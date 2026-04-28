Армия Израиля заявила об уничтожении тысячи объектов «Хезболлы» на юге Ливане

Tекст: Вера Басилая

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации более тысячи объектов террористической инфраструктуры, используемых «Хезболлой» в южном Ливане. В сообщении отмечается, что среди уничтоженных объектов были заминированные сооружения и здания, где находилось оружие, передает РИА «Новости».

В армии Израиля сообщили, что в ходе операций было обнаружено и изъято сотни единиц оружия, включая автоматы, пулеметы, гранаты, мины, а также противотанковые ракеты и различные боеприпасы. За какой именно период времени была проведена ликвидация такого количества объектов, военные не уточнили.

Между Израилем и Ливаном официально действует режим прекращения огня, однако, как подчеркивают в израильской армии, удары по территории Ливана продолжаются ежедневно, а «Хезболла» отвечает атаками на израильских военных в приграничной зоне.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию атак по объектам «Хезболлы» в долине Бекаа и на юге Ливана.

