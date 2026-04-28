Euractiv: Главы минсельхозов ЕС призвали ЕК помочь фермерам

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Во время обсуждения за закрытыми дверями на встрече министров сельского хозяйства в Люксембурге в понедельник некоторые министры призвали Еврокомиссию принять краткосрочные меры, чтобы помочь фермерам справиться с ростом стоимости топлива и удобрений», – говорится в материале Euractiv, передает РИА «Новости».

Ожидается, что 19 мая Еврокомиссия представит план действий, касающийся удобрений. Главной целью документа станет снижение зависимости от импорта и увеличение объемов производства внутри Европейского союза.

Кроме того, на этой неделе ЕК может предложить смягчить требования для выделения государственной помощи. Это позволит странам ЕС компенсировать фермерам до 50% дополнительных расходов, возникших из-за кризиса на Ближнем Востоке, до конца текущего года.

В 2025 году европейские отраслевые аналитики предрекли Евросоюзу рост цен на продукты и массовое закрытие ферм. Тогда же вице-премьер России Алексей Оверчук предупреждал о негативных последствиях заградительных пошлин на удобрения для европейских аграриев.