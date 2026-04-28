    28 апреля 2026, 09:09 • Новости дня

    Эстония пообещала «жесткий» 21-й пакет санкций ЕС против России

    Эстония пообещала «жесткий» 21-й пакет санкций ЕС против России
    @ IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз готовит 21-й пакет пакет антироссийских мер, который будет сфокусирован на ограничениях в сфере энергоносителей и обещает стать особенно жестким, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

    Новый, 21-й пакет антироссийских санкций, который готовит Евросоюз, будет сосредоточен на сфере энергоносителей, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что эта мера станет «довольно жесткой, особенно в отношении энергоносителей». Такое заявление он сделал в интервью национальному гостелерадио ERR.

    Ранее послы ЕС утвердили финансирование на Украину в размере 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России после отмены вето Венгрии и Словакии.

    Европейская комиссия отказалась включать запрет на перевозку российской нефти в 20-й пакет санкций.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что лидеры ЕС стремятся снять некоторые прежние «красные линии» в ходе подготовки 21-го пакета санкций против России.

    МИД обвинил Евросоюз в грубом нарушении международного права в связи с введением санкций.


    27 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    МИД: Европа готовится к войне с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства форсируют собственную милитаризацию и открыто обсуждают перспективу прямого вооруженного конфликта с Россией, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян.

    Выступая на профильной конференции ОДКБ, дипломат подчеркнул резкое изменение риторики зарубежных политиков, передает РИА «Новости».

    «Европейцы, взяв курс на форсированную милитаризацию, уже открыто говорят о подготовке к прямому вооруженному столкновению с Россией», – сказал он.

    По утверждению представителя министерства, западные столицы стремятся сформировать своеобразный санитарный кордон. Для достижения этой цели они активно расширяют экономическое, гуманитарное и военное влияние в соседних с Российской Федерацией странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова заявила о подготовке европейских стран к крупномасштабному военному конфликту против России.

    Директор СВР Сергей Нарышкин сообщал о форсировании государствами Восточной Европы подготовки к потенциальному вооруженному противостоянию с Москвой и Минском.

    25 апреля 2026, 23:51 • Новости дня
    МИД Румынии выразил протест послу России из-за падения беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бухаресте российскому послу Владимиру Липаеву выразили протест по поводу падения беспилотника в Галаце, причинившего ущерб частной и государственной собственности.

    Посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии из-за падения беспилотника в городе Галац, передает ТАСС. Румынская сторона назвала случившееся «нарушением суверенитета» и «серьезной эскалацией региональной безопасности», выразив «решительный протест» российскому дипломату.

    Липаев в беседе с корреспондентом ТАСС категорически опроверг обвинения, заявив: «Прежде всего, не установлена достоверно принадлежность упавшего дрона, который вполне мог быть украинским, неясно, каким образом он попал на территорию Румынии: то ли был сбит средствами ПВО, то ли отклонен средствами радиоэлектронной борьбы, то ли сбит самолетами ВВС, то ли упал сам – эти вопросы остаются без ответа».

    Дипломат отметил, что быстрая утилизация обломков дрона делает невозможной его идентификацию, и предположил, что речь может идти о провокации со стороны Киева.

    Липаев также опроверг утверждение румынского МИД о том, что он признал российское происхождение дрона.

    Румынское Минобороны утверждает, что российский БПЛА нарушил воздушное пространство страны и нанес ущерб хозяйственной постройке и электрическому столбу.

    Президент Румынии Никушор Дан заявил, что это первый случай повреждения румынской собственности в результате подобного инцидента, и власти относятся к этому с полной серьезностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осколки беспилотника повредили пристройку к дому и электрический столб в румынском Галаце. Британия заявила, что боевая авиация Соединенного Королевства не пыталась перехватить неопознанный аппарат в районе Галаца.

    МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева в Бухарест после происшествия. Российский МИД отметил, что Москва намерена использовать вызов посла как возможность разъяснить румынской стороне российскую позицию по внешнеполитическим вопросам.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 18:17 • Новости дня
    Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС

    Reuters: Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС

    Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС
    @ CHRISTOPHER NEUNDORF/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может столкнуться с необходимостью уступить часть территорий ради заключения мира с Россией и дальнейшего продвижения к вступлению в Евросоюз, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, об этом он рассказал школьникам в Марсберге. «В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, а затем, возможно, и мирный договор с Россией. Тогда может оказаться, что часть украинской территории уже не будет украинской», – сказал Мерц.

    Канцлер добавил, что если Владимир Зеленский захочет уведомить население о таких уступках и заручиться поддержкой большинства, ему, вероятно, потребуется провести референдум. При этом, по мнению Мерца, Зеленский должен одновременно сообщить людям: «Я открыл для вас путь в Европу».

    Мерц напомнил, что прогресс Киева по вступлению в ЕС долгое время блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, однако его поражение на выборах недавно дало надежду на дальнейшее развитие переговоров. Сейчас Украина обладает статусом официального кандидата в ЕС, но, по словам Мерца, ожидать быстрого вступления не стоит.

    Он подчеркнул, что Украина не сможет войти в Евросоюз в период вооруженного конфликта и должна сначала выполнить жесткие требования по верховенству права и борьбе с коррупцией. «Зеленский надеялся на вступление в ЕС 1 января 2027 года. Это невозможно. Даже 1 января 2028 года нереалистично», – отметил канцлер.

    Вместе с этим Мерц предложил рассмотреть промежуточные шаги, например, участие Украины в институтах ЕС в статусе наблюдателя, что, по его словам, получило широкое одобрение среди европейских лидеров на саммите на Кипре, где присутствовал Зеленский.

    Ранее Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС.

    Глава Евросовета Антониу Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

    27 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд

    Россия ответила на 20-й пакет санкций расширением перечня граждан ЕС с запретом на въезд

    Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну, сообщило Министерство иностранных дел РФ.

    Речь идет о представителях евроинститутов, государств – членов ЕС, а также некоторых европейских стран, присоединившихся к антироссийской политике Брюсселя, уточнили в ведомстве.

    «В рамках реакции на неправомерные решения ЕС российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран – членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» запрещен въезд на территорию нашего государства», – сказано в заявлении на сайте МИД.

    Ранее МИД обвинил Евросоюз в грубом нарушении международного права из-за санкций.

    Напомним, на прошлой неделе страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    27 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Politico сообщило о готовящемся ультиматуме немецких консерваторов фон дер Ляйен
    Politico сообщило о готовящемся ультиматуме немецких консерваторов фон дер Ляйен
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получит от немецких консерваторов ультиматум с требованием сократить бюрократию и влияние Брюсселя, пишет Politico.

    Германские консерваторы усиливают давление на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, требуя кардинального сокращения бюрократии и контроля Брюсселя, пишет Politico.

    По данным издания, в понедельник фон дер Ляйен примет участие во встрече партии ХДС под руководством канцлера Фридриха Мерца в Берлине, где ей планируют предъявить жесткие требования по ускорению реформ и сокращению регуляторных ограничений для немецкого бизнеса.

    В распоряжении Politico оказалась свежая редакция стратегического документа консерваторов под названием «Повестка по устойчивому сокращению бюрократии на уровне ЕС». В ней содержится 27 требований к Еврокомиссии, в том числе предложение создать надзорный орган с правом фундаментального вето на новые инициативы Еврокомиссии. Авторы документа предлагают учредить такой орган либо с нуля, либо путем расширения полномочий действующего консультативного Регуляторного совета.

    Еще одна инициатива предусматривает, чтобы европейские институты более строго трактовали свои полномочия и сокращали штат сотрудников. Однако для реализации части этих мер потребуется изменение учредительных договоров Евросоюза, что может вызвать дебаты в Брюсселе.

    В последние месяцы, отмечает издание, консерваторы ХДС резко усилили давление на фон дер Ляйен, заявляя о медленных темпах реформ и необходимости срочно выполнять предвыборные обещания по выведению экономики Германии из кризиса. «Эта машина Еврокомиссии просто продолжает работать и работать», – заявил Мерц на бизнес-форуме осенью, призвав «бросить лом в механизм Брюсселя».

    Сама Еврокомиссия уже внесла ряд предложений по упрощению законодательства, особенно в рамках Green Deal, однако, по мнению немецких консерваторов, этих мер недостаточно. Ожидается, что стратегия будет утверждена фракцией ХДС в Бундестаге в понедельник, итоговый текст пока остается на стадии согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует выдвинуть главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на пост президента Германии в 2027 году. Эксперты видят в действиях фон дер Ляйен последовательное усиление власти Еврокомиссии и брюссельской бюрократии за счет национальных правительств. Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил о склонности фон дер Ляйен к авторитарному стилю управления Евросоюзом и росте напряженности вокруг ее инициатив по сокращению бюрократии.

    28 апреля 2026, 01:31 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о решимости добиться перемен в Европе
    Фон дер Ляйен заявила о решимости добиться перемен в Европе
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность провести реформы для повышения глобальной конкурентоспособности после ультиматума немецких консерваторов, пишет Politico.

    По данным Politico, после закрытого заседания в Берлине с депутатами консервативного блока ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером Фридрихом Мерцем, руководитель ЕК заявила о «решимости добиться перемен, чтобы в Европе получилось быстрее и эффективнее создать среду, в которой компании могли бы расти и развивать глобальную конкурентоспособность, в которой они нуждаются», передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие консерваторы подготовили главе Еврокомиссии ультиматум с требованием сократить бюрократию. Фон дер Ляйен обещала представить стратегию ЕС по повышению конкурентоспособности.

    27 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Словакия подала жалобу в суд ЕС на запрет закупки российского газа

    CTK: Словакия подала жалобу в суд ЕС на запрет закупки российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словакия подала жалобу в суд Европейского союза на ранее принятый запрет на закупку газа из России, сообщило агентство CTK.

    Иск был направлен в суд на прошлой неделе, сообщило CTK со ссылкой на Минюст Словакии, передает ТАСС. Агентство напомнило, что аналогичный иск подала ранее и Венгрия.

    Согласно действующему контракту, поставки российского газа в Словакию должны осуществляться до 2034 года. Транзит топлива идет, в частности, через территорию Турции. Однако ЕС принял решение полностью прекратить закупки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, а трубопроводного – не позднее 1 ноября 2027 года.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал, что Венгрия и Словакия намерены подать в суд Евросоюза два отдельных иска против запрета на импорт российского газа с 2027 года

    26 апреля 2026, 15:15 • Новости дня
    Зеленский обсудил с Санду вступление Украины и Молдавии в ЕС
    Зеленский обсудил с Санду вступление Украины и Молдавии в ЕС
    @ president.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Молдавии Майя Санду прибыла с визитом на Украину и обсудила с Владимиром Зеленским широкий круг вопросов, в том числе возможное вступление обеих стран в ЕС, сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

    Президент Молдавии Майя Санду прибыла с визитом на Украину, где провела переговоры с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Основной темой встречи стала перспектива вступления обоих государств в Европейский союз. Зеленский заявил в своем Telegram-канале: «Мы с Майей уделили основное внимание вопросам безопасности, трансграничного сотрудничества, защиты и развития инфраструктуры, энергетики и отдельно очень предметно говорили о совместном движении в Европейский союз».

    В ходе визита обсуждался широкий круг вопросов, включая укрепление сотрудничества в энергетической сфере и развитие инфраструктурных проектов. Особое внимание стороны уделили вопросам безопасности и координации усилий на международной арене.

    Майя Санду прибыла в Киев 26 апреля. Украинские СМИ информируют, что в рамках программы пребывания Санду планирует посетить Чернобыль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз запланировал начать подготовку к возможному вступлению Украины и Молдавии. Владимир Зеленский заявил о важности совместного движения двух стран в европейское пространство. Президент Молдавии Майя Санду сообщила о намерении завершить переговоры о присоединении республики к объединению до конца 2027 года.

    27 апреля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Конфликт США с Ираном грозит Европе политическим кризисом
    Politico: Конфликт США с Ираном грозит Европе политическим кризисом
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры опасаются, что противостояние США с Ираном может привести Евросоюз не только к экономическому потрясению, но и к острому политическому кризису, сообщает Politico.

    Европейские лидеры опасаются, что конфликт Дональда Трампа с Ираном превратится из экономического шока в серьезную политическую угрозу для центристских сил Евросоюза, пишет Politico.

    На фоне растущих цен на энергоносители и замедления экономического роста проевропейские правительства готовятся к кризису, который они едва ли могут предотвратить.

    «Затраты на энергию перетекают в продукты питания, транспорт и жилье, сильнее всего ударяя по домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода», – заявил глава Европейского экономического и социального комитета Шеймус Боланд.

    По его словам, это создает почву для недоверия граждан к способности европейских институтов защитить их от внешних потрясений.

    Ситуация уже сказывается на политическом ландшафте Европы. В ряде стран, включая Францию и Германию, набирают популярность правые и популистские партии. Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе в Афинах подчеркнул: «Не стоит недооценивать, что сейчас уникальный момент – президенты США, России и Китая выступают против Европы. Это время для пробуждения». Он и премьер Греции Кириакос Мицотакис призвали растянуть выплаты по постпандемийному восстановительному плану ЕС и увеличить совместные заимствования для инвестиций.

    Экономическая стагнация в Европе перерастает в стагфляцию – сочетание слабого роста с высокой инфляцией. Власти Германии и Италии недавно пересмотрели прогнозы по росту экономики в сторону понижения. Домбровскис заявил, что уже в мае ЕС, вероятно, снизит общий прогноз по экономическому росту на 2026 год.

    Обсуждаются меры по смягчению последствий энергетического кризиса, среди которых снижение налогов на электричество, поддержка малообеспеченных, льготы на чистые технологии и координация запасов газа. Однако возможности Брюсселя и национальных правительств ограничены из-за высокого уровня долгов, накопленных в пандемию.

    Переговоры по бюджету ЕС на 2028–2034 годы становятся ареной споров между северными странами, требующими сокращения расходов и увеличения финансирования обороны, и южными, которые настаивают на поддержке экономики. С 2028 года ЕС должен будет выплачивать ежегодно 25 млрд евро по совместным долгам, взятым для борьбы с последствиями пандемии.

    Макрон резко раскритиковал призывы к быстрому возврату долгов: «Мы влезли в долги во время ковида. Теперь нам говорят, что нужно быстро возвращать – это идиотизм», – сказал президент Франции.

    На фоне кризиса партия бывшего болгарского лидера Румена Радева получила лидерство на парламентских выборах.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о дополнительных тратах Евросоюза на топливо в размере 22 млрд евро.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис предупредил об угрозе стагфляционного шока для европейского рынка.

    28 апреля 2026, 06:30 • Новости дня
    Китай пригрозил контрмерами на новый закон ЕС

    «Синьхуа»: Китай пригрозил ЕС контрмерами на новый закон «Сделано в Европе»

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство коммерции КНР предупредило Европейский союз о возможных ответных мерах в случае причинения ущерба китайским компаниям из-за нового закона «Сделано в Европе», пишет «Синьхуа».

    Закон «Сделано в Европе» направлен на поддержку европейских производителей и усиление конкуренции с импортными товарами, он обязывает компании, претендующие на государственное финансирование в стратегических отраслях, выполнять минимальные требования к комплектующим из ЕС, передает РБК со ссылкой на «Синьхуа».

    В Пекине уверены, что инициатива приведет к дискриминации иностранных инвесторов и нарушит честную конкуренцию. В случае игнорирования позиции Пекина Китай будет вынужден принять контрмеры, подчеркнули в ведомстве.

    По данным Financial Times, закон ограничивает инвестиции из стран, контролирующих более 40% мирового производства в секторах аккумуляторов, солнечной энергетики и атома. Для проектов стоимостью свыше 100 млн евро вводятся жесткие требования: не менее 50% сотрудников должны быть из ЕС, обязательно участие европейских компаний и передача технологий. Брюссель планирует увеличить долю промышленности в ВВП до 20% к 2035 году.

    Евросоюз рассматривает законопроект как ответ на политику Китая по субсидированию промышленности и принудительной передаче технологий. По оценкам экспертов, объем государственной поддержки в КНР значительно превышает показатели развитых стран. Пекин, в свою очередь, категорически отвергает обвинения в избыточных производственных мощностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал ограничительные меры Евросоюза вредными для деловой репутации региона. Власти Китая пообещали принять решительные меры для защиты законных прав бизнеса.

    25 апреля 2026, 15:54 • Новости дня
    WSJ: Бремя конфликта на Украине перешло на «трусливый ЕС» после кредита

    Tекст: Вера Басилая

    После утверждения ЕС крупного кредита Киеву ответственность за поддержку Украины сместилась с Вашингтона на «трусливый Евросоюз», сообщила американская газета Wall Street Journal.

    Издание Wall Street Journal заявило о переходе главного финансового бремени конфликта на Украине с Соединенных Штатов на Евросоюз после одобрения кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро. Европейские страны согласовали выделение средств с двухмесячной задержкой, а возврат кредита Киевом будет возможен только в случае выплаты неких «репараций» со стороны России, передает РИА «Новости».

    В Министерстве иностранных дел России неоднократно отмечали, что предложения Брюсселя о выплатах репараций оторваны от реальности. В самой статье WSJ подчеркивается, что конфликт на Украине теперь «точно является войной Европы», а Украина стала зависеть от «традиционно трусливого Евросоюза», поскольку Вашингтон сосредотачивается на ситуации на Ближнем Востоке, а администрация президента США давно стремится переложить украинское бремя на Европу.

    Также издание указывает на медленный прогресс в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Европейские лидеры признают, что поддерживать внимание и поддержку в адрес Украины становится все сложнее.

    Газета напоминает, что президент США неоднократно выражал раздражение по поводу отказа Владимира Зеленского идти на соглашение для завершения конфликта. Российская сторона же неоднократно заявляла о своей готовности к мирному урегулированию, а в Кремле подчеркивали, что наступательные действия ВС РФ являются средством принуждения Киева к переговорам.

    Европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям на сумму 90 млрд евро и утвердили очередной пакет ограничительных мер против Москвы.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данный кредит прямым ущербом для граждан и бизнеса Европы.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев.

    25 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Медведев предложил ввести сборы на экспорт в ЕС

    Медведев предложил направить сборы с экспорта в ЕС на финансирование ВПК России

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил установить дополнительные сборы на экспорт российских товаров, включая удобрения, в страны ЕС для поддержки оборонной промышленности России.

    Дмитрий Медведев предложил симметрично. ответить на призыв премьера Эстонии Кристена Михала обложить пошлинами товары из России и направить средства на восстановление Украины.

    Замглавы Совбеза считает, что следует ввести новые сборы на экспорт российских товаров в страны Европейского союза.

    «Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счет которых финансировать российский ВПК», – заявил Медведев в своем сообщении в Max.

    Медведев также отметил, что с введением таких мер продукты питания в Европе могут подорожать, а Россия получит дополнительные ресурсы для производства ракет, дронов и тяжелых управляемых планирующих бомб, используемых в специальной военной операции на Украине.

    Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за введение пошлин на товары из России для финансирования восстановления на Украине.

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страны Европы не хотят возвращаться к прежним отношениям с Россией даже после окончания конфликта на Украине.

    Эстония заняла второе место в мартовском  «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    27 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    МИД обвинил Евросоюз в грубом нарушении международного права из-за санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз, утвердив 20-й пакет антироссийских санкций, серьезно нарушил международное право, заявили в Министерстве иностранных дел России.

    Санкции были введены Советом ЕС 23 апреля, что в российском ведомстве расценили как очередную попытку оказать давление на Москву.

    «Европейский союз продолжает попытки оказать давление на нашу страну через наращивание односторонних ограничительных мер. Очередной, двадцатый по счету, пакет санкций был утвержден Советом ЕС 23 апреля. Подобные действия Брюсселя в обход Совета Безопасности ООН грубо нарушают нормы международного права», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    На прошлой неделе страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    Ранее МИД анонсировал ответ России на новый пакет санкций Евросоюза.

    26 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    Рыбаки в ЕС перестали выходить в море из-за цен на топливо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Некоторые рыбаки в Евросоюзе уже перестали выходить в море из-за роста цен на топливо, сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на управляющего директора ассоциации национальных рыболовных организаций ЕС Europеche Даниеля Восеса де Онаинди.

    Некоторые рыбаки в Евросоюзе уже были вынуждены прекратить выходить в море из-за резкого роста цен на топливо, передает РИА «Новости» со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR. Управляющий директор ассоциации национальных рыболовных организаций ЕС Europeche Даниель Восес де Онаинди сообщил, что трудности затронули рыбаков по всей Европе. Глава рыболовной ассоциации порта Тюборен Альфред Фискер Хансен отметил, что нынешние цены на дизель настолько высоки, что многие моряки больше не видят смысла выходить на промысел. По данным DR, с февраля по март стоимость дизеля выросла примерно на 70%. Восес де Онаинди подчеркнул, что ситуация для рыбаков остается крайне напряженной. Он заявил: «Они несут потери из-за цен на топливо, и нам нужна немедленная ответная реакция со стороны политиков из ЕС и правительств, чтобы компенсировать эти потери». Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива уже оказали серьезное негативное влияние на экономику ЕС. За полтора месяца страны Евросоюза были вынуждены потратить на топливо дополнительно более 20 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные траты Евросоюза на импорт ископаемого топлива в 22 млрд евро. Замглавы МИД России Александр Грушко назвал причиной уязвимого положения европейских стран отказ от российских энергоносителей. В конце апреля Евросоюз запретил закупки сжиженного природного газа на спотовом рынке.

    27 апреля 2026, 14:07 • Новости дня
    ЕК начала заимствования для кредита Украине на 90 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия уже начала заимствования на финансовых рынках с целью финансирования кредита Украине на сумму до 90 млрд евро.

    Эти действия стали возможны после того, как параметры кредита были согласованы лидерами ЕС в декабре 2025 года, а затем утверждены Советом и Европарламентом в январе-феврале нынешнего года, передает РИА «Новости».

    В документе, который изучило агентство, говорится, что весной ЕК приступила к привлечению средств на рынках капитала. Первый транш кредита для Украины ожидается во втором квартале 2026 года, примерно в конце мая или начале июня.

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

    Спикер МИД России Мария Захарова заявила о вреде кредита ЕС Киеву для Европы.

    Депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник назвала Польшу «лохом» из-за кредита Киеву.

