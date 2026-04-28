Цены на бензин в США обновили четырехлетний рекорд

СМИ сообщили о рекордной с августа 2022 года цене бензина в США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Цены на бензин в Соединенных Штатах побили рекорд с августа 2022 года, сообщает CNN со ссылкой на данные Американской ассоциации автомобилистов. За последние сутки стоимость галлона топлива выросла до 4,18 доллара (примерно 1,1 доллара за литр), что стало максимальным показателем за почти два года.

Рост цен оказался самым быстрым за последние пять недель: за сутки бензин подорожал на шесть центов. В Калифорнии зафиксирована самая высокая стоимость – 5,96 доллара за галлон, что делает этот штат лидером по цене топлива в стране.

Повышение цен связывают с ростом стоимости нефтяных фьючерсов, что указывает на дальнейшее подорожание бензина для американцев. До середины апреля стоимость топлива в США снижалась после объявления о перемирии между странами на Ближнем Востоке, однако из-за обострения ситуации на переговорах и новых рисков на рынке цены вновь пошли вверх.

Эксперты консалтинговой компании Lipow Oil Associates прогнозируют, что средняя стоимость бензина в стране может достичь 4,30 доллара за галлон в ближайшие 7-10 дней. Это может сказаться на расходах автомобилистов по всей территории США.

Ранее сообщалось, что на фоне подорожания бензина из-за войны с Ираном в США фиксируют рост числа краж топлива из автомобилей изуверским способом. Британцы также стали массово воровать топливо на фоне рекордных цен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, доля граждан США, отмечающих ухудшение своего финансового положения, достигла рекордного уровня за последние 25 лет.