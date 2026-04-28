Число погибших при пожаре в новостройке в Москве возросло до пяти человек

Tекст: Вера Басилая

Число погибших при пожаре в новостройке на севере Москвы увеличилось до пяти человек, при этом в результате происшествия девять человек сейчас находятся под наблюдением медиков, передает РИА «Новости».

В сообщении министерства отмечается: «На данный момент при помощи спасательных устройств спасен 31 человек. Девять человек осматривают медики. К сожалению, пять человек погибли».

В МЧС уточнили, что спасательные работы продолжаются, уточняется информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия.

Принятыми мерами пожар в строящемся здании в Москве локализован, сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что жертвами пожара в новостройке на севере Москвы стали три человека.

Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в Москве.