕК выглядит нелогичным в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе. Дело в том, что государство не может увеличить объемы добычи и экспорта нефти, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Он предположил, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США, которые таким образом пытаются снизить цены на топливо перед парламентскими выборами.

    «Объем добычи нефти Объединенными Арабскими Эмиратами определялся не квотами ОПЕК и ОПЕК+, а экспортными возможностями», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Собеседник напомнил, что в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе ОАЭ экспортируют сырье только по одному маршруту – через порт Фуджейра, используя нефтепровод ADCOP, который напрямую доставляет нефть на восточное побережье. Его пропускная способность ограничена 1,8 млн баррелей в сутки.

    По мнению аналитика, решение Абу-Даби нелогично: государство не может увеличить объемы добычи и экспорта. Юшков допускает, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США. Как напомнил эксперт, ранее появились сообщения о том, что Эмираты запросили финансовую помощь у Штатов. Возможно, Вашингтон выдвинул условием – выход Абу-Даби из ОПЕК.

    «Администрации Дональда Трампа принципиально важно сбить мировые котировки на нефть и тем самым сдержать цены на топливо на внутреннем рынке. Известно, что чем дороже бензин и дизель в США – тем ниже поддержка со стороны избирателей. То есть республиканцы рискуют проиграть в Конгрессе», – пояснил спикер.

    Как бы то ни было, решение ОАЭ – болезненное и для ОПЕК, и для ОПЕК+. «Есть риск, что организация стран – экспортеров развалится. Например, другие участники могут заявить о нежелании сдерживать добычу или посчитать, что Абу-Даби пользуется результатами их усилий по удержанию цен на нефть, и тоже выйти из соглашения», – рассуждает Юшков.

    По его оценкам, в случае реализации такого сценария в условиях открытого Ормузского пролива на мировом рынке начнется перепроизводство, а цены упадут. «Это негативно скажется и на России. При падении котировок на нефть нужно будет сокращать расходы бюджеты», – заключил собеседник.

    Ранее ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Как сообщает местное издание WAM, решение принято на фоне истощения мировых запасов нефти и роста спроса на энергоресурсы. Таким образом, Эмираты планируют свободно нарастить уровень добычи, минуя жесткие ограничения организаций.

    При этом, как напоминает Reuters, ОАЭ остаются одним из крупнейших нефтедобытчиков в регионе и их формальный уход ослабляет ОПЕК и ОПЕК+ как структуры координации. Потеря такого давнего партнера может привести к хаосу и ослабить группу, которая обычно стремилась демонстрировать единство даже в самые сложные геополитические моменты.

    Тем не менее, Эмираты заявляют о приверженности ответственной нефтяной политике с фокусом на стабильность глобального рынка. Страна, несмотря на выход из ОПЕК и ОПЕК+, намерена продолжить инвестиции в развитие энергетических цепочек поставок и инфраструктуры для обеспечения надежности экспорта.

    Формально решение вступает в силу 1 мая 2026 года, после чего ОАЭ прекратят участие в заседаниях, дискуссиях и соглашениях по квотам ОПЕК и ОПЕК+. Директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила, что Эмираты тем не менее продолжат тесно сотрудничать и укреплять взаимодействие с партнерами.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин: Удар ВСУ по Туапсе грозит серьезными последствиями для экологии
    @ Борис Морозов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин получил доклад от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о ситуации в Туапсе после масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

    Глава региона доложил президенту, что сейчас нет серьезных угроз для жителей и объектов, несмотря на последствия беспилотной атаки, передает ТАСС.

    На совещании, посвященном безопасности на выборах, Путин отметил, что удары беспилотников по гражданской инфраструктуре со стороны киевских властей происходят все чаще. Президент подчеркнул, что подобные атаки несут экологическую опасность: «Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные».

    По его словам, губернатор Кондратьев находится на месте ЧП и заверил, что ситуация под контролем, а местные службы успешно справляются с возникшими вызовами.

    Напомним, в Туапсинском округе Кубани ввели режим ЧС.

    Ранее глава МЧС Куренков прибыл на место тушения пожара на НПЗ в Туапсе.

    Комментарии (7)
    28 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Казахстан перераспределил поставки нефти через Россию вместо «Дружбы»

    Tекст: Вера Басилая

    Казахстан в мае изменит схему экспорта нефти, направив 260 тыс. тонн через порты России из-за невозможности прокачки по трубопроводу «Дружба», сообщили в Минэнерго Казахстана.

    Казахстан перераспределяет экспортные объемы нефти из-за корректировки графика транзита по трубопроводу «Дружба» в Германию в мае 2026 года. Всего 260 тыс. тонн нефти будут перенаправлены по альтернативным маршрутам через Россию: 100 тыс. тонн направят в порт Усть-Луга, еще 160 тыс. тонн – через систему Каспийского трубопроводного консорциума, передает ТАСС.

    В сообщении казахстанского Минэнерго отмечается, что корректировка не повлияет на годовой план добычи в стране, а альтернативные маршруты позволяют полностью обеспечить стабильность экспорта и поставок сырья на мировые рынки.

    Ранее глава Минэнерго Ерлан Аккенженов сообщал, что в 2026 году Казахстан планирует добыть 96-98 млн тонн нефти и газоконденсата, что ниже ранее заложенного в экономическом плане показателя 100,5 млн тонн. По словам министра, снижение связано с атаками украинских дронов на инфраструктуру КТК в прошлом году и инцидентом на месторождении Тенгиз, где добычу приостанавливали из-за возгорания на электростанции. Аккенженов подчеркнул, что о точных прогнозах на 2026 год говорить пока рано.

    Агентство Reuters анонсировало прекращение поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая.

    Позже министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов подтвердил невозможность майского транзита сырья по этому маршруту.

    Вице-премьер России Александр Новак объявил о перенаправлении данных объемов на другие логистические направления.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин: Удар ВСУ по Туапсе грозит серьезными последствиями для экологии
    США ввели новые санкции против Ирана
    Мадьяр сообщил о планах встретиться с Зеленским
    Роскомнадзор перенаправил в Минкультуры вопрос о блокировке сериала «Метод-3»
    Роспотребнадзор приостановил продажу минералки «Джермук» в России
    В Минобороны Украины признали дефицит продуктов в ВСУ
    Кучеров вошел в тройку финалистов на приз лучшему игроку НХЛ