    28 апреля 2026, 17:50 • Новости дня

    Выброс нефти произошел на НПЗ в Туапсе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Туапсе на горящем нефтеперерабатывающем заводе из резервуара произошел выброс нефтепродуктов, что привело к повреждению нескольких транспортных средств.

    Возгорание началось после удара украинских войск по объекту инфраструктуры.

    Начальник краевого управления МЧС Алексей Клушин прокомментировал последствия пожара. Заявление спасателя опубликовал в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    «Произошло вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара номер три, в результате чего горючее – нефть – перекинулось на дорогу, повреждены несколько автомобилей. Сейчас ситуацию контролируем», – сообщил глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Туапсе и Шепсинском сельском округе прекратилась подача питьевой воды из-за сбоя на насосной станции нефтеперерабатывающего завода. В Туапсе во время ликвидации разлива нефтепродуктов после атаки беспилотников собрали более семи тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта. Власти города проводят мероприятия по устранению последствий пожара.

    28 апреля 2026, 12:10 • Новости дня
    Путин обратился к участникам форума «Открытый диалог»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выступил с обращением к участникам второго международного форума «Открытый диалог», который проходит в Москве в Национальном Центре «Россия».

    Президент Владимир Путин обратился к участникам и гостям второго международного форума «Открытый диалог», который проходит в Москве, сообщается на сайте Кремля.

    Он отметил, что форум объединил экспертов, бизнесменов и ученых из 120 стран, включая регионы Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Австралии, Северной и Южной Америки.

    «Всех авторов, исследователей с разным опытом и взглядами объединила сильная и дерзкая идея: сформировать общее понимание будущего – будущего мира, который вступил в эпоху глубинных, структурных изменений», – заявил президент.

    По его словам, события последних лет показывают необратимость изменений во всех сферах – от экономики до технологий и демографии.

    «Прежние подходы и устоявшиеся нормы и правила деловой жизни, международных отношений постепенно утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств, которые теряют свои лидерские позиции, уступают место новым центрам роста, странам Глобального Юга», – подчеркнул Путин.

    Президент отметил формирование сложной, многополярной архитектуры мирового развития, где всё большую роль играют государства, ценящие национальный суверенитет и самостоятельно определяющие свои приоритеты.

    «Конечно, очевидно: ни одна страна не может развиваться в одиночку – за счёт других государств или в ущерб им. Кроме того, современные мировые вызовы требуют совместного ответа, объединённых усилий. А значит, модель глобального развития будет устойчивой и справедливой только в том случае, если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения, будет учитывать интересы всех стран», – заявил Путин.

    Глава государства отметил, что форум «Открытый диалог» способствует профессиональному обсуждению без навязывания точек зрения, а его экспертная дискуссия охватывает развитие технологий, торговли, логистики, улучшение среды жизни, а также инвестиции в человека и демографию. Он добавил, что выводы форума будут учтены на Петербургском экономическом форуме.

    «Ключевая, центральная тема «Открытого диалога» – это потребности людей в новом, меняющемся мире. Важно ориентировать всю платформу глобального развития на то, чтобы каждый человек в любой точке Земли имел право на успешное будущее, мог выбирать собственный путь и шаг за шагом реализовывать свой выбор», – отметил Путин.

    Президент выразил уверенность, что «Открытый диалог» поможет найти эффективные решения для устойчивого экономического роста и повышения качества жизни во всем мире – в мире, где «будет цениться взаимное доверие и готовность разрешать любые конфликты на основе компромиссов».

    28 апреля 2026, 11:57 • Новости дня
    Владимир Соловьев публично извинился перед Викторией Боней
    @ СОЛОВЬЁВ LIVE/vkvideo.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Журналист Владимир Соловьев признал свою неправоту и чрезмерную эмоциональность после недавних резких высказываний в адрес блогера Виктории Бони.

    Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы «Соловьев LIVE» принес извинения Виктории Боне. Запись трансляции стала доступна пользователям в социальной сети «ВКонтакте».

    «Да, конечно, я должен извиниться. (...) Конечно, я был слишком эмоционален», – заявил ведущий. Он отметил, что ему следовало более строго контролировать свои слова во время прямого эфира.

    Журналист также категорически отверг последовавшие обвинения в женоненавистничестве. Соловьев подчеркнул, что считает странным называть его главным мизогином страны, поскольку в его передачах участвует множество женщин, к которым он всегда относится с огромным уважением.

    Ранее девушка записала видеообращение к президенту России по вопросам экологии, после чего журналист предложил признать ее иностранным агентом. Соловьев пояснил, что его возмутили слова Бони о страхе россиян перед главой государства. Он подчеркнул, что в действительности народ любит Владимира Путина, а не боится его.

    В ходе эфира ведущий также пообещал оказать финансовую поддержку Анапе, где от выбросов нефтепродуктов пострадали сотни птиц. Журналист уточнил, что пожертвует на спасение животных исключительно личные сбережения. Он решил не задействовать ресурсы своего благотворительного фонда, поскольку эта организация и так много помогает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил внимание властей к видеообращению Виктории Бони.

    Ранее на блогера завели административный протокол за пропаганду наркотиков в интернете.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 21:32 • Новости дня
    Politico: Остановка транзита нефти по «Дружбе» обернется катастрофой
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Прекращение прокачки сырья из Казахстана по трубопроводу «Дружба» способно вызвать серьезный энергетический кризис в Европе и повлиять на интенсивность украинских атак, пишут американские СМИ.

    Решение Москвы ограничить прокачку топлива может обернуться тяжелыми последствиями, говорится в материале Politico, передает РИА «Новости».

    «Москва намерена с первого мая прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба», – отмечается в тексте.

    Подобный шаг чреват серьезными осложнениями для европейской экономики. Астана поставляет почти 20% сырья на крупный нефтеперерабатывающий завод. Это предприятие производит 90% бензина, авиационного керосина, дизеля и мазута для нужд Берлина, а также прилегающей земли Бранденбург.

    Журналисты подчеркивают, что перебои в энергоснабжении сыграют на руку партии «Альтернатива для Германии», ожидающей победы на осенних выборах. Кроме того, изменение маршрутов поставок может заставить Берлин надавить на Киев для прекращения ударов беспилотников по балтийским портам Усть-Луга и Приморск.

    Ранее СМИ сообщали о прекращении поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая. Вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление этих объемов сырья на другие логистические маршруты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял приостановку транзита топлива исключительно техническими причинами.

    27 апреля 2026, 21:25 • Новости дня
    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет

    ГУР Украины заявило об успешном использовании Россией ракет С-71К «Ковер»

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская разведка сообщила о применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер» с осколочно-фугасной частью, сообщили СМИ.

    Украинская разведка заявила об успешном применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер», передают «Вести» со ссылкой на «Военное обозрение».

    В сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины уточняется, что эти ракеты оснащены осколочно-фугасной боевой частью и были разработаны в России.

    Ракеты С-71К «Ковер» были созданы в 2024 году ОКБ имени Сухого для оснащения истребителей Су-57.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для противодействию ракетному комплексу «Орешник».

    27 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    МИД: Европа готовится к войне с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства форсируют собственную милитаризацию и открыто обсуждают перспективу прямого вооруженного конфликта с Россией, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян.

    Выступая на профильной конференции ОДКБ, дипломат подчеркнул резкое изменение риторики зарубежных политиков, передает РИА «Новости».

    «Европейцы, взяв курс на форсированную милитаризацию, уже открыто говорят о подготовке к прямому вооруженному столкновению с Россией», – сказал он.

    По утверждению представителя министерства, западные столицы стремятся сформировать своеобразный санитарный кордон. Для достижения этой цели они активно расширяют экономическое, гуманитарное и военное влияние в соседних с Российской Федерацией странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова заявила о подготовке европейских стран к крупномасштабному военному конфликту против России.

    Директор СВР Сергей Нарышкин сообщал о форсировании государствами Восточной Европы подготовки к потенциальному вооруженному противостоянию с Москвой и Минском.

    27 апреля 2026, 21:04 • Новости дня
    Москвичей попросили не выходить на улицы во вторник

    @ Елизавета Суглобова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жителей и гостей Москвы просят не выходить на улицу 28 апреля из-за неблагоприятных погодных условий.

    Как сообщил комплекс городского хозяйства в Max, по прогнозу, ночью и днем ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на провода и деревья, а также переход температуры через ноль градусов, что приведет к гололедице.

    «По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и в течение дня 28 апреля. Ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель, налипание снега на проводах и деревьях, переход температуры воздуха через 0 градусов Цельсия в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы», – сказано в публикации.

    Горожан и гостей столицы просят по возможности воздержаться от выхода на улицу. Если избежать выхода на улицу невозможно, специалисты советуют быть максимально осторожными, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями, а при управлении транспортом строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

    В понедельник коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды.

    В Самаре на Нижнегородской улице упавшее из-за сильного ветра дерево убило ребенка, а на улице Карла Маркса в результате падения дерева погиб мужчина.

    28 апреля 2026, 11:52 • Новости дня
    Орешкин: К концу XXI века половина городов Китая будет не нужна
    @ Liang Xu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что к концу XXI века значительная часть китайских городов утратит актуальность для проживания в связи с демографическими изменениями.

    Половина городов Китая станет не нужна к концу XXI века, заявил Максим Орешкин во время выступления на Втором открытом диалоге «Будущее мира. Новая площадка глобального роста», передает ТАСС.

    «Китай в 2030–2035 году пройдет пик своего городского населения, а к концу XXI века половина китайских городов будет не нужна для жизни, половина китайских городов просто опустеет», – сказал Орешкин, отметив, что подобные тенденции уже наблюдаются в некоторых регионах страны.

    Он добавил, что это отражает глобальные процессы: урбанизация в отдельных странах подходит к своему пределу, после чего часть городов теряет актуальность и население. Орешкин объяснил, что ситуация в Китае – наглядный пример того, к чему может прийти мир в целом, если проанализировать демографические и экономические тренды.

    Также Орешкин во время форума сообщил, что Китай, Индия и Россия вошли в пятерку лидеров глобальной экономической структуры. По его словам, страны G7 утрачивают влияние, а государства БРИКС начинают «агрессивно доминировать». Он подчеркнул, что сейчас Китай занимает первое место, Индия – третье, а Россия – четвертое.

    По мнению Орешкина, именно представители большой «семерки» лидировали в мировой экономике, однако ситуация существенно изменилась. Экономический центр тяжести, отметил он, все больше смещается в сторону стран БРИКС, что трансформирует расстановку сил на глобальном уровне.

    27 апреля 2026, 18:56 • Новости дня
    Аракчи указал, почему США просят о переговорах с Ираном
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты предложили Ирану провести переговоры, и сейчас Тегеран рассматривает такую возможность, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Он также пояснил мотивы, которыми руководствовались США в этой просьбе.

    Министр отметил, что предложение о переговорах поступило, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о собственных успехах, передают «Вести».

    «Тогда зачем он (президент США Дональд Трамп) предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели, вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант», – сказал Аракчи журналисту Павлу Зарубину.

    Ранее Аракчи сообщил, что первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс.

    28 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    У ВСУ заметили передовую американскую ракету класса «воздух-воздух»
    @ defence-industry.eu

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обломки американской ракеты AIM-120C-8, обнаруженные после российского авиаудара по Днепропетровску, впервые подтвердили использование на Украине одной из самых современных версий AMRAAM, отличающейся увеличенной дальностью и улучшенной защитой от помех.

    Обломки передовой американской ракеты AIM-120C-8 были обнаружены на месте российского авиаудара по Днепропетровску, что свидетельствует о применении ВСУ одной из самых современных версий ракеты AMRAAM, передает TWZ.

    Фотография с маркировкой AIM-120C-8 появилась в Сети, став первым подтверждением поставок Киеву именно этой модификации, наряду с более ранними AIM-120A/B.

    AIM-120C-8 запускается либо с истребителей F-16, либо с наземных комплексов NASAMS, которые используют те же ракеты без серьезных доработок.

    Эксперты отмечают, что «важность AMRAAM для F-16 трудно переоценить». Украинские пилоты давно добивались поступления таких ракет, а после исчерпания запасов более дешевых Sidewinder основным вооружением для воздушных боев остаются AMRAAM и 20-миллиметровая пушка Vulcan.

    AIM-120C-8 превосходит предыдущие версии по дальности, наведению и сопротивлению помехам, благодаря постоянным доработкам. Хотя точные характеристики засекречены, считается, что эта ракета способна поражать цели на расстоянии 120–160 км, что позволяет частично нивелировать преимущество России с ракетой Р-37М.

    Обломки могли остаться как после воздушного пуска с F-16, так и после запуска с наземного NASAMS. При этом поставки новых версий ракет могут говорить о том, что старые запасы A/B и ранних C-модификаций у Украины практически исчерпаны.

    Использование AIM-120C-8 дает Украине более современное вооружение для защиты от российских атак, однако растущий спрос на такие ракеты может усилить напряженность среди западных партнеров по поставкам, учитывая мировую нехватку современных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США одобрили передачу киевскому режиму вооружения для истребителей F-16, включая ракеты класса «воздух–воздух» AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X.

    Переданные Украине первые истребители F-16 несут ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM и малой дальности AIM-9 Sidewinder и оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил о планах использовать F-16 для защиты авиационных мощностей и усиления ПВО украинских городов с применением ракет AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder.

    28 апреля 2026, 13:24 • Новости дня
    Кремль сообщил о работе по предотвращению атак на города и НПЗ России
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти принимают меры для предотвращения атак на нефтеперерабатывающие заводы и города со стороны киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что ведется напряженная работа по недопущению атак киевского режима на нефтеперерабатывающие заводы и города Российской Федерации, передает РИА «Новости».

    Песков, комментируя недавнюю атаку на нефтекомплекс в Туапсе, отметил: «Ведется напряженная работа в этом направлении».

    Ранее на территории НПЗ в Туапсе вспыхнул пожар из-за падения фрагментов сбитого беспилотного аппарата.

    Для тушения пожара губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил 164 человека.

    28 апреля 2026, 00:40 • Новости дня
    Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна

    Tекст: Антон Антонов

    Претензии украинских властей относительно закупок зерна, собранного, по данным Киева, в новых регионах России, не подкреплены доказательствами, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

    Руководитель дипломатического ведомства указал своему украинскому коллеге Андрею Сибиге на недопустимость выстраивания межгосударственных отношений через социальные сети и средства массовой информации, передает РИА «Новости».

    «Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены. Вы даже не обратились за юридической помощью, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям», – подчеркнул израильский министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы. Сибига сообщил, что МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.

    28 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    Польша передала Белоруссии российского археолога Бутягина
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией из-под стражи освобожден российский археолог Александр Бутягин, находившийся под угрозой выдачи украинским властям.

    Российский археолог Александр Бутягин покинул польскую тюрьму благодаря состоявшемуся обмену заключенными между Польшей и Белоруссией, передает РИА «Новости». Информацию об освобождении ученого подтвердил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    «Один из людей, которых мы обменяли, это российский историк, который находился в процессе выдачи Украине», – сказал глава польского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопросы журналистов о деталях проведенного обмена.

    В Центре общественных связей ФСБ России подтвердили успешное возвращение соотечественников, ранее незаконно удерживаемых в недружественных странах.

    Вместе с ученым в Россию вернулась супруга военного, проходящего службу в составе миротворческого контингента в Приднестровье.

    Подготовка к этому событию потребовала сложного взаимодействия на международном уровне. По данным агентства БелТА, в закрытых переговорах между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши приняли участие спецслужбы семи государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские спецслужбы задержали российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины в декабре 2025 года. МИД России выразил решительный протест послу Польши из-за этого инцидента. Позже суд Варшавы одобрил экстрадицию ученого киевским властям.

    27 апреля 2026, 20:32 • Новости дня
    Вопрос с пролетом самолета Фицо в Россию через Польшу сняли с повестки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос с разрешением на пролет самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо через воздушное пространство Польши для поездки в Россию больше не актуален, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    «По моим текущим сведениям, эта проблема перестала существовать», – заявил он в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info, передает ТАСС.

    Сикорский не уточнил, было ли принято решение о предоставлении разрешения на пролет, а также какой маршрут был выбран для перелета из Братиславы в Москву.

    Дипломатические источники подтвердили телеканалу, что словацкая сторона больше не нуждается в согласовании маршрута через территорию Польши.

    Ранее Литва и Латвия запретили перелет правительственного самолета Словакии над своей территорией. Эстония также отказала словацкому премьеру Роберту Фицо в разрешении на использование воздушного пространства. Евродепутат назвал запрет Прибалтики на полет Фицо в Москву враждебным жестом.

    28 апреля 2026, 10:39 • Новости дня
    Ученые раскрыли секрет господства динозавров на древней Земле

    @ PaleoNeolitic/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Появление огромного участка суши за Полярным кругом около 200 млн лет назад спровоцировало глобальное похолодание, которое дало древним рептилиям эволюционное преимущество.

    Около 200 млн лет назад в Арктике существовал гигантский континент, размеры которого втрое превышали Антарктиду, пишет New Scientist.

    По мнению палеонтолога Пола Олсена из Колумбийского университета, эта территория состояла из земель, ныне принадлежащих Сибири и Китаю.

    Ранее считалось, что в мезозойскую эру почти вся суша была объединена в суперконтинент Пангея, а фрагменты современного Китая дрейфовали в океане Панталасса.

    Недавний анализ геологических пород позволил ученым сделать вывод, что китайские фрагменты были соединены с Пангеей. Более того, расположение континентов было таким, что Сибирь и Китай заполняли большую часть Северного полярного круга. Это открытие объясняет многие климатологические и биологические загадки того времени.

    В конце триасового периода Пангея начала распадаться, что сопровождалось мощной вулканической активностью. Выбросы аэрозолей привели к похолоданию, а огромный арктический континент, покрытый снегом и льдом, отражал солнечное тепло.

    Накопление льда в Арктике привело к падению уровня моря, а резкое похолодание вызвало массовое вымирание многих крупных животных. Однако некоторые динозавры, жившие на арктическом континенте, смогли выжить благодаря эволюционному приобретению – утепляющему слою перьев. Когда вся планета остыла, они оказались готовы к мировому господству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские палеонтологи подтвердили факт миграции динозавров из Северной Америки в Азию.

    Американские ученые выяснили секрет выживаемости крокодилов после массовых вымираний.

    Британские исследователи нашли след падения второго крупного астероида в эпоху гигантских рептилий.

    27 апреля 2026, 20:25 • Новости дня
    Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз
    @ Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк Ирана открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро.

    Сборы за проход судов через Ормузский пролив, которые взимают военно-морские силы КСИР, теперь будут поступать на эти счета, передает РИА «Новости».

    «Центральный банк открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро. Согласно опубликованным распоряжениям, сборы, взимаемые военно-морскими силами КСИР (за проход судов через Ормузский пролив), будут зачисляться на эти счета», – заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Алаэддин Боруджерди.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько в теории может зарабатывать Иран на взимании платы за проход через Ормузский пролив и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву.

    В Совбезе спрогнозировали продовольственный кризис из-за Ормузского пролива.

    ООН предупредила о рисках продовольственной безопасности из-за Ормузского пролива.

