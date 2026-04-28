На Исинбаеву подали в суд из-за долгов за коммуналку

Энергетическая компания подала в суд на Исинбаеву за долги по ЖКХ

Tекст: Вера Басилая

Сумма задолженности Исинбаевой по жилищно-коммунальным услугам достигла 440 тыс. рублей за две квартиры. Платежные документы за жилье площадью 98 кв. метров в жилом комплексе «Дом в Сокольниках» составили 360 тыс. рублей, из которых 329 тыс. рублей пришлись на неоплаченный капитальный ремонт, передает Ura.ru со ссылкой на Shot.

В квартире в жилом комплексе «Акватория» площадью 121 кв. метр накопился долг по водоснабжению на 81 тыс. рублей. По информации источника, энергетическая компания уже подала иск в суд против спортсменки.

Кроме коммунальных долгов, Федеральная налоговая служба могла выставить Исинбаевой счет на 920 тыс. рублей.

В августе прошлого года Федеральная налоговая служба ограничивала операции по счетам спортсменки из-за непогашенной задолженности по налогам почти на 300 тыс. рублей.