Израильские военные объявила об эвакуации на юге Ливана

«Хезболла» призвала Ливан отказаться от прямых переговоров с Израилем

Tекст: Вера Басилая

Генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касим в официальном заявлении призвал правительство Ливана прекратить прямые переговоры с Израилем. Он отметил, что любые договоренности, достигнутые в результате таких переговоров, не будут признаны движением ни в какой форме, передает РИА «Новости».

Касим заявил, что правительство Ливана также должно отменить свое решение от 2 марта, которое фактически криминализирует сопротивление и его сторонников – то есть более половины ливанского общества. По его словам, важно продолжить внутренний диалог, ставя интересы Ливана выше всего.

Лидер «Хезболлы» подчеркнул, что организация не намерена признавать результаты переговоров и продолжит свою оборонительную борьбу за Ливан. Он выразил надежду, что власти страны пересмотрят свои решения и прекратят действия, которые, по мнению движения, угрожают стабильности государства.

В заявлении отмечается, что израильская авиация и артиллерия продолжают наносить удары по югу Ливана, несмотря на режим прекращения огня. По данным министерства здравоохранения Ливана, только за 26 апреля жертвами израильских атак стали 14 граждан страны. В ответ бойцы «Хезболлы» атакуют израильских военных на границе.

Ранее СМИ писали, что израильское командование считает заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о жестком ответе «Хезболле» попыткой снять с себя ответственность за неудачи на севере страны.

Израильские военные нанесли удары по территории Ливана, в результате которых с марта погибли более 2,5 тыс. граждан и несколько тысяч были ранены.

Власти Ливана рассматривают возможность продления перемирия с Израилем и настаивают на новых условиях для дальнейших переговоров.