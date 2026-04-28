Иранский снукерист сенсационно победил Трампа

Tекст: Вера Басилая

Иранский снукерист Хоссейн Вафаей одержал сенсационную победу над лидером мирового рейтинга англичанином Джаддом Трампом на чемпионате мира по снукеру в Шеффилде, передает Politico. Иранец выиграл матч со счетом 13:12 и вышел в четвертьфинал турнира.

Перед тем как встретиться с первым номером мирового рейтинга, спортсмен успешно преодолел несколько отборочных раундов. Вафаей стал первым профессиональным игроком в снукер из Ирана.

«Я никого не боюсь, и все они это знают», – заявил победитель после завершения напряженного поединка. Стоит отметить, что в текущем первенстве не участвуют представители Соединенных Штатов Америки.

