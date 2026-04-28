Протестующие против мигрантов разгромили мэрию в Нидерландах

В Нидерландах протестующие разбили окна мэрии из-за центра мигрантов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Около 50 противников создания центра для просителей убежища устроили погром в здании администрации Лоосдрехта в провинции Северная Голландия, пишет ТАСС со ссылкой на газету Algemeen Dagblad. Инцидент произошел вечером 27 апреля после Дня короля: демонстранты сломали ограждение и забросали здание камнями и кусками плитки, причинив серьезные повреждения.

Полиция задержала одного из подозреваемых – 34-летнего жителя Эрмело, поиски остальных участников продолжаются. Власти Лоосдрехта заявили, что намерены взыскать расходы на восстановление здания с виновных.

На фоне протестов власти сократили число мест во временном центре для мигрантов с 110 до 70, который планируется разместить прямо в здании администрации. Акции против центра начались еще 20 апреля и сопровождались массовыми беспорядками, за четыре дня были задержаны 13 человек.

Министр по делам миграции Барт ван ден Бринк назвал произошедшее неприемлемым, но уточнил, что к насилию прибегают лишь отдельные участники протестов. Он выразил убеждение, что диалог с мирно настроенными жителями крайне необходим.

Причиной недовольства стал внезапный план властей разместить сотни просителей убежища в здании муниципалитета – решение было объявлено только 17 апреля, а первые мигранты должны были прибыть уже на этой неделе. Муниципалитет объяснил спешку срочной просьбой Центрального агентства по приему просителей убежища из-за нехватки мест в стране.

