Мишустин рассказал о мерах поддержки студентов и ученых

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мишустин заявил, что власти России уделяют особое внимание поддержке молодых людей, выбравших науку своим призванием, передает ТАСС.

Он сообщил, что для начинающих ученых, аспирантов и студентов по всей стране создаются специальные молодежные лаборатории – их уже около тысячи. Здесь молодые специалисты могут решать важнейшие исследовательские задачи и претендовать на премии президента и правительства в области науки и техники.

Мишустин подчеркнул, что система поддержки талантливой молодежи постоянно совершенствуется.

Премьер отметил, что для комфортного обучения студентов власти строят современные кампусы. Согласно заявлению Мишустина, сейчас возводятся 25 таких объектов, а два кампуса уже полностью готовы – при Бауманском университете и Уральском федеральном университете. Всего в России планируется открыть 40 кампусов от Калининграда до Сахалина.

Глава правительства также рассказал о поддержке студентов, желающих заниматься предпринимательством. Платформа университетского технологического предпринимательства охватывает более 500 вузов и почти миллион участников. Студенты проходят тренинги, формируют команды и запускают стартапы, лучшие из которых получают гранты по одному миллиону рублей. В прошлом году по этой программе были отмечены 2,5 тыс. студенческих проектов.

Мишустин привел примеры успешных молодых предпринимателей из Томского и Магнитогорского университетов, чьи стартапы уже приносят прибыль и внедряют инновационные решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 2018 года по нацпроекту «Наука и университеты» в России созданы 940 молодежных лабораторий в 70 регионах.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» государство реализует программы по созданию более 100 университетов-лидеров и строительству современных студенческих кампусов по всей стране.