  Вучич заявил о планах заключить соглашения по удобрениям с Украиной
    28 апреля 2026, 12:37 • Новости дня

    МИД сообщил о жертвах среди российского Африканского корпуса в Мали

    МИД сообщил о погибших в рядах российского Африканского корпуса в Мали

    МИД сообщил о жертвах среди российского Африканского корпуса в Мали
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате скоординированных атак, осуществленных 25 апреля террористическими группами, связанными с «Аль-Каидой*» (признана террористической, запрещена в России), и туарегскими сепаратистами, в Мали зафиксированы жертвы среди сотрудников российского Африканского корпуса, заявил замглавы МИД Георгий Борисенко.

    Борисенко, выступая на заседании международного комитета Совета Федерации, отметил, что нападения произошли 25 апреля и одновременно затронули различные части Мали, в результате имеются жертвы с «нашей стороны», передает РИА «Новости».

    Также дипломат сообщил, что во время атак весь персонал посольства России, включая женщин и детей, был оперативно собран внутри здания. Сотрудники «Африканского корпуса» присоединились к ним для оказания поддержки, а местная полиция оцепила территорию вокруг дипмиссии для обеспечения безопасности.

    Ранее российские военнослужащие из Африканского корпуса отбили масштабную атаку боевиков в Мали.

    Посольство России в африканской республике решительно осудило подлые нападения террористических группировок.

    Бойцы Африканского корпуса совместно с частями президентской гвардии удержали государственные здания в столице страны.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    27 апреля 2026, 21:25 • Новости дня
    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет

    ГУР Украины заявило об успешном использовании Россией ракет С-71К «Ковер»

    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская разведка сообщила о применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер» с осколочно-фугасной частью, сообщили СМИ.

    Украинская разведка заявила об успешном применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер», передают «Вести» со ссылкой на «Военное обозрение».

    В сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины уточняется, что эти ракеты оснащены осколочно-фугасной боевой частью и были разработаны в России.

    Ракеты С-71К «Ковер» были созданы в 2024 году ОКБ имени Сухого для оснащения истребителей Су-57.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для противодействию ракетному комплексу «Орешник».

    28 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Польша отпустила российского археолога

    Политолог Ткаченко: Выдача Бутягина на растерзание Украине не пришлась бы по душе населению Польши

    Политолог объяснил, почему Польша отпустила российского археолога
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Польша понимала, что Александра Бутягина на Украине ждет тюремное заключение. Подобное обращение с ученым не понравилось бы многим жителям республики. Поэтому Варшава и приняла решение пойти с Москвой на компромисс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, также являющийся коллегой Бутягина. Напомним, задержанный в Польше археолог Александр Бутягин вернулся в Россию.

    «Александр Бутягин – мой хороший коллега. Он вместе со мной работает в Петербургском университете. Мы за него страшно переживали все эти месяцы», – поделился Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По мнению собеседника, причин, почему Варшава обменяла российского археолога, а не экстрадировала его на Украину, несколько.

    Во-первых, Польша в данной ситуации уже выжала максимум из возможной поддержки Киева. Например, развязала информационную кампанию, выпятив вопрос Крыма и археологических раскопок, которые Россия проводит на своем родном полуострове. «Дальнейшая выдача Бутягина на растерзание украинской стороне, где его непременно бы посадили в тюрьму, не пришлась бы по душе самому населению страны», – детализировал он.

    Во-вторых, поляки, судя по всему, решили помочь Кишиневу. Политолог напомнил, что Бутягина и еще одну россиянку обменяли на двух офицеров молдавских спецслужб. «Правительство Майи Санду искало по всему миру задержанных граждан России, чтобы вернуть своих разведчиков. Москва же, видимо, сочла такой ход вполне приемлемым», – уточнил спикер.

    Эксперт также обратил внимание, что обмен российского археолога произошел через Белоруссию, хотя Россия граничит с Польшей в Калининградской области. «Скорее всего, Варшаве хотелось избежать прямого диалога с Москвой, чтобы снизить репутационные потери среди западных государств. Может, им также не хотелось подчеркивать принадлежность данного региона к нашему государству. Поэтому включение Минска в переговорный процесс стало разумным компромиссом для всех сторон», – отметил спикер.

    Украина, тем не менее, на произошедшее отреагирует негативно. «Я допускаю, что Киев может выразить Варшаве дипломатический демарш. Офис Владимира Зеленского рассчитывал на долгую серьезную информационную кампанию. Не исключено, что они сами в будущем хотели обменять Бутягина на кого-то из ВСУ. Но такая возможность выскользнула у них из рук», – заключил политолог.

    Ранее в ФСБ сообщили, что археолог Александр Бутягин вернулся в Россию в рамках обмена, который прошел на границе Белоруссии с Польшей. Ведомство также заявило о возвращении на Родину супруги российского миротворца, находившегося в Приднестровье. Женщину задержали в Кишиневе в 2025 году, ей был вынесен приговор по сфальсифицированному делу о даче взятки.

    Россиян обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы, которые прибыли в Россию в 2025 году по документам, оформленным на вымышленные данные, «с целью проведения разведывательных мероприятий».

    По данным «БелТА», всего в обмене участвовали десять человек. Польше были переданы граждане, задержанные в Белоруссии и России по подозрению в шпионаже. В Минск же отправились граждане стран СНГ, арестованные на территориях различных стран ЕС, отмечает агентство.

    В ФСБ заявили, что возвращение россиян «стало возможным благодаря многоэтапной операции, проведенной Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с КГБ Республики Беларусь».

    Напомним, Бутягина задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу украинской стороны. Киев обвиняет его в проведении «незаконных» археологических работ в Крыму и уничтожении объектов культурного наследия с ущербом более 200 млн гривен. 18 марта польский суд первой инстанции принял решение экстрадировать археолога на Украину.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД юристы отмечали, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением даже на Украине.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 20:48 • Новости дня
    Белоусов встретился с замминистра обороны Ирана в Бишкеке

    Белоусов встретился с замминистра обороны Ирана Талаи-Ник Резой в Бишкеке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с заместителем министра обороны Ирана по стратегическому планированию Талаи-Ник Резой в Бишкеке.

    Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что Москва выступает за урегулирование конфликтов исключительно дипломатическим путем и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ирана, сообщило Минобороны России в Max.

    Белоусов также выразил слова поддержки народу и вооруженным силам Ирана. «Желаю братскому иранскому народу, его вооруженным силам стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз. Готовы делать все возможное для разрешения данной ситуации», – заявил министр.

    Он отметил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Москвой и Тегераном независимо от развития ситуации.

    Со своей стороны, иранский бригадный генерал Талаи-Ник Реза поблагодарил Белоусова за возможность личной встречи и обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений.

    Ранее в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи отметил мужество и героизм иранцев в борьбе за суверенитет. Российский лидер подтвердил курс на развитие стратегических отношений с Ираном.

    27 апреля 2026, 18:40 • Новости дня
    Экс-глава Россотрудничества Примаков объявил о планах вернуться в журналистику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший руководитель Россотрудничества Евгений Примаков после ухода с поста намерен вернуться в журналистику и заняться научной деятельностью.

    «Я не собираюсь продолжать государственную службу и не собираюсь баллотироваться в Государственную думу. Я хотел бы вернуться к журналистике, аналитике, сейчас мне интересна научная работа», – написал он в своем канале в Max.

    Он также отметил, что его уход с госслужбы происходит «по любви» и на основе взаимного уважения. Примаков подчеркнул, что остается патриотом России и считает себя частью команды Верховного главнокомандующего, отметив, что теперь продолжит свой путь «на гражданке».

    Напомним, Путин назначил Игоря Чайку новым руководителем Россотрудничества, освободив от этой должности Евгения Примакова.

    27 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    МИД призвал мировое сообщество заставить Киев прекратить атаки на ЗАЭС

    МИД: Мировое сообщество должно заставить Киев прекратить атаки на ЗАЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международное сообщество должно принудить Киев прекратить обстрелы Запорожской АЭС и других ядерных объектов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Убеждены, что международное сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ЗАЭС и другие мирные ядерные объекты», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    Напомним, сотрудник Запорожской АЭС погиб при атаке украинского беспилотника.

    Глава Росатома Алексей Лихачев объяснил участившиеся атак ВСУ на ЗАЭС попыткой Киева посеять панику среди персонала станции и дезориентировать сотрудников.

    Ранее МИД заявил о росте угроз безопасности для ЗАЭС и АЭС «Бушер».

    27 апреля 2026, 20:02 • Новости дня
    Беглов сообщил Путину о создании новых разводных мостов в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о развитии транспортной инфраструктуры города.

    По его словам, в настоящее время ведутся работы над пятью разводными мостами, передает РИА «Новости». Один из ключевых объектов – Большой Смоленский мост – уже практически полностью смонтирован, его рабочее движение будет запущено в 2027 году, а все развязки достроят к 2028 году.

    Беглов также сообщил о строительстве Арсенального и Ново-Адмиралтейского мостов, а также нового разводного моста, который войдет в состав Широтной магистрали скоростного движения. Кроме того, в Отрадном на КАД-2 уже начаты работы по проектированию еще одного моста. По словам губернатора, запуск этого объекта планируется до 2030 года.

    Ранее в понедельник Кремль сообщил о предстоящей встрече Путина с Бегловым. Глава государства также встретился в Петербурге с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Кроме того, российский лидер провел в Северной столице переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

    27 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Эксперт: Решение Путина отложить погашение долгов регионов поможет гражданам и бизнесу

    Асафов: Одобрение Путиным идеи «Единой России» по долгам регионов поможет гражданам и бизнесу

    Эксперт: Решение Путина отложить погашение долгов регионов поможет гражданам и бизнесу
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Владимир Путин последовательно поддерживает меры по снижению долговой нагрузки на регионы, а «Единая Россия» досконально продумывает логику своих инициатив в этой области, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее президент согласился с идеей партии перенести сроки погашения долгов регионов по бюджетным кредитам. Это позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.

    «Решение Владимира Путина о переносе сроков погашения региональных долгов – это не разовая мера, а продолжение уже выстроенной линии поддержки регионов. Президент одобрил предложение партии, исходя из текущих экономических условий и задач», – сказал политолог Александр Асафов, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    Главная цель, по его словам, – снизить текущую нагрузку на региональные бюджеты и дать им возможность направить больше средств на развитие, прежде всего на социальные и инвестиционные проекты. «Это особенно важно в условиях постоянной динамики ключевой ставки», – отметил он.

    При этом решения по поддержке регионов, пояснил политолог, всегда принимаются последовательно: сначала оценивается эффект от уже действующих мер, затем формируются следующие шаги. «Списание долгов при условии их инвестирования уже показало свою эффективность и подтвердило, что механизм действительно работает», – добавил Асафов.

    Перенос сроков погашения долгов, по его мнению, логично продолжает эту стратегическую линию. «Мера позволит равномерно распределить нагрузку на бюджеты и сохранить возможности для развития субъектов. В результате выигрывают все: граждане, регионы и бизнес», – подчеркнул собеседник.

    Более того, такие решения напрямую влияют на инвестиционный климат, повышая устойчивость и предсказуемость политики на местном уровне. «Это видно и по встречам президента с главами субъектов, где вопросы долговой нагрузки и развития регулярно обсуждаются», – указал Асафов.

    «Решение дает новый вектор для помощи людям. Сегодня идет важнейшая донастройка правовых механизмов, которая уже дает ощутимый результат. Это позволит дать местному самоуправлению фундамент для того, чтобы делать быт граждан в каждом уголке нашей страны комфортнее и благополучнее», – считает Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления.

    В свою очередь мэр Иркутска Руслан Болотов отметил, что решение президента «позволит муниципалитетам подготовиться к отопительному периоду, а также начать подготовку к новому сезону не отвлекая средства, которые необходимы для решения социальных задач. Инфраструктурные бюджетные кредиты доказали свою эффективность».

    Ранее Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» отложить погашение долгов регионов по бюджетным кредитам. Выступая на заседании Совета законодателей в Петербурге, глава государства согласился с инициативой партии, поручив сенаторам и депутатам оперативно проработать механизм ее реализации. Отсрочка по возврату задолженности позволит высвободить более 103 млрд рублей, которые можно направить на нужды граждан.

    В свою очередь, Владимир Якушев, секретарь генсовета партии «Единая Россия», отметил, что инициатива станет принципиально важной для региональных бюджетов страны. «Она позволит направить денежные ресурсы на выполнение социальных обязательств», – пояснил он.

    Ранее ЕР уже обеспечила механизм списания двух третей бюджетных кредитов регионов при направлении средств на социальные нужды. В апреле этого года правительство применило эту меру, списав 31 млрд рублей долгов 16 субъектам на строительство школ, детсадов, дорог и закупку транспорта.

    Высвобожденные средства обеспечат приток средств в бюджеты муниципалитетов, усилят социальную поддержку семей, образование, здравоохранение и ЖКХ. Это позволит регионам лучше справляться с экономическими вызовами.

    28 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Казахстан перераспределил поставки нефти через Россию вместо «Дружбы»

    Казахстан направил 260 тыс. тонн нефти через Россию вместо прокачки по «Дружбе»

    Tекст: Вера Басилая

    Казахстан в мае изменит схему экспорта нефти, направив 260 тыс. тонн через порты России из-за невозможности прокачки по трубопроводу «Дружба», сообщили в Минэнерго Казахстана.

    Казахстан перераспределяет экспортные объемы нефти из-за корректировки графика транзита по трубопроводу «Дружба» в Германию в мае 2026 года. Всего 260 тыс. тонн нефти будут перенаправлены по альтернативным маршрутам через Россию: 100 тыс. тонн направят в порт Усть-Луга, еще 160 тыс. тонн – через систему Каспийского трубопроводного консорциума, передает ТАСС.

    В сообщении казахстанского Минэнерго отмечается, что корректировка не повлияет на годовой план добычи в стране, а альтернативные маршруты позволяют полностью обеспечить стабильность экспорта и поставок сырья на мировые рынки.

    Ранее глава Минэнерго Ерлан Аккенженов сообщал, что в 2026 году Казахстан планирует добыть 96-98 млн тонн нефти и газоконденсата, что ниже ранее заложенного в экономическом плане показателя 100,5 млн тонн. По словам министра, снижение связано с атаками украинских дронов на инфраструктуру КТК в прошлом году и инцидентом на месторождении Тенгиз, где добычу приостанавливали из-за возгорания на электростанции. Аккенженов подчеркнул, что о точных прогнозах на 2026 год говорить пока рано.

    Агентство Reuters анонсировало прекращение поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая.

    Позже министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов подтвердил невозможность майского транзита сырья по этому маршруту.

    Вице-премьер России Александр Новак объявил о перенаправлении данных объемов на другие логистические направления.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    27 апреля 2026, 19:04 • Новости дня
    Обелиск «Городу-герою Севастополю» пострадал при атаке ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обелиск «Городу-герою Севастополю» получил повреждения в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины на город в ночь на 26 апреля, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

    Власти уточнили, что профильные службы обследуют мемориал, чтобы оценить масштабы нанесенного ущерба.

    «Профильные службы обследуют обелиск «Городу-герою Севастополю». Он поврежден при массированной вражеской атаке. Территория у памятника оцеплена. Специалисты осмотрели площадку у памятника на наличие опасных предметов», – сообщается в канале правительства Севастополя в Max.

    Напомним, массированная атака ВСУ повредила около 200 зданий в Севастополе.

    В Севастополе умер получивший ранения от осколков БПЛА мужчина.

    27 апреля 2026, 18:10 • Новости дня
    Песков: Возвращение к боевым действиям на Ближнем Востоке не в интересах стран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва выступает за продолжение переговоров между США и Ираном и не считает возвращение к боевым действиям на Ближнем Востоке целесообразным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что подобный сценарий «не в интересах нашего партнера, Ирана, не в интересах стран Ормузского пролива и не в интересах мировой экономики», передает ТАСС.

    «Мы приветствовали бы в любом случае продолжение переговоров, продолжение перемирия. Мы считаем, что ни при каких обстоятельствах не стоит возвращаться к боевым действиям – это не в интересах нашего партнера, Ирана, это не в интересах стран [Ормузского] пролива, это не в интересах мировой экономики», – уточнил он.

    Ранее Песков сообщил, что Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана и содействовать установлению мира на Ближнем Востоке.

    27 апреля 2026, 21:19 • Новости дня
    Москва приняла первый форум международной социалистической сети Совинтерн

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый форум Международной социалистической сети Совинтерн открылся в Доме союзов в Москве.

    В мероприятии приняли участие делегаты более 100 партий и движений из 70 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Организатором форума выступила партия «Справедливая Россия», объединившая представителей левых сил впервые после распада СССР, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    На открытии форума было зачитано обращение президента РФ Владимира Путина, который пожелал участникам успехов в работе и выразил надежду, что «учреждение нового формата межпартийного сотрудничества послужит дальнейшему углублению многосторонних общественно-политических связей и будет способствовать укреплению доверия между нашими странами и народами». Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов в видеообращении подчеркнул, что новый социализм XXI века способен ответить на глобальные вызовы, а политика западных элит привела к войнам и разрушению международного права.

    В числе выступавших был зампредседателя «Справедливой России» Захар Прилепин, который заявил, что события на Донбассе стали первым этапом глобального антиколониального движения. Он отметил, что Совинтерн – «это про дружбу всех граждан, всех этносов, всех народов, для которых ценности свободы и совести безусловно велики».

    К участникам обратились также секретарь по международным отношениям Американской коммунистической партии Кристофер Хелали, экс-президент Боливии Эво Моралес, лидер партии из Парагвая Сиксто Перейра Галеано и бывший президент страны Фернандо Луго, призвавшие к солидарности и переменам.

    Председатель оргкомитета форума Александр Бабаков заявил, что «целью экономики должно быть качество жизни», а в основе суверенной модели должны лежать бесплатное образование и медицина. Участники форума сошлись во мнении, что ценностями Совинтерна являются приверженность социалистическим достижениям, открытость диалогу и готовность к новым решениям. Среди сооснователей сети – Рабочая партия Британии, несколько африканских, американских и европейских левых партий, а также «Справедливая Россия».

    Накануне делегаты форума Совинтерн почтили память героев у Кремлевской стены.

    27 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Одобрен законопроект об обложении НДФЛ операций с цифровой валютой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий введение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с операций с цифровой валютой.

    В материалах заседания отмечается, что инициатива касается налогообложения доходов от любых операций с цифровой валютой, в том числе ее обмена, передает ТАСС.

    «Правительственная комиссия одобрила законопроект о внесении изменений в ст. 41 Налогового кодекса РФ», – сказано в материалах.

    В марте российское правительство согласовало законопроекты, которые вводят регулирование обращения цифровых валют и устанавливают новые правила для инвесторов и посредников.

    27 апреля 2026, 18:25 • Новости дня
    Песков выразил надежду на рост дипломатической активности по Украине

    Песков: Россия надеется на рост дипломатической активности по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выражает надежду на увеличение дипломатической активности по украинскому вопросу в будущем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что США в настоящее время в большей степени сосредоточены на ситуации на Ближнем Востоке, из-за чего на направлении урегулирования на Украине возникла пауза, передают «Известия».

    «Со временем, конечно, активность, имеется в виду дипломатическая активность на украинском направлении, мы надеемся повысится», – подчеркнул Песков.

    Ранее американский лидер заявил о продолжении переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Украине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность к новым трехсторонним переговорам с Россией на территории Азербайджана.

    28 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    В Кузбассе возбудили уголовное дело на учителя после побоев ученика

    В Кузбассе возбудили уголовное дело на учителя после избиения ученика

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одной из школ Междуреченска Кемеровской области учитель стал фигурантом уголовного дела после того, как на уроке применил силу к ученику и причинил ему травмы, сообщает региональный СК.

    Уголовное дело в отношении учителя одной из школ Междуреченска возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. Следователи начали расследование после появления в социальных сетях видеозаписи конфликта между педагогом и учеником на уроке.

    По данным следствия, инцидент произошел в понедельник. В ходе урока учитель применил физическую силу к учащемуся, причинив ему телесные повреждения. Следователи добавили, что действия педагога квалифицируются как ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

    В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Отдельно следователи собираются дать правовую оценку действиям руководства образовательного учреждения.

    Ранее в Воронеже начали расследовать возможные сексуальные контакты между учителем физкультуры и несколькими ученицами школы №104.

    До этого в Екатеринбурге обвинили учителя музыки в покушении на убийство детей. А в Ленинградской области возбудили уголовное дело против учительницы, подозреваемой в сексуальных домогательствах к ученику четвертого класса.


    28 апреля 2026, 14:56 • Новости дня
    Песков обвинил Киев в дестабилизации мировых энергорынков

    Песков: Киев ударами по Туапсе дестабилизирует мировые энергорынки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим своими ударами по нефтехранилищам в Туапсе провоцирует дальнейшую дестабилизацию мировых энергорынков, которые уже испытывают трудности из-за событий в Ормузском проливе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «В данной ситуации важно отметить, что киевский режим в очередной раз нанес удар по нефтехранилищам, нефть в которых предназначалась для экспортных операций, то есть для выполнения обязательств по экспортным контрактам», – сказал он, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что подобные действия Киева лишь усугубляют дефицит нефти на мировом рынке.

    Он добавил, что атаки ведут к еще большей нестабильности на мировых энергетических рынках и могут негативно сказаться на выполнении экспортных обязательств России.

    Ранее падение обломков дрона вызвало пожар на НПЗ в Туапсе. На тушение НПЗ в Туапсе направили 164 человека.

