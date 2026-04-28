Carprice полностью перешел Ростеху после решения суда

Tекст: Дмитрий Зубарев

Платформа по продаже автомобилей с пробегом Carprice полностью перешла под контроль Ростеха, сообщают «Вести».

Теперь госкорпорация является единственным владельцем ООО «Селаникар», на которое зарегистрирован сервис. Помимо Carprice, в Ростех также перешли ряд других цифровых активов, изъятых по решению суда в рамках дела Александра Галицкого, отмечает «Интерфакс».

Согласно данным ЕГРЮЛ, активы были переданы Ростеху напрямую, минуя Росимущество. В марте 2024 года Тверской суд Москвы признал экстремистским объединением бизнесмена Александра Галицкого и его фонд Almaz Capital Partners за финансирование ВСУ. В доход государства были обращены недвижимость, банковские счета Галицкого, а также имущество, принадлежавшее связанным с ним лицам.

Как сообщают «Ведомости», среди изъятых активов, кроме платформы Carprice, оказались доли в десяти компаниях, занимающихся разработкой цифровых продуктов. Ранее этими активами владели, в том числе, глава группы «Ланит» Филипп Генс и совладелец «Айтеко» Шамиль Шакиров. Суд пришёл к выводу, что указанные активы использовались для финансирования деятельности Галицкого и его фонда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тверской суд Москвы обратил в доход государства имущество бизнесмена Александра Галицкого на сумму 8 млрд рублей.

Ранее суд по иску Генпрокуратуры арестовал активы Галицкого в рамках требования изъять его имущество и деньги на ту же сумму.

До этого в Тверской суд Москвы поступил иск Генпрокуратуры с требованием признать экстремистским объединение Галицкого и фонд Almaz Capital Partners и изъять их активы в пользу государства.