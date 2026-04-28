Министр обороны Индии рассказал о встречах с коллегами из России и Китая

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх провел встречи с главами военных ведомств России и Китая – Андреем Белоусовым и Дун Цзюнем – в Бишкеке на полях совещания министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости».

Сингх заявил: «Замечательно пообщался с министром обороны России Андреем Белоусовым в рамках совещания министров обороны стран ШОС в Бишкеке». Российский министр обороны ранее прибыл в Бишкек, чтобы принять участие в международном совещании, в рамках которого у него запланирован ряд двусторонних переговоров с коллегами из стран-участниц ШОС.

Переговоры между Раджнатхом Сингхом и министром обороны Китая Дун Цзюнем прошли на фоне стремления Индии и КНР укрепить двусторонние отношения, отмечает телеканал India TV. В рамках совещания обсуждаются вопросы международной и региональной безопасности, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

Ранее глава китайского военного ведомства Дун Цзюнь назвал своевременными контакты с российскими коллегами.