Дипломат США объявила войну против интернет-цензуры в Европе

Дипломат США Роджерс объявила войну против интернет-цензуры в Европе

Tекст: Мария Иванова

Американская администрация намерена активно вмешиваться в европейскую политику ради продвижения консервативных ценностей, пишет Politico. На эти цели Вашингтон выделил 500 млн долларов. Средства пойдут на финансирование групп, которые выступают против ограничений свободы слова в интернете.

Главным лицом этой кампании стала дипломат Сара Роджерс, которая, как отмечает издание, намеренно провоцирует европейские элиты резкими высказываниями.

«Германия, как известно, сохранила очень мало евреев, однако завезла варварские орды насильников», – написала она, в частности, в соцсети. Так чиновница раскритиковала миграционную политику ЕС.

Представительница Госдепартамента считает, что европейские нормы цифровой безопасности угрожают технологическим компаниям и подавляют инакомыслие. Роджерс даже ввела санкции против некоторых чиновников, назвав их организаторами системы цензуры. Президент США полностью одобряет этот жесткий курс, отмечает Politico.

Недавно глава государства выдвинул дипломата на пост руководителя агентства, курирующего международную радиостанцию Voice of America. Эта должность позволит Вашингтону еще активнее транслировать свои взгляды зарубежной аудитории.

в прошлом году администрация США инициировала дипломатическую кампанию против европейского закона о цифровых услугах.

Позже Вашингтон ввел визовые ограничения для пяти европейских общественных деятелей из-за онлайн-цензуры.

