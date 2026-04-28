Набиуллина: Искусственный интеллект кардинально изменит экономику России

Набиуллина назвала ИИ ключевым трендом экономики в 2036 году

Tекст: Ольга Иванова

Главными тенденциями отечественной экономики к 2036 году станут технологические трансформации и внедрение искусственного интеллекта, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите», передает РИА «Новости».

По ее словам, общество сейчас переживает эпоху тектонических сдвигов.

«Честно говоря, достаточно сложно отвечать на этот вопрос, хотя мы стараемся видеть долгосрочные тренды и работать на них… Я могу порассуждать. На основе трендов, которые мы видим, я думаю, что скорее всего сработают технологические тренды», – отметила глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что подобные глобальные изменения происходят нечасто и именно они сформируют условия для бизнеса и повседневной жизни. Искусственный интеллект, по ее мнению, будет явно определять дальнейшее развитие, несмотря на скрытые риски.

Она также обратила внимание на важность сохранения конкуренции в условиях развития эффективных платформенных структур. При любых технологических прорывах главной ценностью остается макроэкономическая стабильность, которую обеспечивают люди, а не искусственный интеллект, заключила председатель Банка России.

Президент России Владимир Путин оценил будущий вклад технологий искусственного интеллекта в ВВП страны в 11 трлн рублей к 2030 году.