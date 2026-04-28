В Польше допустили, что Фицо отправится в Москву на 9 Мая на автомобиле

Tекст: Ольга Иванова

Роберт Фицо отправится на праздничные мероприятия 9 мая сухопутным путем через территории Польши и Белоруссии, передает РИА «Новости».

Воздушный коридор оказался недоступен после отказов со стороны Литвы, Латвии и Эстонии. Эстонские власти сослались на аналогичный запрет в 2025 году, а в Варшаве вопрос пролета сочли закрытым.

«Совершенно понятно, что никто из стран, в которые были поданы запросы, не позволит премьеру Словакии лететь в Москву через свою территорию. Теоретический маршрут через Венгрию, Румынию и Черное море – очень длинный», – констатировал дипломатический источник. Он добавил, что поэтому было принято решение ехать на машине.

Подобная транзитная поездка не требует специальных разрешений от властей других государств. В рамках визита политик намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы почтить память освобождавших Словакию советских воинов. Присутствовать на самом военном параде премьер-министр не собирается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский снял с повестки вопрос о пролете самолета Роберта Фицо.

До этого польские власти решили запретить пересечение своего воздушного пространства правительственному борту.

Ранее Литва и Латвия запретили перелет словацкого премьер-министра над своей территорией.