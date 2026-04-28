Число пострадавших от падения деревьев в Подмосковье выросло до семи человек

Tекст: Мария Иванова

Количество пострадавших из-за непогоды в регионе увеличилось, передает ТАСС.

В оперативных службах подтвердили информацию о последствиях разгула стихии. Ранее было известно лишь о шести получивших травмы гражданах.

«По уточненным данным, в результате падения деревьев пострадали семь человек, включая троих детей. Случаев смертельного травмирования нет», – сообщил собеседник агентства. Всего на территории области рухнуло более 1,3 тыс. деревьев.

В связи с сильным ветром в столичном регионе до 21.00 28 апреля продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. Днем температура воздуха составит от нуля до плюс пяти градусов. Ночью ожидается похолодание, столбики термометров могут опуститься до минус двух градусов.

Ранее сообщалось, что из-за мощного снегопада в столице и области пострадали 30 человек.

Сильный ветер повалил десятки деревьев в разных районах Москвы.

Гидрометцентр накануне повысил уровень погодной опасности в регионе до оранжевого.