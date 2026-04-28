Немецкая полиция изъяла активы группировки Hells Angels на 2,5 млн евро

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия провели масштабные рейды против участников клуба Hells Angels, передает ТАСС.

В ходе обысков силовики конфисковали имущество на сумму до 2,5 млн евро. Расследование вывело следователей на недавно запрещенный филиал группировки в Леверкузене, глава которого уже помещен под стражу.

В мастерской задержанного лидера обнаружили множество мотоциклов Harley-Davidson, а также огнестрельное оружие. Полицейские дополнительно обыскали банковскую ячейку в городе Люнен. «Первые улики также указывают на выращивание наркотических средств с целью сбыта», – заявил министр внутренних дел региона Герберт Ройль.

Всего в масштабной операции в 28 городах приняли участие 1,2 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Силовики провели обыски более чем по 50 адресам, а фигурантами уголовного дела стали 44 подозреваемых. До недавнего времени клуб Hells Angels насчитывал 469 участников и считался крупнейшей байкерской бандой региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Министерство внутренних дел Германии запретило крупнейшее объединение рейхсбюргеров «Королевство Германия» и провело обыски в семи федеральных землях, включая Северный Рейн-Вестфалию.