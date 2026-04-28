Орешкин: К концу XXI века половина городов Китая будет не нужна

Tекст: Вера Басилая

Половина городов Китая станет не нужна к концу XXI века, заявил Максим Орешкин во время выступления на Втором открытом диалоге «Будущее мира. Новая площадка глобального роста», передает ТАСС.

«Китай в 2030–2035 году пройдет пик своего городского населения, а к концу XXI века половина китайских городов будет не нужна для жизни, половина китайских городов просто опустеет», – сказал Орешкин, отметив, что подобные тенденции уже наблюдаются в некоторых регионах страны.

Он добавил, что это отражает глобальные процессы: урбанизация в отдельных странах подходит к своему пределу, после чего часть городов теряет актуальность и население. Орешкин объяснил, что ситуация в Китае – наглядный пример того, к чему может прийти мир в целом, если проанализировать демографические и экономические тренды.

Также Орешкин во время форума сообщил, что Китай, Индия и Россия вошли в пятерку лидеров глобальной экономической структуры. По его словам, страны G7 утрачивают влияние, а государства БРИКС начинают «агрессивно доминировать». Он подчеркнул, что сейчас Китай занимает первое место, Индия – третье, а Россия – четвертое.

По мнению Орешкина, именно представители большой «семерки» лидировали в мировой экономике, однако ситуация существенно изменилась. Экономический центр тяжести, отметил он, все больше смещается в сторону стран БРИКС, что трансформирует расстановку сил на глобальном уровне.

Орешкин заявил, что китайские города к концу XXI века могут потерять до половины населения из-за демографического спада.

