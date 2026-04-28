В МЧС сообщили о возможном нахождении до 200 человек в горящем доме в Москве

Tекст: Елизавета Шишкова

В МЧС сообщили, что в горящем здании на 2-м Амбулаторном проезде, д. 14 могут находиться до 200 человек. На месте наблюдается плотное задымление и высокая температура, внутри продолжают работать звенья газодымозащитной службы, передает ТАСС.

По последним данным, удалось спасти 21 человека, шесть пострадали и получили медицинскую помощь, один человек погиб. «Все силы пожарных брошены на спасение людей. В здании на третьем этаже остается большое количество людей, их число устанавливается», – сообщил собеседник агентства.

Столичная прокуратура сообщила, что контролирует расследование обстоятельств и причин возгорания. На месте работу экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Антон Миняев, добавили в ведомстве.

Пожару был присвоен пятый ранг сложности, что позволило привлечь дополнительные силы пожарных для спасения людей и тушения огня, подчеркнули в оперативных службах. Группировка спасателей увеличена до 200 человек и 65 единиц техники.

Ранее сообщалось, что результате пожара в жилом комплексе на севере Москвы погибли пять человек.