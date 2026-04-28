Суд Москвы оштрафовал компанию-владельца «Википедии» на 3,5 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Таганский районный суд Москвы вынес решение по делу о неудалении запрещенной информации. В пресс-службе Мосгорсуда ТАСС уточнили, что Wikimedia Foundation Inc., управляющая русскоязычной «Википедией», признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и оштрафована на 3,5 млн рублей.

Также суд оштрафовал еще две иностранные компании, Flickr и Ick, на 3,8 млн рублей за аналогичные нарушения.

Ранее Wikimedia Foundation уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за отказ удалить запрещенную в России информацию. В феврале 2023 года компанию оштрафовали на 2 млн рублей за публикацию сведений о расположении воинских частей России. В апреле 2022 года последовал штраф за отказ удалить статьи о событиях в Буче, разрушении медицинских учреждений в Мариуполе, а также об изготовлении пороха.

Роскомнадзор заявил, что на страницах «Википедии» по-прежнему размещаются материалы, признанные запрещенными в России, включая ложные сведения о ходе спецоперации на Украине. В связи с этим Wikimedia Foundation в поисковых системах отмечается как нарушитель российского законодательства.

В июле 2025 года Wikimedia Foundation оштрафовали за неудаление запрещенной информации в России.

Роскомнадзор ранее заявил, что «Википедия» не удалила 232 противоправных материала, включая 133 материала с фейками о спецоперации на Украине.