Красноярца задержали за оскорбление православной иконы на камеру

Подозреваемому 19 лет, это житель Красноярска, уголовное дело возбудили по статье об оскорблении религиозных чувств верующих, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Поводом послужил видеоролик в социальных сетях, где молодой человек ругается матом на икону с изображением святого, а затем бросает ее на пол автомобиля.

По данным следствия, подозреваемый сам снял свои действия на камеру и опубликовал запись в сети. Сотрудники ФСБ и следователи оперативно установили его местонахождение.

Сейчас задержанный доставлен в правоохранительные органы для допроса и проведения необходимых процессуальных действий.

