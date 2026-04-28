Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже 4650 долларов впервые с 13 апреля

Tекст: Мария Иванова

Падение стоимости июньских контрактов зафиксировано на бирже Comex, передает ТАСС. Цена золота опустилась ниже 4650 долларов за 31,1 грамма впервые с 13 апреля 2026 года.

К утру котировки драгметалла снизились на 1,12%, достигнув уровня 4641 доллара. Спустя пять минут фьючерс продолжил падение до 4638 долларов, потеряв 1,19%.

Одновременно с этим подешевело и серебро. Стоимость майских контрактов на этот металл упала на 2,52%, составив 73 доллара за 31,1 грамма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 марта цена тройской унции золота впервые с декабря опустилась ниже 4200 долларов. За несколько дней до этого стоимость драгметалла на бирже Comex снизилась до 4494 долларов.

Днем ранее котировки апрельского фьючерса на золото достигли уровня 4793 долларов за унцию.