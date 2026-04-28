Ученые исключили вероятность падения 350-метрового астероида Апофис на Землю

Астроном Язев: Астероид Апофис не столкнется с Землей в 2029 году

Tекст: Мария Иванова

Максимальное сближение потенциально опасного объекта с поверхностью планеты ожидается 13 апреля 2029 года, передает ТАСС. Дистанция составит всего 32 тыс. километров. Это ниже орбит некоторых искусственных спутников, находящихся на высоте 40 тыс. километров.

«Он пройдет близко, но все-таки мимо. Это подтверждают многолетние расчеты, которые проводились научными коллективами по всему миру», – заявил профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев. По словам астронома, специалисты непрерывно уточняют траекторию движения астероида и полностью уверены в безопасности Земли.

Космический камень открыли в 2004 году. Сейчас зарубежные агентства NASA и ESA планируют отправить к нему специальные исследовательские аппараты. Отечественные специалисты из МГУ также прорабатывают возможность запуска собственной миссии.

Ожидается, что небольшая станция сможет сделать детальные снимки поверхности небесного тела. Кроме того, ученые не исключают посадку аппарата для забора образцов грунта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2029 году Апофис пролетит на расстоянии 30 тысяч километров от Земли. Этот огромный объект движется со скоростью 107 тыс. километров в час.

