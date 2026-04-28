Полиция Кишинева обнаружила поврежденный дрон в центре города

Tекст: Дмитрий Зубарев

Объект, похожий на дрон, был обнаружен в центре Кишинева, передает РИА «Новости».

В заявлении полиции говорится: «В полицию сегодня ночью поступило сообщение от гражданина, сообщившего об обнаружении объекта, похожего на дрон, в центре столицы… По предварительной информации, объект поврежден после удара о крышу дома. Он будет детально исследован экспертами». На место происшествия оперативно прибыли взрывотехники, которые оцепили территорию.

Для обеспечения безопасности жители одного из подъездов были временно эвакуированы до завершения осмотра и изъятия объекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на окраине молдавского села София упал беспилотник неизвестного происхождения.

Правительство республики заявило о нарушении воздушного пространства на юге страны двумя дронами.

Возле спорткомплекса в пригороде Кишинева полиция обнаружила еще один летательный аппарат.