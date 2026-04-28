Мощный циклон повалил тысячи деревьев в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сильный ветер за два дня повалил более 2 тыс. деревьев в Москве, Подмосковье и Самарской области, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Также там отметили, что жертвами непогоды стали три человека, в том числе один ребенок.

Повреждены 1070 автомобилей, без энергоснабжения остаются более 70 тыс. человек.

Всего от стихии пострадали 36 человек, среди которых пять детей. Медицинская помощь потребовалась 33 раненым, включая четырех несовершеннолетних, они проходят лечение амбулаторно.

Ранее сообщалось, что в четырех федеральных округах из-за сильной непогоды пострадал 31 человек. В Московской области упавшие деревья травмировали семерых местных жителей.

В Самарской области штормовой ветер привел к гибели трех человек.