Минфин сообщил о полном обеспечении приоритетов бюджета России на 2025 год

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минфин подготовил законопроект об исполнении федерального бюджета за 2025 год, сообщает РИА «Новости».

В материалах ведомства уточняется, что все приоритетные направления получили необходимое финансирование, включая социальную поддержку уязвимых категорий граждан, укрепление безопасности, обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры.

В частности, были проиндексированы социальные выплаты и пособия для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев и других получателей льгот, всего более 15,9 млн человек, а также страховые пенсии. Материнский капитал был проиндексирован на фактическую инфляцию, им воспользовались около 2 млн семей. Особое внимание было уделено адресной поддержке семей с детьми: в рамках единого пособия помощь получили более 10 млн человек.

Более 540 тыс. семей с детьми получили кредиты на улучшение жилищных условий, включая субсидирование процентной ставки льготной ипотеки. Порядка 109 тыс. многодетных семей получили единовременные выплаты на частичное погашение ипотеки.

В 2025 году продолжилась поддержка регионов: объем межбюджетных трансфертов составил 3,9 трлн рублей, что на 5,5% выше показателя 2024 года. По итогам 2024 года доходы федерального бюджета достигли около 37,3 трлн рублей, расходы – 42,9 трлн рублей, дефицит составил 5,6 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Минфин отметил, что бюджет исполнен с первичным структурным дефицитом 1,2% ВВП, кассовое исполнение составило 98,9% к сводной росписи.

Напомним, накануне министр финансов Антон Силуанов сообщил о росте госдолга регионов до 3,5 трлн рублей.

Президент России Владимир Путин согласился с идеей «Единой России» отложить финансовые выплаты субъектов страны по государственным займам на более поздний период.