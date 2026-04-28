    28 апреля 2026, 10:37 • Новости дня

    Bloomberg сообщил о первом проходе газовоза с СПГ через Ормуз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мониторинговые ресурсы впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке два месяца назад зарегистрировали проход танкера-газовоза со сжиженным природным газом через Ормузский пролив, передает Bloomberg.

    Танкер-газовоз со сжиженным природным газом впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке прошёл через Ормузский пролив, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

    Судно под названием Mubaraz было загружено на предприятии Abu Dhabi National Oil Co на острове Дас в начале марта, а затем перестало передавать сигналы 31 марта. Вновь о себе оно напомнило только 27 апреля у побережья Индии.

    Как сообщил экипаж, конечным пунктом назначения танкера является Китай, куда Mubaraz должен прибыть к 15 мая. Эксперты Bloomberg поясняют, что отключение транспондеров при пересечении Ормузского пролива – распространенная мера предосторожности для таких судов, чтобы избежать обнаружения.

    Также уточняется, что в начале апреля через пролив прошёл другой СПГ-танкер, однако он шел без груза. Несколько судов с катарским СПГ подходили к проливу, но не решались его пересечь. До начала конфликта через Ормузский пролив ежедневно проходили в среднем три танкера с СПГ, а на этот маршрут приходилось 20% мировых поставок сжиженного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газовоз под управлением оманской компании Oman Ship Management стал первым СПГ-танкером, прошедшим Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

    Японские СМИ сообщили о первом с начала конфликта успешном проходе через Ормузский пролив двух танкеров с сжиженным природным газом.

    В период с 4 по 5 апреля через Ормузский пролив прошло 22 судна.

    27 апреля 2026, 18:56 • Новости дня
    Аракчи указал, почему США просят о переговорах с Ираном
    Аракчи указал, почему США просят о переговорах с Ираном
    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты предложили Ирану провести переговоры, и сейчас Тегеран рассматривает такую возможность, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Он также пояснил мотивы, которыми руководствовались США в этой просьбе.

    Министр отметил, что предложение о переговорах поступило, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о собственных успехах, передают «Вести».

    «Тогда зачем он (президент США Дональд Трамп) предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели, вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант», – сказал Аракчи журналисту Павлу Зарубину.

    Ранее Аракчи сообщил, что первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс.

    27 апреля 2026, 20:25 • Новости дня
    Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз
    Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз
    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк Ирана открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро.

    Сборы за проход судов через Ормузский пролив, которые взимают военно-морские силы КСИР, теперь будут поступать на эти счета, передает РИА «Новости».

    «Центральный банк открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро. Согласно опубликованным распоряжениям, сборы, взимаемые военно-морскими силами КСИР (за проход судов через Ормузский пролив), будут зачисляться на эти счета», – заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Алаэддин Боруджерди.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько в теории может зарабатывать Иран на взимании платы за проход через Ормузский пролив и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву.

    В Совбезе спрогнозировали продовольственный кризис из-за Ормузского пролива.

    ООН предупредила о рисках продовольственной безопасности из-за Ормузского пролива.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    28 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном
    Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном
    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об унижении США иранскими лидерами.

    Канцлер Фридрих Мерц заявил: «США унижаются иранскими лидерами», передает Bloomberg.

    Политик отметил, что президент США с трудом пытается договориться о прекращении войны.

    Журналисты подчеркивают, что подобные комментарии рискуют усилить раскол в трансатлантических отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    Американская делегация перенесла поездку в Пакистан до получения предложений от Тегерана. Позже глава Белого дома отменил визит своих спецпредставителей на эти переговоры.

    28 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Минобороны Ирана назвало условие открытия Ормузского пролива

    Иран пообещал открыть Ормуз в случае отсутствия угроз безопасности страны

    Минобороны Ирана назвало условие открытия Ормузского пролива
    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Минобороны Ирана генерал Реза Талаи-ник сообщил, что движение торговых судов через Ормузский пролив возобновится только при условии отсутствия угрозы для безопасности страны.

    «Беспрепятственное движение торгового флота (через Ормузский пролив) после окончания войны будет осуществляться в том случае, если не возникнет угрозы безопасности Ирана», – заявил генерал, его цитирует агентство Tasnim, передает ТАСС.

    Ранее Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз.

    Президент Франции Эммануэль Макрон решил договориться с Ираном об открытии Ормузского пролива.

    28 апреля 2026, 01:57 • Новости дня
    Рубио сравнил контроль над проливами с ядерным оружием

    Рубио назвал проливы экономическим эквивалентом ядерного оружия

    Рубио сравнил контроль над проливами с ядерным оружием
    Tекст: Антон Антонов

    Контроль над мировыми проливами можно рассматривать как экономическую альтернативу ядерному арсеналу, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Проливы фактически являются экономическим эквивалентом ядерного оружия», – приводит слова Рубио ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он заявил, что Вашингтон может серьезно ужесточить политику в отношении Ирана, если тот откажется от сделки с американской стороной. По словам Рубио, давление на Тегеран уже носит экстраординарный характер, однако его можно усилить еще больше, передает РИА «Новости».

    Глава Госдепа не стал раскрывать детали готовящихся мер, но предупредил о возможности введения новых беспрецедентных санкций. При этом он отказался обсуждать потенциальные условия мирного соглашения, подчеркнув, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона потребовала от Тегерана права на участие в управлении Ормузским проливом. Иранское руководство предложило Вашингтону сделку по разблокировке этого морского пути.

    28 апреля 2026, 10:29 • Новости дня
    Иранские нефтяные танкеры скопились у линии американской блокады

    Bloomberg: Bранские танкеры с нефтью скопились у линии блокады США

    Tекст: Мария Иванова

    Танкеры с иранской нефтью массово скапливаются у порта Чабахар вблизи линии американской блокады, отмечает Bloomberg.

    Танкеры с иранской нефтью скапливаются у порта Чабахар, находящегося за пределами Персидского залива, но вблизи линии американской блокады, передает Bloomberg.

    В конце прошлой недели в водах Оманского залива простаивали от шести до восьми супертанкеров, а также несколько судов меньшего размера.

    По оценкам компании Vortexa, около 155 млн баррелей иранской нефти находятся в пути или в плавучих хранилищах по всему миру. Скопление судов свидетельствует о том, что Тегеран продолжает отгрузку сырья, однако американская блокада эффективно препятствует доставке топлива покупателям.

    Движение через Ормузский пролив практически остановилось. Вскоре Ирану, возможно, придется сократить добычу из-за нехватки свободных мощностей для хранения. США усиливают давление, перехватывая танкеры в Индийском океане и накладывая санкции на китайских покупателей.

    Отмечается возвращение в строй старых судов. 30-летний супертанкер вместимостью 2 млн баррелей, не использовавшийся три года, недавно был замечен на пути к острову Харк, главному центру экспорта иранской нефти.

    Ранее сообщалось что иранский Корпус стражей исламской революции выставил дополнительные мины в Ормузском проливе.

    Военно-морские силы США задержали подозреваемый в тайной перевозке нефти танкер Tifani в Индийском океане.

    28 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    CNN заявил об обсуждении США и Ираном возвращения к довоенному статус-кво
    CNN заявил об обсуждении США и Ираном возвращения к довоенному статус-кво
    Tекст: Антон Антонов

    Обсуждаемое потенциальное соглашение США и Ирана может касаться возвращения к довоенному статус-кво, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    По данным CNN, «переговоры сосредоточены на поэтапном процессе, в рамках которого первая часть потенциального соглашения будет посвящена возвращению к довоенному статус-кво и открытию Ормузского пролива без ограничений и пошлин», передает РИА «Новости».

    Вопрос, касающийся иранской ядерной программы, участники диалога планируют рассмотреть позднее. Несмотря на отмену второго раунда профильных встреч в Пакистане, между сторонами продолжается активное дипломатическое взаимодействие, передает СNN.

    Посредники оказывают серьезное давление на участников процесса для скорейшего достижения компромисса. Ожидается, что ближайшие несколько дней станут особенно важными для судьбы будущих договоренностей. Стороны, по версии СNN, не так далеки друг от друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив, прекратить боевые действия и предложил отложить обсуждение своей ядерной программы. По данным СМИ, в Белом доме с сомнением отнеслись к предложенному Ираном трехэтапному плану переговоров.

    28 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    Иранский снукерист сенсационно победил Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Спортсмен из Ирана Хоссейн Вафаей сенсационно обыграл лидера мирового рейтинга Джадда Трампа и пробился в четвертьфинал чемпионата мира по снукеру.

    Иранский снукерист Хоссейн Вафаей одержал сенсационную победу над лидером мирового рейтинга англичанином Джаддом Трампом на чемпионате мира по снукеру в Шеффилде, передает Politico. Иранец выиграл матч со счетом 13:12 и вышел в четвертьфинал турнира.

    Перед тем как встретиться с первым номером мирового рейтинга, спортсмен успешно преодолел несколько отборочных раундов. Вафаей стал первым профессиональным игроком в снукер из Ирана.

    «Я никого не боюсь, и все они это знают», – заявил победитель после завершения напряженного поединка. Стоит отметить, что в текущем первенстве не участвуют представители Соединенных Штатов Америки.

    Ранее бывший глава ЦРУ Уильям Бернс назвал ошибки США в ходе конфликта с Ираном.

    27 апреля 2026, 19:12 • Новости дня
    МИД Ирана обвинил США в затягивании переговоров

    Глава МИД Ирана назвал способы затягивания переговоров США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что необоснованные требования, частая смена позиций и угрожающая риторика со стороны США тормозят переговорный процесс.

    Об этом говорится в сообщении иранского дипломатического ведомства, опубликованном по итогам встречи, передает ТАСС.

    Аракчи рассказал о дипломатических усилиях при посредничестве Пакистана, которые направлены на прекращение войны и установление стабильности в регионе Персидского залива и Ормузского пролива. Министр подчеркнул, что действия США, включая настаивание на необоснованных требованиях, постоянное изменение позиций и нарушения обязательств, негативно сказываются на продвижении дипломатии.

    Ранее глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США.

    В Кремле заявили, что Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта в Иране.

    27 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    Россия не исключила передачи США сообщения после встречи Путина и Аракчи

    Ушаков: Москва может передать США свои соображения после встречи Путина и Аракчи

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона намерена тщательно проанализировать сигналы, полученные от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, а также от США и Израиля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Москва «проанализирует» слова Аракчи и «сигналы» со стороны американцев и израильтян. «И потом тоже посмотрим, что делать», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он добавил: «Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран. Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий.

    27 апреля 2026, 20:48 • Новости дня
    Белоусов встретился с замминистра обороны Ирана в Бишкеке

    Белоусов встретился с замминистра обороны Ирана Талаи-Ник Резой в Бишкеке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с заместителем министра обороны Ирана по стратегическому планированию Талаи-Ник Резой в Бишкеке.

    Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что Москва выступает за урегулирование конфликтов исключительно дипломатическим путем и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ирана, сообщило Минобороны России в Max.

    Белоусов также выразил слова поддержки народу и вооруженным силам Ирана. «Желаю братскому иранскому народу, его вооруженным силам стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз. Готовы делать все возможное для разрешения данной ситуации», – заявил министр.

    Он отметил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Москвой и Тегераном независимо от развития ситуации.

    Со своей стороны, иранский бригадный генерал Талаи-Ник Реза поблагодарил Белоусова за возможность личной встречи и обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений.

    Ранее в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи отметил мужество и героизм иранцев в борьбе за суверенитет. Российский лидер подтвердил курс на развитие стратегических отношений с Ираном.

    28 апреля 2026, 02:50 • Новости дня
    Стармер заявил об угрозе роста цен в Британии из-за войны в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Рост цен в Соединенном Королевстве на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке может вынудить британцев пересмотреть свои привычки и планы на отдых, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    «Я могу сказать, что если будут продолжаться негативные последствия, то люди могут изменить привычки, куда они отправляются в путешествие в этом году, что они покупают в супермаркете, подобные вещи», – приводит слова Стармера ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Обсуждение экономических и социальных последствий ближневосточного кризиса станет главной темой предстоящего заседания чрезвычайного правительственного комитета Cobra. Мероприятие запланировано на 28 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Кир Стармер отказался втягивать Лондон в широкомасштабную войну с Ираном. Политик обвинил президентов России и США в колебаниях сумм коммунальных счетов британцев. Британские чиновники отработали сценарии летней нехватки продуктов в супермаркетах.

    28 апреля 2026, 05:15 • Новости дня
    Вэнс поставил под сомнение информацию Пентагона о ходе конфликта с Ираном

    Atlantic: Вэнс ставит под сомнение информацию Пентагона о ходе войны с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выражает недоверие к информации американского оборонного ведомства о ходе войны с Ираном, пишет Atlantic со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Белого дома.

    По данным Atlantic, «на закрытых встречах Джей Ди Вэнс неоднократно ставил под сомнение то, как министерство обороны описывает конфликт вокруг Ирана, и не занижает ли Пентагон масштабы, по всей видимости, резкого сокращения запасов американских ракет», передает РИА «Новости».

    Издание уточняет, что вице-президент пока лишь делится собственными опасениями. Он не выдвигает прямых обвинений в адрес руководства Пентагона в намеренном введении администрации США в заблуждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты запланировали закупку более трех тысяч ракет Patriot из-за истощения запасов на фоне конфликта с Ираном. В апреле американская делегация во главе с Вэнсом провела переговоры с иранской стороной в Исламабаде. Ранее вице-президент США выступал против прямого участия Вашингтона в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    28 апреля 2026, 04:26 • Новости дня
    Рубио пригрозил Ирану усилением давления при отказе от сделки с США

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон готов применить новые меры воздействия против Ирана в случае провала возможных переговоров об урегулировании конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Давление на Иран является экстраординарным, и я думаю, что его можно еще больше усилить», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой Fox News.

    Глава внешнеполитического ведомства не стал раскрывать детали возможных ограничений. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по условиям потенциального соглашения будет принимать президент США.

    По словам дипломата, Иран оставался бы угрозой для американских интересов даже без учета ядерной программы из-за попыток установить региональное господство.

    «Ядерный вопрос – это причина, по которой мы вообще в это ввязались. Если бы Иран был просто радикальной страной, управляемой радикалами, это все равно оставалось бы проблемой...» – заявил Рубио.

    Тем не менее в Вашингтоне считают, что иранское руководство всерьез пытается найти выход из текущего кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал контроль над мировыми проливами экономической альтернативой ядерному арсеналу. Тегеран направил американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика.

    28 апреля 2026, 03:31 • Новости дня
    Рубио заявил, что у Ирана осталась половина ракетного арсенала

    Рубио: У Ирана осталась половина ракетного арсенала

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран располагает половиной своего довоенного ракетного арсенала, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «На данный момент у них осталась половина ракет», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    При этом интенсивный расход американских вооружений привел к серьезному дефициту в арсеналах Пентагона. На полное восполнение запасов, включая крылатые ракеты Tomahawk, Соединенным Штатам может потребоваться до шести лет, пишет Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США полностью потратили запас новейших баллистических ракет PrSM. Директор агентства по противоракетной обороне США Хит Коллинз предсказал многолетнее восстановление истраченных запасов вооружений Пентагона.

