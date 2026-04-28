Российский боксер объяснил причину массовой драки на ринге в Турции

Боксер Горохов рассказал о нападении турецкой команды после победного боя

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел по окончании боя за звание чемпиона мира по версии Универсальной боксерской организации (UBO), передает ТАСС.

Российский спортсмен одержал победу и направился в угол соперника, чтобы выразить уважение, однако столкнулся с враждебным отношением.

«Я выиграл, порадовался и пошел в угол соперника, чтобы поблагодарить, высказать ему слова почтения за бой. Его брат, как после оказалось, ругал меня издалека, уже начал агрессировать на меня, я на это не обратил внимания», – рассказал Горохов.

По словам спортсмена, турецкий боксер неприятно толкнул его в плечо. В ответ секундант россиянина оттолкнул Калкана, после чего на ринг выбежали около 80 человек. Нападавшие избивали Горохова, его секунданта и пожилого катмена, используя стулья, руки и ноги. Россиянину удалось защититься благодаря перчаткам, однако он получил травмы лба и затылка.

Остановить избиение удалось только после того, как Горохов сымитировал плохое самочувствие. Боксер добавил, что на турнире отсутствовала охрана, полиция и металлоискатели. После прибытия правоохранителей российскую команду сопроводили в госпиталь для обследования. Спортсмены решили не писать заявление в полицию. На счету 36-летнего Горохова 16 побед, 11 поражений и две ничьи.

