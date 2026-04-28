Число погибших при пожаре в новостройке в Москве выросло до семи человек

Tекст: Вера Басилая

В МЧС России сообщили о возрастании числа погибших до семи человек в результате пожара в строящемся здании на севере Москвы. В ведомстве уточнили, что еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести, передает РИА «Новости».

В сообщении МЧС говорится, что по уточненной информации, при помощи спасательных устройств спасен 31 человек.

Ранее сообщалось, что жертвами пожара в этой новостройке на севере Москвы стали пять человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах.

Прокуратура Москвы взяла на контроль установление причин возгорания.