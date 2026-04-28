Американский комик Киммел оправдался за скандальную шутку о вдовстве Меланьи

Телеведущий Киммел опроверг связь шутки о Меланье с покушением на Трампа

Tекст: Мария Иванова

Джимми Киммел прокомментировал конфликт вокруг пародии, в которой сравнил первую леди США с ожидающей наследства вдовой, передает РИА« Новости».

«Это очевидно была шутка об их разнице в возрасте и том радостном выражении, которое мы видим на ее лице каждый раз, когда они вместе», – заявил шоумен.

Скандал разгорелся после стрельбы в отеле, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президентской четы. Нападавшего задержали и обвинили в попытке покушения. После этого Дональд Трамп и его супруга потребовали от телеканала ABC жестких мер против ведущего, вплоть до увольнения.

Комик подчеркнул, что в его словах не было призыва к убийству, напомнив о своей многолетней борьбе против насилия с применением огнестрельного оружия. В сентябре телеканал ABC, принадлежащий Disney, уже отстранял ведущего за шутку о реакции главы государства на смерть консервативного активиста Чарли Кирка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом квалифицировал стрельбу на ужине корреспондентов как попытку покушения на президента США. Сотрудники Секретной службы экстренно эвакуировали Дональда Трампа с этого мероприятия.

