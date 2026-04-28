TNI сообщил о кошмаре для ВВС США из-за иранских ракет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иранские зенитные ракеты с тепловым наведением представляют серьезную угрозу для ВВС США, сообщает The National Interest.

Издание отмечает, что такие ракеты выгодно отличаются дешевизной производства, простотой эксплуатации и большой эффективностью против американских самолетов.

Существует три основных типа зенитных ракет: с инфракрасным/тепловым наведением, радиолокационные и управляемые оператором по радиоканалу. Современные системы, как правило, могут использовать разные режимы наведения в зависимости от боевой задачи. Особое внимание The National Interest уделяет ракетам с тепловым наведением, так как они обеспечили Ирану асимметричное преимущество в операции «Эпическая ярость».

«В отличие от ракет с радиолокационным наведением, подобные системы не выдают себя излучением, а работают в пассивном режиме, оставаясь незаметными для противника», говорится в публикации. Это означает, что противник не знает о запуске ракеты до самого момента попадания, тогда как при радиолокационном наведении пилот может попытаться уйти от атаки.

По данным издания, у Ирана в арсенале имеются тысячи подобных ракет, и страна способна быстро нарастить их выпуск в случае необходимости. Благодаря низкой стоимости и массовой доступности иранские военные могут использовать тактику одновременного пуска большого количества ракет, чтобы преодолеть системы защиты и увеличить шансы на поражение целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты назвали иранские комплексы 359 и AD-08 Majid вероятными системами, повредившими американский истребитель F-35.

Иранские зенитные ракеты 358 представляют угрозу для американских самолетов и лишают США привычного воздушного господства.

Серия масштабных иранских атак уничтожила критически важные американские радиолокационные станции и продемонстрировала уязвимость системы раннего предупреждения США.