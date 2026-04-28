Путин открыл новые приемные отделения скорой помощи в регионах

Tекст: Тимур Шайдуллин

В День работника скорой медицинской помощи президент РФ Владимир Путин посетил Федеральный центр медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, где по видеосвязи принял участие в открытии новых приемных отделений скорой помощи в регионах. Модульные отделения начали работу в Тамбове, Донецке, Екатеринбурге и Симферополе, сообщается на сайте Кремля.

Перед началом видеоконференции президент осмотрел выставку отечественной медицинской техники. Среди представленных новинок были мобильный лечебно-диагностический комплекс с операционной для работы в полевых условиях, автомобили скорой помощи классов С и В с бронезащитой, многоцелевой вертолет «Ансат» и беспилотная система «Аист», предназначенная для транспортировки медицинских грузов и обеспечения телемедицинских консультаций.

В ходе мероприятия Владимир Путин отметил: «Данные модули – адаптивные, универсальные, сейчас только что об этом мне тоже рассказывали, и могут использоваться как в экстренных случаях, так и для планового лечения больных, проведения консультаций и диагностики».

Президент подчеркнул, что до 2030 года планируется создать 99 модульных приемных отделений, из которых 12 уже построено, а еще 28 появятся до конца текущего года.

Глава государства выразил благодарность всем участникам проекта, отметив масштабность и значимость внедрения современных решений для повышения доступности и качества медицинской помощи в регионах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Путин отметил героизм работников скорой помощи, проявленный во время спецоперации на Украине.