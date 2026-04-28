Минтранс решил определить единого оператора безопасности вокзалов и аэропортов

Tекст: Вера Басилая

Минтранс по согласованию с ФСБ и МВД определит единого оператора транспортной безопасности для железнодорожных и автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, расположенных в одном месте, но принадлежащих разным владельцам, сообщают «Ведомости».

Новое юридическое лицо займется антитеррористической защитой критически важных объектов транспортной инфраструктуры.

Инициатива получила одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности 27 апреля, отмечают два источника издания – один из комиссии, другой из Белого дома. Минтранс представил законопроект, предполагающий внесение изменений в действующий закон о транспортной безопасности.

Согласно проекту, единый оператор будет отвечать за выполнение требований по обеспечению безопасности, а также координировать действия собственников объектов. Контроль за его работой возложен на Ространснадзор.

В случае нарушения требований оператору грозит административная ответственность и штрафы от 50 до 100 тыс. рублей, а за непредоставление информации о незаконных вмешательствах – от 30 до 50 тыс. рублей. При причинении тяжкого вреда здоровью или крупного ущерба из-за нарушений предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее Минтранс рассматривал возможность введения временного допуска в здания аэропортов исключительно пассажиров.