  • Новость часаВучич заявил о планах заключить соглашения по удобрениям с Украиной
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинская Рада испугалась ответственности за мир с Россией
    Политолог объяснил, почему Польша отпустила российского археолога
    Минобороны Ирана назвало условие открытия Ормузского пролива
    Соловьев извинился перед Боней
    Польша передала Белоруссии российского археолога Бутягина
    Кремль сообщил о работе по предотвращению атак на города и НПЗ России
    Минобороны: Украинцы готовили боевиков для переворота в Мали
    ФСБ показала обменянных на россиян молдавских разведчиков
    Первый ускоренный поезд «Таврия» вышел из Москвы в Симферополь
    28 апреля 2026, 12:29 • Новости дня

    Жертвами пожара в московской новостройке стали три человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В одном из домов в Москве произошло возгорание, погибли минимум три человека, сообщили в пресс-службе МЧС во вторник.

    Трагедия унесла жизни трех человек, еще семеро получили травмы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Возгорание произошло в строящемся здании, расположенном в северной части столицы.

    Пожарные спасли 21 человека.

    Представитель экстренных служб столицы добавил, что инциденту присвоили максимальный, пятый ранг сложности. Внутри новостройки продолжают работу звенья газодымозащитной службы. Ликвидацию пламени серьезно осложняет высокая пожарная нагрузка.

    Ранее в апреле при пожаре в Москве пострадали пять человек.

    27 апреля 2026, 21:04 • Новости дня
    Москвичей попросили не выходить на улицы во вторник

    @ Елизавета Суглобова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жителей и гостей Москвы просят не выходить на улицу 28 апреля из-за неблагоприятных погодных условий.

    Как сообщил комплекс городского хозяйства в Max, по прогнозу, ночью и днем ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на провода и деревья, а также переход температуры через ноль градусов, что приведет к гололедице.

    «По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и в течение дня 28 апреля. Ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель, налипание снега на проводах и деревьях, переход температуры воздуха через 0 градусов Цельсия в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы», – сказано в публикации.

    Горожан и гостей столицы просят по возможности воздержаться от выхода на улицу. Если избежать выхода на улицу невозможно, специалисты советуют быть максимально осторожными, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями, а при управлении транспортом строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

    В понедельник коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды.

    В Самаре на Нижнегородской улице упавшее из-за сильного ветра дерево убило ребенка, а на улице Карла Маркса в результате падения дерева погиб мужчина.

    Комментарии (2)
    27 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    В Москве повысили уровень погодной опасности до оранжевого
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе ожидаются шквалистый ветер до 25 метров в секунду и интенсивные осадки в виде мокрого снега, уровень погодной опасности повышен до оранжевого, сообщил Гидрометцентр.

    Представитель Гидрометцентра сообщил об изменении погодного статуса в столице и области, передает ТАСС.

    «Погодный уровень повышен до оранжевого в период до 03:00 мск вторника, 28 апреля», – заявил собеседник агентства.

    Решение связано с сильным западным ветром, порывы которого в Москве достигнут 23 метров в секунду, а в Подмосковье – 25 метров в секунду.

    Синоптики также предупредили о сохраняющейся опасности сильных осадков. Мокрый снег может налипать на провода и деревья, местами ожидается гололедица. Оранжевый уровень является предпоследним в шкале предупреждений и указывает на вероятность стихийных бедствий и возможный ущерб. Температура воздуха в столице днем составит от двух до четырех градусов тепла, по области – до плюс пяти градусов.

    Власти Москвы призвали жителей соблюдать осторожность. Горожанам не рекомендуется стоять и парковать машины под деревьями. Департамент транспорта посоветовал водителям, сменившим резину на летнюю, воспользоваться общественным транспортом. Тем, кто все же сядет за руль, напомнили о необходимости избегать резких маневров, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля в ряде районов Московской области выпал интенсивный снег. Из-за сильных осадков и порывистого ветра столичные власти посоветовали автомобилистам временно отказаться от личного транспорта.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Число погибших при пожаре в новостройке в Москве выросло до семи человек
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    В результате крупного пожара в строящемся здании на севере Москвы спасатели эвакуировали 31 человека, семь человек погибли и 12 пострадали, сообщили в МЧС.

    В МЧС России сообщили о возрастании числа погибших до семи человек в результате пожара в строящемся здании на севере Москвы. В ведомстве уточнили, что еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести, передает РИА «Новости».

    В сообщении МЧС говорится, что по уточненной информации, при помощи спасательных устройств спасен 31 человек.

    Ранее сообщалось, что жертвами пожара в этой новостройке на севере Москвы стали пять человек.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах.

    Прокуратура Москвы взяла на контроль установление причин возгорания.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Девушка погибла после падения на пути в метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве 23-летняя девушка скончалась после падения на рельсы на станции метро «Преображенская площадь» Сокольнической линии.

    В связи с произошедшим приостанавливалось движение поездов на участке между станциями «Сокольники» и «Бульвар Рокоссовского», сообщает агентство «Москва».

    В начале апреля пьяный мужчина на станции «Баррикадная» спустился на путь прямо перед прибывающим электропоездом, но машинист успел затормозить.

    В ноябре на платформе станции «Таганская» в Москве пожилая женщина толкнула 13-летнюю школьницу на пути, инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

    В 2024 году суд в Москве арестовал мужчину, толкнувшего свою бывшую под поезд в метро.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 13:43 • Новости дня
    В МЧС сообщили о возможном нахождении до 200 человек в горящем доме в Москве
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В строящемся доме на севере Москвы вспыхнул пожар, и по оценке спасателей, внутри могут оставаться до 200 человек.

    В МЧС сообщили, что в горящем здании на 2-м Амбулаторном проезде, д. 14 могут находиться до 200 человек. На месте наблюдается плотное задымление и высокая температура, внутри продолжают работать звенья газодымозащитной службы, передает ТАСС.

    По последним данным, удалось спасти 21 человека, шесть пострадали и получили медицинскую помощь, один человек погиб. «Все силы пожарных брошены на спасение людей. В здании на третьем этаже остается большое количество людей, их число устанавливается», – сообщил собеседник агентства.

    Столичная прокуратура сообщила, что контролирует расследование обстоятельств и причин возгорания. На месте работу экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Антон Миняев, добавили в ведомстве.

    Пожару был присвоен пятый ранг сложности, что позволило привлечь дополнительные силы пожарных для спасения людей и тушения огня, подчеркнули в оперативных службах. Группировка спасателей увеличена до 200 человек и 65 единиц техники.

    Ранее сообщалось, что результате пожара в жилом комплексе на севере Москвы погибли пять человек.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 18:48 • Новости дня
    Конфликт из-за парковки в московском ТЦ закончился стрельбой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт между двумя мужчинами из-за парковочного места на стоянке торгового центра в Москве закончился стрельбой, сообщили в столичном ГУ МВД.

    Инцидент произошел около 14.00 на парковке ТЦ, расположенного на 19-м км МКАД, передает ТАСС.

    В ходе ссоры один из мужчин выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи.

    Стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции по району Братеево для дальнейшего разбирательства. В ГУ МВД уточнили, что сейчас по факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

    В январе в Москве произошел конфликт со стрельбой.

    До этого в столице после конфликта со стрельбой из светошумового пистолета пять человек попали в больницу.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Роскосмос показал спутниковый снимок заснеженной Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спутники Роскосмоса зафиксировали необычные для конца апреля зимние пейзажи в Москве, сообщает пресс-служба госкорпорации.

    На опубликованных в канале Max снимках столица запечатлена под плотным слоем снега, а атмосферные явления связаны с приходом североатлантического циклона.

    Как отметили в Роскосмосе, спутники продемонстрировали редкое сочетание зимних осадков и пониженных температур для этого времени года. В сообщении говорится: «Зимние пейзажи в конце апреля запечатлели спутники Роскосмоса».

    Причиной погодной аномалии стал североатлантический циклон, который принес в столичный регион обильные осадки. За ночь в Москве выпало более половины месячной нормы осадков, а температура опустилась ниже нуля градусов.

    Ранее сообщалось, что внезапный весенний снегопад и сильный ветер привели к многочисленным инцидентам в столице и области, в результате которых травмы получили 30 местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Обильный снегопад с сильным ветром повалили десятки деревьев в разных районах Москвы.

    Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    Обвиняемый в убийстве женщины в офисе на западе Москвы арестован

    Tекст: Валерия Городецкая

    По ходатайству следствия суд принял решение о заключении под стражу обвиняемого в убийстве женщины на Верейской улице на западе Москвы.

    Следствие установило, что вечером 25 апреля житель Москвы 1982 года рождения, вооружившись арбалетом, бейсбольной битой и двумя ножами, проник в коммерческое помещение, сообщает столичный СК в Max.

    Там он напал на незнакомую женщину, нанеся ей несколько ударов битой по конечностям и не менее пяти ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следствие отмечает, что он признал свою вину в совершении преступления.

    В правоохранительных органах ранее сообщали, что подозреваемый в убийстве женщины в офисе на западе Москвы ранее проходил лечение у психиатра.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 22:53 • Новости дня
    Интенсивный снег пошел в Павловском Посаде и Наро-Фоминске в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье вечером в ряде районов Московской области выпал интенсивный снег, что стало неожиданным погодным явлением для конца апреля.

    В Московской области в воскресенье выпал снег, передает РИА «Новости».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что к двадцати одному часу снег был зафиксирован метеостанциями в Павловском Посаде и Наро-Фоминске.

    По его словам, осадки были довольно интенсивными, а видимость в снегу составляла четыре километра.

    Леус отметил, что 27 апреля в столичном регионе ожидаются обильные осадки: дождь будет переходить в мокрый снег, а местами и в обычный снег. Также прогнозируются сильный и порывистый ветер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале следующей недели на Москву обрушатся ливни и снег. Температура воздуха понизится из-за влияния североатлантического циклона.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 09:27 • Новости дня
    Полиция задержала курьера мошенников за хищение 7 млн рублей у москвички

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители задержали молодого человека, который забрал у пожилой жительницы столицы более 7,1 млн рублей под предлогом декларирования сбережений, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Сотрудники правоохранительных органов поймали пособника телефонных аферистов, обманувшего 63-летнюю жительницу столицы, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Злоумышленники связались с женщиной и попросили продиктовать код из СМС якобы для замены домофона.

    «Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники задержали подозреваемого в Калужской области. Им оказался 23-летний житель Обнинска», – добавили в МВД.

    После первого звонка пенсионерке начали поступать вызовы от фальшивых госслужащих. Они убедили москвичку в необходимости задекларировать все сбережения и передать их курьеру.

    Введенная в заблуждение женщина отдала прибывшему молодому человеку все накопления, включая иностранную валюту. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемый заключен под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные полицейские задержали курьера за хищение 20 млн рублей под предлогом декларирования сбережений. Лжесотрудники портала «Госуслуги» выманили у московской пенсионерки почти 40 млн рублей.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 04:43 • Новости дня
    Во Владивостоке задержали рейсы в Москву и Иркутск

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше пятисот человек провели во Владивостоке более четырех часов в ожидании задержанных рейсов из-за погодных условий.

    Задержки рейсов из Владивостока в Москву и Иркутск превысили четыре часа, передает РИА «Новости».

    По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, в аэропорту остались ожидать отправления более 500 пассажиров.

    Авиакомпании «Аэрофлот» и «Сибирь» не смогли вовремя отправить рейсы из-за позднего прибытия воздушных судов во Владивосток.

    В пресс-службе Международного аэропорта Владивосток пояснили, что причиной задержек стал туман, который нарушил расписание прилетов и вылетов.

    В сообщении транспортной прокуратуры говорится: «Ожидают отправления свыше 500 пассажиров». Представители аэропорта заявили, что пассажирам предоставляются необходимые услуги согласно стандартам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажиры рейса Air Serbia, который не смог приземлиться в Петербурге из-за закрытого неба, возвращаются в Белград на резервном самолете.

    В аэропорту Пулково утром были задержаны более полусотни вылетов и отменены еще несколько десятков рейсов.

    Пассажиры рейса Azur Air, который экстренно приземлился в Янгоне, ожидают вылета резервным самолетом из Москвы.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 13:31 • Новости дня
    Число погибших при пожаре в новостройке в Москве возросло до пяти человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате пожара в жилом комплексе на севере Москвы погибли пять человек, еще девяти пострадавшим оказывают медицинскую помощь, сообщило МЧС.

    Число погибших при пожаре в новостройке на севере Москвы увеличилось до пяти человек, при этом в результате происшествия девять человек сейчас находятся под наблюдением медиков, передает РИА «Новости».

    В сообщении министерства отмечается: «На данный момент при помощи спасательных устройств спасен 31 человек. Девять человек осматривают медики. К сожалению, пять человек погибли».

    В МЧС уточнили, что спасательные работы продолжаются, уточняется информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия.

    Принятыми мерами пожар в строящемся здании в Москве локализован, сообщили в МЧС.

    Ранее сообщалось, что жертвами пожара в новостройке на севере Москвы стали три человека.

    Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в Москве.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 07:32 • Новости дня
    Дептранс сообщил о сбое на синей ветке метро Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интервалы движения увеличены на синей ветке метро в Москве из-за дерева на пути, сообщает столичный дептранс.

    Интервалы движения поездов увеличены на Арбатско-Покровской линии московского метро, передает РИА Новости. Причиной стала упавшая на пути дерево, о чём сообщил столичный департамент транспорта.

    В ведомстве отметили: «На Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения из-за дерева на пути».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве четыре человека пострадали из-за падения деревьев во время мощного циклона. Городские службы оперативно устраняют последствия сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Ранее на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии сработал защитный гермозатвор.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    Коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощный ветер с порывами до 23 метров в секунду и обильные осадки заставили столичных коммунальщиков перейти на особый график работы.

    До конца дня в столице ожидаются обильный мокрый снег с дождем и штормовой ветер, указал Собянин в Max.

    В связи с этим все профильные ведомства вывели на улицы дополнительные силы для работы в усиленном режиме.

    Градоначальник подчеркнул, что неблагоприятная обстановка продержится в течение ближайших двух дней. Он призвал москвичей быть предельно аккуратными на улицах и беречь себя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого. Высота снежного покрова в городе достигла рекордных 12 сантиметров.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 14:33 • Новости дня
    Полиция изъяла электровелосипед нарушившего ПДД курьера в Зеленограде

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Зеленограде сотрудники полиции изъяли у курьера электровелосипед из-за неоднократных нарушений правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

    Как уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице, мужчину зафиксировали на видеоролике, где он, управляя электровелосипедом с мощностью свыше 250 Вт, проехал на красный свет, передает АГН «Москва».

    Полицейские установили личность нарушителя – им оказался 24-летний курьер, доставлявший заказы на личном электровелосипеде. В отношении него возбуждены дела об административных правонарушениях по статье о вождении без права управления транспортным средством и за проезд на запрещающий сигнал светофора.

    В ведомстве отметили, что транспортное средство изъято для исследования с целью определения его максимальной мощности. Пресс-служба подчеркнула, что Госавтоинспекция продолжит мониторинг интернета для выявления подобных случаев и оперативного реагирования на них, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.

    Ранее сообщалось, что мужчине за рулем электровелосипеда в столице из-за столкновения с автомобилем оторвало голову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в экстренных службах сообщили, что в Москве произошла крупная авария с участием пяти легковых автомобилей и электросамоката, в результате погиб человек.

    Комментарии (0)
    Главное
    ОАЭ объявили о решении покинуть ОПЕК и ОПЕК+ с мая
    ФСБ: Жену российского военного осудили в Молдавии по надуманному обвинению
    Эксперты объяснили право России судить абхазского депутата
    Белоусов призвал страны ШОС нарастить военное сотрудничество
    Набиуллина объяснила борьбу с инфляцией метафорой про чашу с пуншем
    В Минобороны Украины признали дефицит продуктов в ВСУ
    В Швейцарии закрыли дело против Гульнары Каримовой