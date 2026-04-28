  • Новость часаВ Белгородской области три человека погибли при атаке дронов ВСУ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    28 апреля 2026, 10:12 • Новости дня

    Армия Израиля заявила об уничтожении тысячи объектов «Хезболлы»

    Армия Израиля заявила об уничтожении тысячи объектов «Хезболлы» на юге Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Израильская армия заявила об уничтожении более тысячи объектов, используемых движением «Хезболла» для атак на израильских военных в южном Ливане.

    Армия обороны Израиля заявила о ликвидации более тысячи объектов террористической инфраструктуры, используемых «Хезболлой» в южном Ливане. В сообщении отмечается, что среди уничтоженных объектов были заминированные сооружения и здания, где находилось оружие, передает РИА «Новости».

    В армии Израиля сообщили, что в ходе операций было обнаружено и изъято сотни единиц оружия, включая автоматы, пулеметы, гранаты, мины, а также противотанковые ракеты и различные боеприпасы. За какой именно период времени была проведена ликвидация такого количества объектов, военные не уточнили.

    Между Израилем и Ливаном официально действует режим прекращения огня, однако, как подчеркивают в израильской армии, удары по территории Ливана продолжаются ежедневно, а «Хезболла» отвечает атаками на израильских военных в приграничной зоне.

    Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию атак по объектам «Хезболлы» в долине Бекаа и на юге Ливана.

    «Хезболла» призвала Ливан отказаться от прямых переговоров с Израилем.

    28 апреля 2026, 00:40 • Новости дня
    Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна

    Глава МИД Израиля Саар отверг претензии Киева по теме российского зерна

    Tекст: Антон Антонов

    Претензии украинских властей относительно закупок зерна, собранного, по данным Киева, в новых регионах России, не подкреплены доказательствами, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

    Руководитель дипломатического ведомства указал своему украинскому коллеге Андрею Сибиге на недопустимость выстраивания межгосударственных отношений через социальные сети и средства массовой информации, передает РИА «Новости».

    «Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены. Вы даже не обратились за юридической помощью, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям», – подчеркнул израильский министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы. Сибига сообщил, что МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.

    Комментарии (2)
    27 апреля 2026, 13:20 • Новости дня
    Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США

    Аракчи объяснил провал переговоров чрезмерными требованиями США

    Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, первый раунд переговоров между Ираном и США завершился без существенных результатов из-за позиции Вашингтона, передает «Интерфакс».

    По его словам, несмотря на определенный прогресс, подход американской стороны стал причиной того, что переговоры не достигли намеченных целей.

    Аракчи подчеркнул: «В переговорах намечались определенные сдвиги. Подход американцев привел к тому, что предыдущий раунд переговоров не достиг своих целей, несмотря на достигнутый прогресс».

    Он также отметил, что неудача на переговорах произошла из-за чрезмерных требований и ошибочных подходов США.

    Министр добавил, что иранская делегация была вынуждена провести дополнительные консультации с пакистанскими коллегами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

    Ранее Аракчи заявил о блокировании соглашения Вашингтоном.

    Позже Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров.

    Впоследствии иранские дипломаты запланировали возвращение в Исламабад для возобновления контактов.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 21:42 • Новости дня
    Украина пригрозила Израилю скандалом из-за российского судна
    Украина пригрозила Израилю скандалом из-за российского судна
    @ Alona_nikolaievych/ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киев пообещал жесткие последствия для Тель-Авива, если российскому судну с зерном с новых территорий разрешат зайти в порт Хайфы, пишут СМИ.

    Украина пригрозила Израилю серьезными последствиями для двусторонних отношений, если Тель-Авив позволит войти в порт Хайфы российскому судну Panoramits. Корабль перевозит зерно с новых территорий России, пишет Axios со ссылкой на дипломатический источник, передает «Лента.ру».

    «Мы отслеживаем это новое судно и не позволим этому сойти с рук. Если ему разрешат пришвартоваться и разгрузиться, это повлечет последствия, в частности, для наших двусторонних связей», – заявил неназванный украинский дипломат.

    В случае захода российского судна в порт Хайфы украинские власти намерены задействовать против Израиля весь доступный арсенал дипломатических и международно-правовых мер.

    В 2025 году Владимир Зеленский ввел санкции против 56 иностранных морских судов.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Песков: Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта в Иране
    Песков: Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта в Иране
    @ RAMIL SITDIKOV/REUTERS/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана и содействовать установлению мира на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Москва намерена способствовать не только прекращению конфликта, но и обеспечению долгосрочного мира, исключающего повторение вооруженных столкновений в регионе, передает ТАСС.

    «Россия готова предоставить любые добрые услуги, любые посреднические услуги, которые будут приемлемы для сторон. Мы будем готовы сделать все, чтобы в итоге наступил мир, мир гарантированный, и чтобы не было возврата к боевым действиям», – подчеркнул Песков.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России стать посредником по Ирану.

    Комментарии (2)
    28 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    CNN заявил об обсуждении США и Ираном возвращения к довоенному статус-кво
    CNN заявил об обсуждении США и Ираном возвращения к довоенному статус-кво
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Обсуждаемое потенциальное соглашение США и Ирана может касаться возвращения к довоенному статус-кво, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    По данным CNN, «переговоры сосредоточены на поэтапном процессе, в рамках которого первая часть потенциального соглашения будет посвящена возвращению к довоенному статус-кво и открытию Ормузского пролива без ограничений и пошлин», передает РИА «Новости».

    Вопрос, касающийся иранской ядерной программы, участники диалога планируют рассмотреть позднее. Несмотря на отмену второго раунда профильных встреч в Пакистане, между сторонами продолжается активное дипломатическое взаимодействие, передает СNN.

    Посредники оказывают серьезное давление на участников процесса для скорейшего достижения компромисса. Ожидается, что ближайшие несколько дней станут особенно важными для судьбы будущих договоренностей. Стороны, по версии СNN, не так далеки друг от друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив, прекратить боевые действия и предложил отложить обсуждение своей ядерной программы. По данным СМИ, в Белом доме с сомнением отнеслись к предложенному Ираном трехэтапному плану переговоров.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин отметил мужество и героизм иранцев в борьбе за суверенитет

    Путин: Народ Ирана мужественно борется за свой суверенитет

    Путин отметил мужество и героизм иранцев в борьбе за суверенитет
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.

    Об этом российский лидер сказал на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, прибывшим в Петербург, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для встречи с Путиным. Он сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 22:27 • Новости дня
    Украина вызвала посла Израиля из-за судна с российским зерном

    Сибига сообщил о вызове посла Израиля в МИД Украины из-за судна с зерном

    Tекст: Антон Антонов

    Посол Израиля вызван в украинское дипломатическое ведомство для вручения ноты протеста из-за судна с российским зерном, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    «Мы уже официально вызвали посла Израиля в МИД Украины завтра утром, чтобы представить нашу ноту протеста», – приводит ТАСС слова главы украинской дипломатии.

    Поводом для демарша стало прибытие в израильский порт Хайфы второго коммерческого судна, перевозящего российское зерно. Ранее Киев уже направлял аналогичный запрос относительно первого сухогруза, однако тогда израильская сторона проигнорировала обращение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы. Корабль перевозит зерно с новых территорий России.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    Россия не исключила передачи США сообщения после встречи Путина и Аракчи

    Ушаков: Москва может передать США свои соображения после встречи Путина и Аракчи

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона намерена тщательно проанализировать сигналы, полученные от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, а также от США и Израиля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Москва «проанализирует» слова Аракчи и «сигналы» со стороны американцев и израильтян. «И потом тоже посмотрим, что делать», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он добавил: «Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран. Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Макрон решил договориться с Ираном об открытии Ормузского пролива

    Макрон заявил о планах возобновить контакты с Ираном по Ормузскому проливу

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Андорру объявил о намерении возобновить диалог с Ираном для восстановления полноценного судоходства в Ормузском проливе.

    Макрон заявил о намерении возобновить взаимодействие с Ираном по вопросу транзита в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Французский лидер подчеркнул, что Франция приложит все усилия для восстановления нормального судоходства в этом стратегически важном регионе, которое было затруднено на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке.

    «Мы делаем всё, чтобы судоходство в Ормузском проливе нормализовалось. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем убедить стороны кризиса поспособствовать возобновлению судоходства и, кроме того, после этого визита я вновь возобновлю взаимодействие с властями Ирана по этому вопросу», – заявил Макрон во время визита в Андорру.

    Он отметил, что восстановление судоходства через Ормузский пролив важно для мировой экономики, поскольку через него проходят поставки нефти, газа, удобрений и других товаров. Макрон добавил, что эти грузы оказывают значительное влияние на экономическое положение многих стран.

    Макрон также положительно оценил достижение режима прекращения огня вокруг Ирана и распространение перемирия на Ливан. При этом французский президент отметил, что сохраняющаяся напряженность в регионе и «ответы, приходящие издалека», не способствуют стабилизации ситуации.

    Ранее власти Ирана предложили американской стороне сделку по открытию Ормузского пролива.

    Французский МИД пообещал США поддержать разблокировку маршрута исключительно после завершения военных действий.

    Комментарии (2)
    28 апреля 2026, 02:50 • Новости дня
    Стармер заявил об угрозе роста цен в Британии из-за войны в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Рост цен в Соединенном Королевстве на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке может вынудить британцев пересмотреть свои привычки и планы на отдых, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    «Я могу сказать, что если будут продолжаться негативные последствия, то люди могут изменить привычки, куда они отправляются в путешествие в этом году, что они покупают в супермаркете, подобные вещи», – приводит слова Стармера ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Обсуждение экономических и социальных последствий ближневосточного кризиса станет главной темой предстоящего заседания чрезвычайного правительственного комитета Cobra. Мероприятие запланировано на 28 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Кир Стармер отказался втягивать Лондон в широкомасштабную войну с Ираном. Политик обвинил президентов России и США в колебаниях сумм коммунальных счетов британцев. Британские чиновники отработали сценарии летней нехватки продуктов в супермаркетах.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 05:15 • Новости дня
    Вэнс поставил под сомнение информацию Пентагона о ходе конфликта с Ираном

    Atlantic: Вэнс ставит под сомнение информацию Пентагона о ходе войны с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выражает недоверие к информации американского оборонного ведомства о ходе войны с Ираном, пишет Atlantic со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Белого дома.

    По данным Atlantic, «на закрытых встречах Джей Ди Вэнс неоднократно ставил под сомнение то, как министерство обороны описывает конфликт вокруг Ирана, и не занижает ли Пентагон масштабы, по всей видимости, резкого сокращения запасов американских ракет», передает РИА «Новости».

    Издание уточняет, что вице-президент пока лишь делится собственными опасениями. Он не выдвигает прямых обвинений в адрес руководства Пентагона в намеренном введении администрации США в заблуждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты запланировали закупку более трех тысяч ракет Patriot из-за истощения запасов на фоне конфликта с Ираном. В апреле американская делегация во главе с Вэнсом провела переговоры с иранской стороной в Исламабаде. Ранее вице-президент США выступал против прямого участия Вашингтона в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 15:28 • Новости дня
    Израиль заявил о нанесении ударов по позициям «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала серию атак по объектам шиитской организации «Хезболла» в долине Бекаа и ряде районов на юге Ливана.

    В официальном заявлении армейской пресс-службы отмечается: «ЦАХАЛ начал серию ударов по объектам «Хезболлы» в долине Бекаа и ряде районов на юге Ливана», передает ТАСС.

    Ранее движение «Хезболла» выступило против прямых переговоров Ливана с Израилем, подчеркнув, что не признает достигнутые в их ходе договоренности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по территории Ливана, в результате которых с марта погибли более 2,5 тыс. граждан и несколько тысяч были ранены.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 13:06 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Аракчи в Петербурге

    Песков сообщил о встрече Путина и Аракчи в понедельник в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    В понедельник президент Владимир Путин проведет двусторонние переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин собирается отправиться в Президентскую библиотеку в Петербурге для встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, передает РИА «Новости».

    По его словам, беседа пройдет в двустороннем формате. О планах на встречу иранская сторона проинформировала ранее.

    Песков подчеркнул, что важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке.

    Ранее Аракчи приехал в Петербург для проведения переговоров с Путиным.

    До этого Аракчи заявил о намерении обсудить последние события вокруг иранского конфликта с США и Израилем в ходе визита в Москву.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 03:31 • Новости дня
    Рубио заявил, что у Ирана осталась половина ракетного арсенала

    Рубио: У Ирана осталась половина ракетного арсенала

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран располагает половиной своего довоенного ракетного арсенала, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «На данный момент у них осталась половина ракет», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    При этом интенсивный расход американских вооружений привел к серьезному дефициту в арсеналах Пентагона. На полное восполнение запасов, включая крылатые ракеты Tomahawk, Соединенным Штатам может потребоваться до шести лет, пишет Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США полностью потратили запас новейших баллистических ракет PrSM. Директор агентства по противоракетной обороне США Хит Коллинз предсказал многолетнее восстановление истраченных запасов вооружений Пентагона.

    Комментарии (0)
    28 апреля 2026, 04:26 • Новости дня
    Рубио пригрозил Ирану усилением давления при отказе от сделки с США

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон готов применить новые меры воздействия против Ирана в случае провала возможных переговоров об урегулировании конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Давление на Иран является экстраординарным, и я думаю, что его можно еще больше усилить», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой Fox News.

    Глава внешнеполитического ведомства не стал раскрывать детали возможных ограничений. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по условиям потенциального соглашения будет принимать президент США.

    По словам дипломата, Иран оставался бы угрозой для американских интересов даже без учета ядерной программы из-за попыток установить региональное господство.

    «Ядерный вопрос – это причина, по которой мы вообще в это ввязались. Если бы Иран был просто радикальной страной, управляемой радикалами, это все равно оставалось бы проблемой...» – заявил Рубио.

    Тем не менее в Вашингтоне считают, что иранское руководство всерьез пытается найти выход из текущего кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал контроль над мировыми проливами экономической альтернативой ядерному арсеналу. Тегеран направил американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика.

    Комментарии (0)
